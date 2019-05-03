Виктор Павленко: Поморье обладает потенциалом для развития арктического судостроения

Сенатор Виктор Павленко принял участие Международном форуме «Судостроение в Арктике», который проходит в Архангельске.
Как сообщил Виктор Павленко, в мероприятии, организованном при поддержке правительства РФ, принимают участие 250 представителей судостроительных и судоремонтных предприятий, нефтегазовых, машиностроительных и проектирующих компаний, грузовых и судоходных операторов. Главная тема форума – судоходство в Арктике, перспективы развития судостроения и судоремонта в контексте создания современного и эффективного российского арктического флота для Северного морского пути как национальной стратегической транспортной системы.
По словам сенатора одним из ключевых вопросов, который предстоит решить в ближайшее время, станет совершенствование законодательной базы для обеспечения господдержки судостроительной промышленности.
- Президент Российской Федерации Владимир Путин уделяет большое внимание укреплению позиций России в полярном регионе. Новое освоение Арктики – это стратегическая задача государства, выполнение которой обеспечит не только экономическое развитие, но и обороноспособность страны. Архангельская область, ее судостроительный кластер занимает лидирующие позиции по техническому и кадровому потенциалу. Это, прежде всего, предприятия Центра атомного судостроения в Северодвинске, завод «Красная Кузница» в Архангельске, Лимендский завод в Котласе. Поэтому их возможности должны быть обязательно задействованы в рамках программы развития Арктической зоны России. Сегодня необходимо приложить все усилия, чтобы предприятия региона, составляющие судостроительный кластер, были включены число приоритетных федеральных инвестиционных проектов. Это позволит создать новые, высокотехнологичные рабочие места, обеспечить выполнение заказов, направленных на освоение Арктики. Вопросы развития в Архангельске судостроения, морского порта и арктического судоходства необходимо решать комплексно и по государственному. А для этого необходима разработка соответствующей законодательной базы. Именно этим мы сейчас и занимаемся активно в Совете Федерации, - подчеркнул Виктор Павленко.