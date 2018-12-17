А вот и Сеня! Бывший архангельский министр засветился в Москве

В эти дни в столице проходит престижный «Московский цифровой форум», который позиционируется как один из двигателей программы «Цифровой экономики».
Программы по трем категориям и дискуссионные площадки, более 80 спикеров… короче, все по-взрослому.
Причем последние тоже выступают в разных категориях: те, что «от государства», работают на бесплатной основе, остальные — либо по бартеру, либо платят за возможность донести свои знания до аудитории.
Их задача яснее ясного – засветиться на федеральном уровне.
Уровень собравшихся - министр цифрового развития, заместители министров здравоохранения, экономического развития… и так далее.
Среди прочих был замечен бывший министр экономического развития Архангельской области Семен Вуйменков. Приглашенный из Волгограда предприниматель продержался на чиновничьей должности чуть больше двух лет… причем слухи о скорой отставке сопровождали его буквально с момента назначения.
Предсказания сбылись этой осенью… когда Вуйменкова ждали из очередного отпуска, а в его ведомстве подшефный люд наотрез отказывался от комментариев.
А вот, что пишут о нем московские журналисты: Что конкретно сделал Вуйменков для экономического развития Архангельской области, осталось загадкой. Запомнился он лишь своим полетом в Турцию через ВИП-зал в костюме сборной России, а также тремя барышнями, которых он привез с собой в Архангельск и распределил в секретариат. Чем Вуйменков занимался два года — непонятно, но сбежал он с Севера быстро и безболезненно. В больших скандалах замечен не был, уголовных дел миновал.
Главное, что особо не навредил, снисходительно отзываются о деловых способностях волгоградского Сени наблюдатели от нашей редакции.
Напомним, что освобожденное им кресло еще в ноябре занял региональный бизнес-омбудсмен Иван Кулявцев.