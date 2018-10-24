Дональд Трамп: На грани неприличия... но людям нравится. Международные итоги 2018 года

Год назад я предупреждал – Трампу нравится быть крутым и непредсказуемым. Для этого не надо было быть Нострадамусом, вся его история как президента крупнейшей мировой державы, начиная с предвыборной кампании, похожа на авантюрной роман. Счастливчик, родившийся уже богатым, который оставляет за собой право вести себя не по этикету и общепринятым нормам, не по уму, а как подсказывают сердце, желудок… ну и место пониже живота.
Меня не покидает ощущение, что прошедшие с избрания два года готовит американского избирателя к тому, что завтра разведётся. Или примет ислам и заведёт себе вторую Меланью… по моложе первой. Или объявит войну Австралии… просто так, почему нет?
И вся эта чудаковатость на фоне настоящей заботы о благе собственного народа, ради чего он готов ломать любые стереотипы. Демократы всплёскивают руками – как так, он хочет прекратить бэби-туризм, которым мы привлекали в страну новорождённых иммигрантов. Плевать, отвечает Дональд, из этих байстрюков ещё неизвестно, кто вырастит, тем более, что они отпрыски избалованных мамочек русского шоу-бизнеса. Вот пусть сами состоятся, тогда и поглядим… и никаких «зелёных» лотерей!
И так во всём. Под конец года ошарашил – Америка выводит свои войска из Сирии. Запрещённую в России террористическую организацию о четырёх букв успешно победили, ну и не фиг нам там делать. Россия встречает эту новость сдержанно, чувствует, за этим может быть какой-то подвох. Израиль негодует… но об этом позже. Американские генералы недовольны, но это у них чисто профессиональное – виски не пои, дай в кого-нибудь пострелять. Демократы в шоке – как так, американский президент безмолвно сдал ближневосточную страну на милость своим главным геополитическим противникам – России и Ирану!
Ну, положим, в последнем Трамп более проницателен, чем остальные. Он прекрасно понимает, что Путин не взял на содержание режим Асада. Тот ещё немного потренируется в стрельбе и бомбометании по живым целы (где такой тир еще найдёшь?!), и хватит.
Мне кажется, они понимают друг друга. И уважают, как носорог уважает льва… без тёплых объятий, облизывания и нюханья под хвостом (никого не уважают, как известно, только мандавошки). Наш президент давно свыкся с мыслью, что Трамп – чисто американский президент, а не резидент российской разведки. Ну, не получилось своевременно завербовать, чего уж теперь.
Больше всего Трамп раздражает противников внутри своей страны (а также странах Третьего мира) своей неполиткорректностью, чуть ли не расизмом. Что не удивительно с такой ярко выраженной англосаксонской внешностью, да после загорелого Обамы. Политкорректность, кстати, родилась в самой Америке в середине 80-х. Но в более облегчённом варианте, чем позже перекинулась на Европу. По той простой причине, что модный ныне мультикультуризм в Новом Свете не приживается – американская масс-культура легко перемалывает все другие.
Но при этом любой телеведущий, допустивший в эфире любую неосторожную фразу, особенно пошутивший на тему цвета кожи или пола, даже сексуальной ориентации, будет немедленно публично распят и предан остракизму. Ещё на «Оскаре» иногда проскакивает, но и это ненадолго. Белым телезрителям подобные установки изрядно надоели. Поэтому успех Дональда Трампа на выборах во многом связан именно с тем, что он оседлал волну ненависти к политкорректности и успешно на ней гарцует. Избирателю нравится, избиратель за него.
Как обычно у них и бывает, за два года до окончания срока в Америке фактически начинается новая избирательная кампания. То есть, республиканцы даже не дёргаются – у них единый кандидат Трамп. Рефлексируют демократы, в их стане так и не появилась равновеликая Трампу фигура, все вдруг вспомнили о старушке Хилари, которой, по чести, давно пора в тираж.
В США главной разведкой боем считаются выборы в Сенат, они как раз посредине президентского срока. В конце текущего года демократы взяли там большинство… но минимальное. А это означает, что ни на какие реформы, связанные с законодательными изменениями, надежд в следующие два года нет. При таком минимальном перевесе в голосах «ультралевых» будут иметь большую власть внутри демократической фракции, и все попытки договориться о чём-то серьёзном будут натыкаться на такое же сопротивление, как когда-то попытки Обамы натыкались на сопротивление «ультраконсервативных» членов республиканского большинства.
Прибавьте сюда явный подъём национальной экономики, главный козырь Трампа-бизнесмена, и всю его политику защиты американского производителя. Подчёркиваю, производителя любого уровня – бизнесмена-фабриканта от китайского товарного демпинга, до простого разнорабочего на стройке небоскрёба от мексиканских нелегалов.
Всё остальное – болтология и популизм.
Мой прогноз: Весь следующий год Трамп будет продолжать набирать очки у своего избирателя, который, в конце концов, и является солью земли американской. Что касается внешней политики, то у меня предчувствие начала процесса сближения США и России. Потому что… ну сколько можно?! Кстати, на самом деле, помириться двум странам гораздо проще, чем двум людям. И разница в росте здесь не помеха.
Ближний Восток… Вот и настало время сказать про отношение Израиля к выводу из Сирии американских войск. Плохое это отношение. В Иерусалиме (там правительство этой страны заседает, сообщаю для тех, кто ещё путается) считают, что Трамп подло бросил своего главного ближневосточного союзника в борьбе с террористическим группировками… которые в России не считаются таковыми. Да с Асадом, тоже тот ещё финик.
Напомню, именно Израиль из всех стран западного мира пока не принял ни одной антироссийской санкции, а Нетаньягу, по-моему, был единственным из серьёзных государственных лидеров, посетивших Москву на последнее 9 мая.
Вроде бы, всё хорошо, но в сентябре произошёл такой конфуз - сирийские ПВО поставленным из России вооружением сбивают российский самолёт… и объясняют это тем, что, де, целились в израильский истребитель, но он… вывернулся. Что тут скажешь? Только развести руками – война без потерь не бывает, даже если ты находишься в зоне боевых действий как просто консультант-наблюдатель.
И наш главнокомандующий, вроде, согласился с этим, хотя и тяжело вздохнув. Но тут возбухнули квасные патриоты из Госдумы, которых крабами не корми, только дай кого-нибудь покарать – один бывший вояка предложил разбомбить в отместку парочку объектов на территории Израиля. Кто таков этот грозный вояка, спрашиваете? Оказалось, бывший капитан ВДВ. То есть, максимум командир роты… тот ещё стратег.
Ну, а за этим крикуном потянулось и всё российское патриотическое телевидение в духе одной из центральных песен репертуара незабвенного Александра Галича – «Израильская, говорю, военщина, Как мать говорю, как женщина…».
Тут и российский президент вдруг изменил своё первоначальное мнение, что во всём виноваты рукожопые сирийские ракетчики. Мол, нечего было Изе за штурвалом истребителя уворачиваться, а прикрыть собой штурмовика-Ивана, тогда бы орденом «Мужества» наградили. То, что Изе тоже жить хочется, что рефлекс самосохранения сработал, в расчёт как-то не принималось.
И тут, впервые за годы новейшей истории России из официальных органов, в том числе, СМИ, попёрли антисемитские настроения. Именно такие, а не антиизраильские, ибо с окончанием советской эпохи интернационализма любому шахтёру стало ясно – это одно и тоже.
Увы, но по моим многолетним наблюдениям (всё-таки почти 60) антисемитизм всегда проявляется там, где происходит попрание общих базовых ценностей – прав человека, свободы слова, частной собственности, свобода самовыражения. Деградация от демократии к диктатуре, переход от здорового патриотизма к государственному шовинизму и ксенофобии – эти признаки, увы, мы наблюдали в нашей стране этой осенью. И уже не на кухнях частных квартир, а в вполне государственных учреждениях.
Но, вроде, вовремя остановились, какое-никакое, а еврейское лобби в российских органах власти всё-таки есть. Да и перед любимой учительницей немецкого неудобно, пусть и почившей вбозе.
Теперь Израиль прикидывает, какое влияние окажут российские хакеры на израильские выборы, и на кого сделают ставку. Ей-богу, только сегодня об этом читал. Надеюсь, страна опережающего хай-тека выстоит…
Мой прогноз: Сирия какое-то время останется болевой точкой всего Восточного полушария. Пока где-то новый очаг не вспыхнет и внимание отвлечёт. Или Асада наконец свергнут свои же, а наши в Кремле лишь разведут руками – «такова воля свободолюбивого сирийского народа» - ведь на американцев уже не свалишь. Или Башар сам передавит оппозицию, а мы будем всем рассказывать, что без применения химического оружия. Что же касается Израиля, то – «хай живе!».
Украина… тут ситуация стабильна до противности. С каждым годом всё яснее и яснее – водораздел проходит не по правительствам двух ставших враждебными государствами, как нас старательно пытаются убедить из телевизора, а по двум народам, которым так и не довелось стать по-настоящему братскими. То ли славянских генов не хватило, то ли идеологии… но как были хохлы и москали, так и остались. Только в ещё более агрессивной форме.
Последние события в Керченском проливе только укрепили меня в этом мнении. Ведь наш капитан приказывал «давить на х…!» не Порошенко и не Фиртича, а простых украинских морячков. Которые теперь, сидя в российском СИЗО, такой братской любовью к нам проникаются, а потом, когда выйдут, передадут её друзьям и соседям.
Зато будет интересно понаблюдать за ихними президентскими выборами… неужели у Юли Тимошенко появился ещё один шанс?
А вот Грузия! Там тоже только что прошли выборы. Во втором туре независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия», набрала 59,52%. За оппозиционного кандидата от партии «Единое национальное движение» Григола Вашадзе проголосовали 40,48%. Выборы показали, что страна по политическим предпочтениям граждан фактически расколота на две части. В чём принципиальное различие их идеологий? Отсюда толком не понять, их грузинские дела, замешанные на традиционной клановости. Но тенденция чёткая – третий раз у власти в стране оказывается человек с глубокими иностранными корнями.
Помните, как мы считали… вернее, нам рассказывали – как только уйдёт Саакашвили, отношения между нашими странами сразу наладятся? Пришёл Иванишвили… всё осталось на круги своя.
Пришла другая. Опять надежды, чуть ли не пророссийская дама. И вот одно из первых заявлений на президентском уровне (публикую полностью для пущей ясности) - Я знаю, что обо мне ошибочно говорили, что я хочу сохранять баланс в отношениях с Европой и Россией… это тоже фейк ньюс, потому что я никогда не говорила о взаимодействии с Россией. Я не думаю, что пока Россия ведет себя так на линии оккупации, где каждый день похищают людей, и пока эта линия, эта постоянная угроза, движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси, а также с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что сегодня мы можем перейти к сотрудничеству. Не думаю, что здесь есть баланс. Мы — Запад, мы — Европа, мы проевропейские. Если Запад, Европа или наши американские партнеры начнут в какой-то форме диалог с Россией, мы тоже будем рядом, будем следить за ним, чтобы наши принципы, наши суверенитет и территориальная целостность уважались.
Всё ясно? И в мыслях не держат. Грузия – Запад и точка (хотя какой там запад… прости-господи… повадки исключительно восточные). Это при том, что народ грузинский с удовольствием принимает наших туристов (с валютой). Значит, можно жить и так…
Мой прогноз: Я его озвучивал не единожды - это абсолютно чужие нам иностранные государства, чуть более или чуть менее враждебные по отношению к России. Со своей экзотикой, куда можно заглянуть на галушки и хинкали. Проект «СССР», придуманный большевиками в начале 20-х годов прошлого века, оказался фикцией… какие ещё нужны тому доказательства?
Леонид Черток