Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сергей Старовойтов («Клуб регионов»): Главная задача – экономически развивать Архангельскую область

На Экофоруме «Чистый Север – чистая страна» одним из самых запоминающихся моментов стало выступление главы федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергея Старовойтова, это издание считается одним из самых авторитетных в российском сегменте политический аналитики.

Справка по персоналию: Эксперт и политолог Старовойтов – уроженец Иркутска, автор многочисленных публикаций и комментариев в ведущих российских и региональных СМИ. Он разработал университетский научно-практический курс «Теория и практика политического расследования», а также основал политконсалтинговую компанию «Starovoytov Consulting».​

На нашем форуме Старовойтову досталась роль модератора одной из самых громких, не сказать скандальных, дискуссионных площадок - «Роль гражданского общества в решении вопросов по обращению с ТКО», название говорит само за себя.

Впрочем, накал страстей эксперта нисколько не удивил, он к нему был морально готов.

Сергей Старовойтов:

– «Для меня опыт экологического форума интересен прежде всего тем, что мы в «Клубе регионов» следим за ситуацией в стране, чаще всего – за внутриполитической; очень много обсуждаем ей с разного рода экспертами. Например, архангельскую ситуацию мы обсуждаем вот уже несколько месяцев: с представителями исполнительной власти, сенаторами, депутатами Госдумы, политологами, экологами из «Беллоны» и других организаций, геологами, геофизиками и так далее. То есть с представителями всех направлений, которые могли компетентно обсуждать с нами этот вопрос.

Соответственно, у нас сформировалась определенная сумма мнений, и мы понимаем, что из себя представляет коллективное экспертное суждение. А основная задача подобного рода форумов, как я ее вижу (и точно так же ее видят организаторы из Общественной палаты) – это понять и найти, где находятся «точки сборки» разваливающегося на части общественного мнения, в чем конфликт сторон и интересов и как это всё можно увязать в рамках какого-то единого компромисса и решения. Задача стоит такая: и дело сделать, и не перессорить при этом всех участников процесса.

Мы же понимаем, что стоит общая задача – экономически развивать регион, при этом делать это экологически корректно. И есть несколько полярных точек зрения на этот процесс. Мы должны увидеть весь спектр мнений, различные позиции и попытаться в рамках площадок понять, как всё это увязать во имя общего блага.

Что касается движения «Чистый Север – чистая страна», то любое общественное движение – это не самоцель, а инструмент, который помогает решать какие-то практические задачи. Ведь что такое общественное движение? Это когда люди объединяются, чтобы выработать некое коллективное решение, которое услышала бы власть. Ведь невозможно ходить поодиночке и апеллировать к представителям власти.

А когда ты находишься внутри какой-то структуры, то делать это, понятно, легче и продуктивней. Такие общественные движения нужны, и чем они будут более конструктивны и содержательны, тем больше пользы будет для всего общества в целом».  

28 февраль 12:09 | : Политика / Экономика

Видеозал


Белые медведи в ужасе от состояния жилища людей в поселке Новая земля (ВИДЕО)
В Архангельске задержан покровитель проституток с полицейским прошлым (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20