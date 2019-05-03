Завтра 10-я сессия АрхГорДумы. Что в «меню»?

Итак, завтра в 10.00 утра начинают свою работу десятая сессия Архангельской Городской Думы 27 созыва.
Главные события из повестки дня:
- депутаты заслушают информацию об итогах прохождения отопительного сезона 2018-2019 годов и подготовке объектов ЖКХ и ТЭК города к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов;
- обсудят вопросы о внесении изменений в структуру Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и в Положения об администрациях территориальных округов города;
- рассмотрят вопросы по согласованию предложения о безвозмездной передаче недвижимого имущества из государственной собственности Архангельской области в собственность города и согласовании муниципального имущества, подлежащего включению в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства;
- детально исследуют протест заместителя прокурора города Архангельска на решение Архангельской городской Думы от 29.05.2019 №117 «О поддержке требований представительных органов муниципальных образований Архангельской области и обращении в Архангельский областной суд»;
- и на десерт обсуждение депутатских запросов (от Воронцова, Синицкой и Широкого).