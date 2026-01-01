WowMan: Дмитрий Шварц и WowMan запускает музыкальный проект после интеграции бренда витаминов с Прохором Шаляпиным

Дмитрий Шварц — известный предприниматель и креативный лидер, основатель бренда WowMan - https://wow-man.ru/ , который выступает отличным примером современного бизнеса, где наравне с продуктами значимы идеи и культурные ценности. Его имя всё чаще связывают не только с качественной продукцией для здорового питания, но и с новым музыкальным направлением — лейблом WowMan Music, который стал важной частью развития проекта.

Возникновение музыкального лейбла стало результатом творческого импульса после выхода композиции «Вкус Прохора». Эта песня была не просто музыкальной работой, а своеобразным стартом для формирования целой команды, включающей авторов текстов, специалистов по написанию аранжировки и продюсеров. Так в одном пространстве объединились этапы создания и продвижения артиста — от идеи до выступлений.

Первое сотрудничество с Прохором Шаляпиным, которое включало в том числе и съёмки рекламных роликов для продукции бренда, показало потенциал артиста и возможности реализации новых концепций. Харизма Прохора вдохновила команду на создание необычного и яркого проекта с названием «Вкус Прохора», который получил креативное воплощение в сочетании музыки и бренда спортивного питания.

Бренд WowMan изначально формировался вокруг активного и здорового образа жизни Дмитрия Шварца, его стремления создавать полезный продукт. Со временем проект стал искать новые формы выражения, что и привело к рождению WowMan Music — музыкального лейбла, совмещающего продакшен песен и маркетинговые активности. Здесь здоровье, творчество и шоу-бизнес слились в единое целое.

Сегодня Прохор Шаляпин выступает не только в роли талантливого вокалиста, но и является амбассадором собственной линейки спортивного питания «Вкус Прохора», которую выпускает бренд WowMan. Продукт с богатым белковым комплексом уже успешно представлен на маркетплейсах ОЗОН и Вайлдберриз, что подтверждает растущий интерес к проекту.

WowMan Music превратился в мини-экосистему, обеспечивающую полный цикл поддержки артиста: написание песен, написание аранжировки, продюсирование, создание имиджа, продвижение музыки на стриминговых платформах, ведение аккаунтов в соцсетях, а также организацию живых концертов. Такой комплексный подход делает лейбл привлекательным местом для развития творческих талантов.





Одним из приоритетных направлений лейбла является работа с начинающими исполнителями, включая детских артистов. Команда предоставляет всестороннюю поддержку на всех этапах профессионального роста, уделяя внимание не только музыкальному содержанию, но и развитию сценического мастерства, включая уроки вокала, гитары и другие обучающие программы.

Кроме музыкального продакшена, в портфеле услуг лейбла есть также озвучка и услуги диктора, что расширяет возможности проекта и может заинтересовать широкий круг исполнителей и творческих коллективов. Такой мультифункциональный подход помогает создавать разноплановые и качественные медийные продукты.

Основная миссия Дмитрия Шварца — сформировать культурный бренд, выходящий за рамки стандартных бьюти- или лайфстайл-продуктов. Музыка стала естественным продолжением философии WowMan, объединяющей харизму, стиль, эмоциональную насыщенность и свободу самовыражения, что находит отклик у широкой аудитории.

«WowMan всегда был связан с эмоциями и эффектом вау — будь то вкус, образ или композиция. Музыка стала логичным этапом этого пути», — отмечает Дмитрий, подчёркивая связь между физическим здоровьем и духовным развитием через творческое самовыражение.

Лейбл активно развивается, формируя собственное сообщество творческих людей, где артисты могут рассчитывать не только на профессиональное продюсирование, но и на постоянную поддержку команды на каждом этапе своей карьеры. Такой подход создаёт условия для успешного и гармоничного роста.

Молодой бренд WowMan уверенно заявляет о себе как о проекте, который объединяет здоровый образ жизни и современные медийные инициативы. В дальнейшем команда планирует экспериментировать с новыми форматами взаимодействия с аудиторией, продолжая расширять горизонты и привлекая новых участников в своё творческое пространство.