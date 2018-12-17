Сергей Старовойтов («Клуб регионов»): Главная задача – экономически развивать Архангельскую область

На Экофоруме «Чистый Север – чистая страна» одним из самых запоминающихся моментов стало выступление главы федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергея Старовойтова, это издание считается одним из самых авторитетных в российском сегменте политический аналитики.
Справка по персоналию: Эксперт и политолог Старовойтов – уроженец Иркутска, автор многочисленных публикаций и комментариев в ведущих российских и региональных СМИ. Он разработал университетский научно-практический курс «Теория и практика политического расследования», а также основал политконсалтинговую компанию «Starovoytov Consulting».
На нашем форуме Старовойтову досталась роль модератора одной из самых громких, не сказать скандальных, дискуссионных площадок - «Роль гражданского общества в решении вопросов по обращению с ТКО», название говорит само за себя.
Впрочем, накал страстей эксперта нисколько не удивил, он к нему был морально готов.
Сергей Старовойтов:
– «Для меня опыт экологического форума интересен прежде всего тем, что мы в «Клубе регионов» следим за ситуацией в стране, чаще всего – за внутриполитической; очень много обсуждаем ей с разного рода экспертами. Например, архангельскую ситуацию мы обсуждаем вот уже несколько месяцев: с представителями исполнительной власти, сенаторами, депутатами Госдумы, политологами, экологами из «Беллоны» и других организаций, геологами, геофизиками и так далее. То есть с представителями всех направлений, которые могли компетентно обсуждать с нами этот вопрос.
Соответственно, у нас сформировалась определенная сумма мнений, и мы понимаем, что из себя представляет коллективное экспертное суждение. А основная задача подобного рода форумов, как я ее вижу (и точно так же ее видят организаторы из Общественной палаты) – это понять и найти, где находятся «точки сборки» разваливающегося на части общественного мнения, в чем конфликт сторон и интересов и как это всё можно увязать в рамках какого-то единого компромисса и решения. Задача стоит такая: и дело сделать, и не перессорить при этом всех участников процесса.
Мы же понимаем, что стоит общая задача – экономически развивать регион, при этом делать это экологически корректно. И есть несколько полярных точек зрения на этот процесс. Мы должны увидеть весь спектр мнений, различные позиции и попытаться в рамках площадок понять, как всё это увязать во имя общего блага.
Что касается движения «Чистый Север – чистая страна», то любое общественное движение – это не самоцель, а инструмент, который помогает решать какие-то практические задачи. Ведь что такое общественное движение? Это когда люди объединяются, чтобы выработать некое коллективное решение, которое услышала бы власть. Ведь невозможно ходить поодиночке и апеллировать к представителям власти.
А когда ты находишься внутри какой-то структуры, то делать это, понятно, легче и продуктивней. Такие общественные движения нужны, и чем они будут более конструктивны и содержательны, тем больше пользы будет для всего общества в целом».