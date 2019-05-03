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Чудак Миняев из Авнюги. В Архангельской области появился свой «мученик за Путина»

Сегодня СМИ, относящиеся к категории «независимых», наперебой пишут о жителе архангельской глубинки, оштрафованном за оскорбление (неуважение) первого лица государства на 15 000 рублей.

Это житель поселка Авнюга Верхнетоемского района Георгий Миняев, человек «со странностями», считающий себя гражданином СССР, и поэтому не вступающий ни в какие контакты с новой российской властью (в частности, не получающий повесток).

Напомним, ранее у него были неприятности за «оправдание терроризма» в лице недавно отпущенного на волю полковника Квачкова.

На этот раз оппозиционера возмутил вид президента, едущего за рулем КАМАЗа по Крымскому мосту с не пристегнутым ремнем безопасности. Свои эмоции он излил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»: «Тогда Путин проехал на КАМАЗе по Крымскому мосту, не пристегнутый ремнем, без прав категории С, как я понимаю, ну и без страховки, судя по всему. <...> Разозлился в тот раз, потому что у нас тут гаишники сильно докапывались за каждую мелочь, а для власть имущих эти законы не писаны». За многоточием скрывается адресный оскорбительный эпитет, характеризующий главу государства как человека с низким IQ (интеллектом).

Событие произошло еще в мае. Символично, что буквально на днях в администрации президента заявили, что высказывания в адрес лично Владимира Путина не подпадают под действие закона: запрещено оскорбление президента как института, а не конкретного лица. Сам же президент во время своей последней «прямой линии» на всю страну объявил, что он – живой человек, но никак не символ государства.

Вполне возможно, что Миняев из Авнюги войдет в историю отечественной юриспруденции, как последний человек, оштрафованный по этой статье. Как ни крути, свои 5 минут славы…

28 июнь 17:01 | : Политика / Скандалы

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