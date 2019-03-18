Путин "на качелях". О чём рассказал рейтинг ВЦИОМ (с комментариями от "Вольного дела")

Кремль бьёт тревогу – рейтинг президента скатился до исторического минимума.
Пардон, ввожу вас в заблуждение, это не Кремль бьёт в информационный набат, он-то уверен в незыблемости властной вертикали и отсутствию альтернативы Главному (пока он сам на кого-то не укажет). На верхнем уровне выводы вциом-левад ни что иное, как «белый шум». Как-будто в гостинице у моря проживают – ну, бьёт где-то прибой, да и хрен бы с ним.
А ВЦИОМ выдал следующее - с 13 по 19 мая, показал, что личный рейтинг доверия Путину упал до 31,7%. Это минимальный показатель с 2006 года
Надо отметить, что эта социологическая служба не какая-то там «Левада» - иностранный агент. Вполне себе государственная структура. Тем тревожней читать комментарий её главы Валерия Фёдорова – «Главная проблема в том, что люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы <...> воспринимались легче».
И дальше… дальше речь идёт о неудачной пенсионной реформе. Мол, люди в неё не поверили, она носила символический характер.
Стоп – говорю я сам себе. Во что они должны были поверить, в то, что доживут до пенсии в 65? Если уж начал говорить глава ВЦИОМ на эту скользкую тему, которая в этом году практически исчезла из общественной повестки, то дуй до конца – доверие к президенту подорвали его прежние обещания, что при нём ничего в этом плане повышаться не будет. Сделанные, кстати, в период, когда цена на баррель нефти пёрла вверх, как настёганная, казалось, ей и триста баксов не предел. А при таком раскладе можно было строить любые воздушные замки – примерно два миллиона человек, работающих в ТЭК, запросто прокормят оставшиеся 138 000 000, которым можно вообще не выходить на работу… разве что от скуки. Я, кстати, в те годы писал о пагубности подобной социальной политики, если чуть позже не только льготы отбирать придётся, но и за базар отвечать… да только кто меня послушает.
Россияне - не японцы в принципе. И не американцы, я видел трепетное отношение их молодёжи к любой работе, за которую платят деньги. У нас же атавизмы крепостного права – везде видим барщину. Мы - трудоголики, которые ловят кайф от своей деятельности, всегда и везде в абсолютном меньшинстве. Причём даже не принципиально, на какую форму собственности чел работает, мне встречаются хозяева собственных фирм, мечтающие возлечь на диван с книжкой Акунина. Именно эти миллионы и миллионы потеряли доверие к своему Гаранту. Когда пишу, что мечтаю умереть на рабочем месте, до конца оставаясь востребованным обществом, интересным друзьям и нужным своей семье, на меня машут рукой – это твой выбор… у ненормального.
Но как-то это очень упрощённо. Пенсия, может, и раздражающий фактор, ведь она в конце концов коснётся всех. Я, к примеру, лет в тридцать о ней совсем не думал, а, если и задумывался, то хотел на неё не рассчитывать, успеть стать миллионером до наступления своего часа.
Зато поход в магазин – это насущное, практически ежедневное. Как и заглядывание в собственный кошелёк, пусть в виртуальный. А там что-то всё не прибавляется, если не уменьшается. Хотя нас убеждают, что пик кризиса давно прошёл, да это и самим видно. То есть, дальше так и будем жить? Многих такая перспектива не устраивает.
Как жить? Рубль, вроде, стабилизировался (пусть не на той отметке, о какой мечталось), нефтяные цены тоже, в правительстве снова громко говорят о затратных масштабных проектах, цель которых - поднять государственный престиж в бесконечной гонке с Западом. И при этом мы видим растущие цены на товары, бензин и услуги ЖКХ, сильно опережающие официальную инфляцию. Когда-то у народа изымались излишки денег (как казалось коммунистам) путём выдачи части зарплаты государственными облигациями. Сейчас эта хохмочка не пройдёт по Конституции, остаётся изымать везде, где только можно. В том числе, через рост розничных цен, при нашем суверенном предпринимательстве это несложно.
Ещё от чего может падать рейтинг первого лица? Давно чудес не творил в прямом эфире – водопровод на хутора не прокладывали, детей из тьмутаракани на кремлёвскую ёлку не брал, безнадёжных онкологических больных не возвращал к жизни (хотя бы ненадолго). Ей-богу, даже я соскучился по этим волшебствам.
Вместо них наш президент стал говорить… правду. Узнав о волнениях в Екатеринбурге вокруг строительства храма, вполне искренне спросил – «они там что, все безбожники?». Моментальная реакция, которую от него и ждут… но часть населения расценила эту фразу, как верх цинизма от сторонника теократии. А это не так. Мне жалко нашего президента каждое Рождество и каждую Пасху, в холостом состоянии он не знает, куда себя деть на церковной службе. Ведь Путин по натуре своей участник, но никак не паства, пусть и высокопоставленная.
Или обидный проигрыш российских хоккеистов финнам, которых никто и в расчёт не принимал. Буквально за неделю до фиаско весь интернет обошла запись, где Путин-хоккеист спотыкается на льду. Посмеялись, позубоскалили, а после сопоставили… это же президент сглазил всю сборную! Прикидываете, сколько в нашей стране хоккейных болельщиков, о каком рейтинге мы говорим?!
Но, может быть, я рассматриваю проблему не с того угла? Поэтому обратился с вопросом к коллегам по Ассоциации «Вольное дело» - что влияет на рейтинги самого первого лица:
Илья Азовский (Эхо севера):
- В нынешнее время обвал рейтинга того или иного политика, равно как и скачок рейтинга – весьма относительное понятие. Поднять и опустить рейтинг стало просто. И даже не вопрос, делается это искусственно или происходит естественным путем. Просто век Интернета: распространение любого фейка и впаивание его в мозг человека глубоко и устойчиво, стало происходить быстро и технологично. Это первая сторона медали. А вот вторая… Сами социологические исследования. И рейтинги вообще. Ни одному, даже самому раскрученному медиа верить нынче нельзя. Вообще с рейтингами давно уже всё понятно. Это чрезмерно субъективное понятие. А чаще — это низкокачественные потоки сознания — образчики шкурничества, неряшливости и бездарности. Но рейтинги, увы, это часть политики. Как ночные кошмары – часть паранойи. Все очень эфимерно. Политика — политикой, жизнь - жизнью. Это две непересекающиеся прямые. Думы людские, гонки, тревоги… Всё это мало имеет отношения к электоральным процессам. Тем более во времена, когда появились соцсети. Смотришь — соцсети бурлят, выйдешь на улицу, а там воздух реальной жизни, в которой всем до всего наплевать. Лень разума обывателей породила чудовище власти. Давно пора понять, что россияне вошли в ту стадию развития общественных отношений, когда ничто не пробудит в них желаний. Импотентированное сознание. Сон. Для кого все эти рейтинги? Для нас, живущих в провинции? Да. Но не для Кремля. Ибо… Никого в Кремле проценты и «герои» выборов в далекой Архангельской области не будут волновать. Рейтинг и реальные настроения масс – вообще не соотносимые понятия. И уж никак рейтинги не повлияют на выборы. Ибо… Выборы в 21-м веке в России делаются так: подвоз-скупка-развод. Общество деградировало. Люди превращаются в электоральную биомассу. А теперь о Путине. Путин есть. Но нет никого другого. Вот это главное обоснование глупости увлечения рейтингами. Понизился рейтинг Путина… А чей-то повысился? Ничей не повысился. Вывод: кто с Путиным – те остались с Путиным. Кто ушел от Путина – ушел ни к кому. Ну и к чему тут что-либо анализировать? Какой смысл в рейтингах? Мне вообще политаналитика перестала интересовать. Ибо… Это онанизм – бесплодное семяизвержение. Но приятно. Иногда. Когда нет реального тела рядышком. А в конце испанская притча. У мужчин деревни Вилариба мужской орган 15 см, а мужчин деревни Вилабаджио – 25 см. Потому что в деревне Вилабаджо проводились опросы, а в деревне Виларибо – замеры. И это все, что вы должны знать о рейтингах
Андрей Рудалёв (Беломорканал):
Понятно, что рейтинги – это качели: сегодня вниз, завтра вверх. Впрочем, это движение показывает пульс жизни, в том числе и политической. Плохо, когда он замер в одном положении и неподвижен, в этой ситуации, возможно, уже и пульса нет… Вопрос в другом: мы постепенно подходим к смене власти в стране и ответ на тот самый насущный вопрос: «что будет после Путина?» уже и не на горизонте, а ближе. Главная задача Владимира Путина состояла в том, чтобы дать стране некоторый срок передышки, время, чтобы перевести дыхание, осмотреться, собраться с силами. На самом деле, это почти уникальная ситуация: у нашей страны подобного не было очень давно, по крайне мере, в 20 веке точно ей никто не давал подобной передышки – условной стабильности, хотя это понятие сейчас сильно заезжено. Это большой плюс, который мы сейчас не очень ценим, но поймем позже. Но вместе с этим остается очень много нерешенных и отложенных проблем и вопросов. Главный из них о будущности страны. Это понимают все заинтересованные стороны: и элиты, укорененные в девяностых, вышедшие из тектонических разломов великого обвала страны. Их позиции оказались замороженными и неприкосновенными опять же ради все той же передышки. Конечно, о наступлении рубежного времени знают и силы, предлагающие стране альтернативные варианты развития. Да, и само общество уже давно взыскует более справедливого и национально ориентированного пути. Именно рост этих внутренних противоречий и сулит стране наибольшую опасность, по сравнению с которой никакие внешние угрозы и рядом не стояли, пока у нас есть хоть что-то напоминающее «кузькину мать». Существуют серьезные опасения, что в стране на рубеже эпох будет запущен проект «перестройки 2.0» и начнется реализовываться заговор элит. Они будут пытаться разбалансировать страну, если не всю, то отдельные регионы, ввергать в хаос. Все для того, чтобы сохранить и упрочить свое положение, обретенное в вакханалии девяностых. Они будут стараться провоцировать серьезные внутренние противоречия в стране, чтобы потом предъявить обществу себя в качестве единственной скрепы от обвала. И что делать, придется выбирать из двух бед… В этом сценарии заговора элит они выигрывают при любом раскладе: либо общество прибежит к ним с мольбой о спасении, либо произойдет развал, и они попросту оседлают власть в удельных княжествах (именно так рушили СССР). Тут ничего личного и никакой этики – только инстинкты власти и самосохранения любой ценой. Это капитализм, дружок. Они выигрывают в своем сценарии, только стране не надо попадать в их ловушку. Уже сейчас по всем крупным общественно-политическим конфликтам, происходящим в стране, можно сделать вывод, что первоначально они имеют не низовое происхождение, а провоцируются сверху, по сути, на пустом месте различными финансово-политическими кругами (пример Архангельской области в этом плане нагляден). Сценарий тут прост: те, кто ураганил в девяностые, а до этого подтолкнул большую страну к самоубийству, будут всеми силами пытаться продлить свою «эпоху» и дальше. Останется ли в финале фильма Россия или нарастет масса всевозможных новообразований, им фиолетово. Мы ведь, вроде как, живем при капитализме, а тут главное прибыль и прибыток… Будем надеяться на здравомыслие. На то, что за годы путинской передышки мы все-таки смогли ее обрести, как и иммунитет от распадных энергий. В этом плане падение рейтинга – благо, необходимый бодряк, к этому самому здравомыслию мобилизующий.
P.S. Кстати, а вам хоть раз звонили с подобным опросами государственного уровня? Мне, так ни разу…
PPS. Из последних новостей: ВЦИОМ принял новую методику подсчёта результатов опроса, по которой нашего ДОРОГОГО поддерживают не жалких тридцать-с-чем-то, а почти 70! И всё потекло своим чередом…
Леонид Черток