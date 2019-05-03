"Когда-нибудь нам не отключат летом горячую воду!". Итоги 10-й сессии АрхГорДумы

Каждый месяц в жизни любого депутата наступает момент истины, из-за чего он, собственно, и избирался. Имя ему – СЕССИЯ.
Вчера в столице Поморья прошла 10-я сессия АрхГорДумы.
Как мы и анонсировали, центральным ее моментом стал отчет об итогах прохождения отопительного периода 2018-2019 годов и подготовке к будущему (2019-2020).
Председатель ГорДумы Валентина Сырова:
- Последние несколько лет мы переживаем отопительный сезон без особых потрясений и аварий, и я надеюсь, что так дальше и будет продолжаться. Все теплоснабжающие организации готовятся в плановом режиме, большое внимание уделяется подготовке жилых и социально значимых объектов. Вопросы, которые волнуют депутатов, касались окраинных и островных территорий, в частности, необходимости строительства котельной в поселке Затон. Подняли депутаты и проблему отключения горячей воды в летний период. Мы считаем, что на сегодняшний день есть технологии, которые позволят избежать этого, поэтому надеемся, что в ближайшие годы мы забудем о ней.
(Небольшое лирико-коммунальное отступление. Когда во время своего пребывания в США главред «Руснорда» рассказывал местным аборигенам, что в его стране летом в обязательном порядке отключают горячую воду «для профилактики», на него непонимающе вытаращивали глаза… прошло почти 30 лет).
Впрочем, депутаты отметили, что за прошедшую зиму проблемы с подачей тепла возникали в Северном округе и поселке Затон… но в общем и целом…
Иван Воронцов: - Отопительный сезон 2018-2019 прошел без срывов, надеемся, что дальнейшая работа Администрации будет проводиться на том же уровне.
Этот же депутат пожелал ответственным лицам заранее организовывать необходимый запас дров на островных территориях... чтобы не получалось, как всегда.
Был рассмотрен и вопрос о передаче во владение (пользование) малому и среднему бизнесу целого списка объектов муниципального имущества (список здесь), а так же одной квартиры из государственной собственности в муниципальную.
Вспомнили и о «Детях войны». Это те, кто в совсем недалеком будущем останутся единственными живыми свидетелями подвига нашего народа в борьбе с фашизмом, на чьи плечи в самом нежном возрасте легли тяготы труда и быта в тылу. Фракция КПРФ, поддержанная остальными депутатами, озаботилась узакониванием этого статуса на муниципальном уровне. При этом речь пока не идет о каких-то льготах и преференциях для этой категории граждан (что напрямую касается бюджетной политики).
Татьяна Подстригань: - Необходимо тщательно продумать механизм получения «звания», ведь подача документов имеет «заявительный» характер, чтобы не было никаких административных и организационных преград в виде очередей, сбора большого количества справок, документов и т.д.
И на закуску приятное. Депутаты поздравили своих коллег Павла Гвоздухина и Олега Черненко с днем рождения (крайнего вообще с юбилеем), а ряду народных избранников (Марии Харченко, Риму Калимуллину и Сергею Чанчикову) были вручены благодарственные письма от общественных организаций города.
Редакция присоединяется к поздравлениям!