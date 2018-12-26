Полигон для брикетов ТКО: от митингов протеста до понимания. Опыт Южной Осетии

В далекой Южной Осетии проект полигона под Цхинвалом для брикетированных отходов поначалу вызвал бурю возмущений у местного населения. А потом с ним согласились даже экологи и общественники.
События на Кавказе развивались прямо как в Поморье: сперва было объявлено, что в Южной Осетии в 2019 году в рамках инвестиционной программы содействия соцэкономразвитию республики будет построен новый современный полигон для обращения с отходами производства и потребления города Цхинвал общей площадью 12 гектаров.
Эта новость вызвала противоречивую реакцию среди населения республики и даже чиновников. Одни посчитали, что полигон будет негативно влиять на окружающую среду и мешать жителям близлежащих сел, другие уверены, что именно такой современный полигон и будет настоящим спасением от грозящей республике катастрофы, а те, кто протестует, просто не знакомы с проектом нового объекта. Эту историю в деталях рассказало местное ИА «Рес».
Новый полигон: детали проекта
Разработчики проекта мусороперерабатывающего полигона утверждают, что при реализации проекта будут соблюдены все экологические и санитарно-эпидемиологические требования.
«Сам объект на сегодняшний день запроектирован и находится в экологической экспертизе. Он соответствует современным нормативным требованиям и СанПину санитарно-защитной зоны», - рассказал представитель проектной организации «Геопроект» Алексей Колесников.
Он подчеркнул, что санитарно-защитная зона для полигонов такого класса (4 и 5) опасности захоронения составляет 500 метров - это второй класс защиты. При том, что от границ полигона до ближдайших сел – от 2 до 4 километров.
Между тем жители села Дменис больше всего опасаются вредного воздействия от полигона, считая, что запах от отходов и мусор будут разноситься порывами ветра и причинять неудобства сельчанам. Плюс грунтовые воды, которые, по их мнению, могут нанести вред здоровью.
Однако, прежде чем приступить к проектированию на местности будущего объекта, были проведены соответствующие геологические изыскания. И они не выявили серьезных потенциальных угроз проекту.
«Проектом предусмотрено строительство двух карт, площадь каждой из них составляет по 2 гектара – 300 на 400 метров каждая, из которых гидроизолируется выемка глубиной от 2,5 метров, устраиваются дренажные системы, для того чтобы фильтрат – загрязняющие вещества, которые могут образовываться в результате хранения отходов, – отводился в очистные сооружения. А для того чтобы привезенный мусор не разносился по полигону, предусмотрено ограждение высотой 4-5 метров непосредственно около выволок самих отходов, а вокруг территории полигона осуществляется ограждение высотой в 2 метра», – пояснил проектировщик.
По его словам, поверхность полигона имеет твердое покрытие, максимально вся площадь озеленяется, там же будет организованно освещение. Полигон по нормам рассчитан максимум на 25 лет, с учетом роста населения Цхинвала до 50 тысяч человек.
Без брикетирования - никуда
В министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ республики разъяснили, что все строительно-монтажные работы полигона планируется завершить до конца 2019 года, но по распоряжению президента Анатолия Бибилова объект не будет запущен в эксплуатацию до тех пор, пока не будет осуществлен второй этап – система брикетирования отходов.
«Завозимые отходы будут сортироваться и прессоваться в небольшие брикеты и только так складываться в подготовленные заранее выемки (карты), чтобы полностью исключить возможность вредного воздействия на окружающую среду и неудобства для жителей близлежащих населенных пунктов», - подчеркнул заместитель министра строительства Сергей Гаглоев.
Были против, потому что не знали
С таким проектным решением согласился и главный эколог республики – председатель Комитета по геологии, геодезии, картографии, экологии и природопользованию Южной Осетии Бала Бестауты. Он отметил, что ранее категорически не был согласен с первоначальным проектом, где не предусматривалась система брикетирования.
«Ознакомившись с техническими характеристиками проекта нового полигона, где предусмотрена система брикетирования, мы пришли к выводу, что никакого вреда от такого хранения мусора для окружающей среды не будет. Мусорные брикеты будут складываться в котлованы, где установлена гидроизоляция, чтобы исключить проникновение загрязняющих веществ в грунт», - подчеркнул Бестауты. Он добавил, что мусор после такого прессования в брикеты сам по себе уже практически безвреден.
Между тем, действующий на сегодняшний день мусорный полигон, находящийся на возвышенности в северо-западной части, недалеко от Цхинвала, приносит немало проблем жителям близлежащих сел и микрорайонов города.
«В ветреную погоду, особенно летом, запах от мусора разносится по всему микрорайону, не говоря уже о клубах дыма, когда этот мусор загорается. Даже при закрытых окнах смрад и зловоние проникают в дом», - поделилась общей бедой одна из жительниц Цхинвала.
В администрации Цхинвала также отметили, что вопрос о переносе действующего мусорного полигона стоит давно.
«Нынешнее его расположение доставляет серьезные неудобства жителям близлежащих микрорайонов и не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам», - отметили в мэрии.
Бала Бестауты в свою очередь назвал действующий полигон «экологической катастрофой», вред от которого окружающей среде нанесен на десятилетия вперед. «Это не полигон, а настоящая катастрофа, - заявил он. – С ним уже давно нужно было что-то предпринять – это сплошная антисанитария и нарушение всех экологических ном».
По словам Бестауты, когда новый полигон начнет работать, старый необходимо будет полностью захоронить и рекультивировать.
«Даже если на месте этого полигона будут высажены специальные растения и деревья, которые имеют свойства очищать окружающую среду от вредных элементов, вред от него уже нанесен на десятилетия вперед. Потребуется более 50 лет с учетом вышеуказанных мер, чтобы природа очистилась естественным путем», - подчеркнул он.
В этой связи возмущение населения близлежащих сел, связанное со строительством нового полигона, было понятным, так как они не были до конца информированы и опасались повторения судьбы жителей цхинвальских микрорайонов БАМ и Московский, которые страдают от влияния действующего полигона.
«Министр строительства республики и соответствующие специалисты на днях встретились с жителями села Дменис и успокоили их, рассказав об особенностях нового полигона, о системе переработки отходов, которая там будет действовать», - заметил глава Цхинвальского района Валерий Бибилов.
Вот так в республике пришло, пусть и не сразу, понимание того, что новые технологии помогут избавить жителей от старых свалок. Да, осознание пришло не сразу, были митинги протеста, петиции, пикеты, но, в конце концов, большинство жителей Южной Осетии поняли и приняли проект. А ведь здесь не идет речь ни о бонусных инвестициях, ни о сотнях высокооплачиваемых мест, ни об инфраструктурных объектах и мощных налоговых отчислениях, как, например, в проекте «Шиес» в Архангельской области. Но детальное и обстоятельное разъяснение сути и особенностей полигона для брикетов переломили настроения, и теперь начала строительства ждут не только жители Цхинвала, но и окрестных сел. Будет ли так в Поморье – покажет время. И, к слову, до сей поры в Южной Осетии строились лишь военные полигоны Минобороны, до гражданских просто не доходили руки.
(по материалам южноосетинского информагентства «Рес»)