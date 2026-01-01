Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

WowMan: Дмитрий Шварц и WowMan запускает музыкальный проект после интеграции бренда витаминов с Прохором Шаляпиным

Дмитрий Шварц — известный предприниматель и креативный лидер, основатель бренда WowMan - https://wow-man.ru/, который выступает отличным примером современного бизнеса, где наравне с продуктами значимы идеи и культурные ценности. Его имя всё чаще связывают не только с качественной продукцией для здорового питания, но и с новым музыкальным направлением — лейблом WowMan Music, который стал важной частью развития проекта.

Возникновение музыкального лейбла стало результатом творческого импульса после выхода композиции «Вкус Прохора». Эта песня была не просто музыкальной работой, а своеобразным стартом для формирования целой команды, включающей авторов текстов, специалистов по написанию аранжировки и продюсеров. Так в одном пространстве объединились этапы создания и продвижения артиста — от идеи до выступлений.

Первое сотрудничество с Прохором Шаляпиным, которое включало в том числе и съёмки рекламных роликов для продукции бренда, показало потенциал артиста и возможности реализации новых концепций. Харизма Прохора вдохновила команду на создание необычного и яркого проекта с названием «Вкус Прохора», который получил креативное воплощение в сочетании музыки и бренда спортивного питания.

Бренд WowMan изначально формировался вокруг активного и здорового образа жизни Дмитрия Шварца, его стремления создавать полезный продукт. Со временем проект стал искать новые формы выражения, что и привело к рождению WowMan Music — музыкального лейбла, совмещающего продакшен песен и маркетинговые активности. Здесь здоровье, творчество и шоу-бизнес слились в единое целое.

Сегодня Прохор Шаляпин выступает не только в роли талантливого вокалиста, но и является амбассадором собственной линейки спортивного питания «Вкус Прохора», которую выпускает бренд WowMan. Продукт с богатым белковым комплексом уже успешно представлен на маркетплейсах ОЗОН и Вайлдберриз, что подтверждает растущий интерес к проекту.

WowMan Music превратился в мини-экосистему, обеспечивающую полный цикл поддержки артиста: написание песен, написание аранжировки, продюсирование, создание имиджа, продвижение музыки на стриминговых платформах, ведение аккаунтов в соцсетях, а также организацию живых концертов. Такой комплексный подход делает лейбл привлекательным местом для развития творческих талантов.


Одним из приоритетных направлений лейбла является работа с начинающими исполнителями, включая детских артистов. Команда предоставляет всестороннюю поддержку на всех этапах профессионального роста, уделяя внимание не только музыкальному содержанию, но и развитию сценического мастерства, включая уроки вокала, гитары и другие обучающие программы.

Кроме музыкального продакшена, в портфеле услуг лейбла есть также озвучка и услуги диктора, что расширяет возможности проекта и может заинтересовать широкий круг исполнителей и творческих коллективов. Такой мультифункциональный подход помогает создавать разноплановые и качественные медийные продукты.

Основная миссия Дмитрия Шварца — сформировать культурный бренд, выходящий за рамки стандартных бьюти- или лайфстайл-продуктов. Музыка стала естественным продолжением философии WowMan, объединяющей харизму, стиль, эмоциональную насыщенность и свободу самовыражения, что находит отклик у широкой аудитории.

«WowMan всегда был связан с эмоциями и эффектом вау — будь то вкус, образ или композиция. Музыка стала логичным этапом этого пути», — отмечает Дмитрий, подчёркивая связь между физическим здоровьем и духовным развитием через творческое самовыражение.

Лейбл активно развивается, формируя собственное сообщество творческих людей, где артисты могут рассчитывать не только на профессиональное продюсирование, но и на постоянную поддержку команды на каждом этапе своей карьеры. Такой подход создаёт условия для успешного и гармоничного роста.

Молодой бренд WowMan уверенно заявляет о себе как о проекте, который объединяет здоровый образ жизни и современные медийные инициативы. В дальнейшем команда планирует экспериментировать с новыми форматами взаимодействия с аудиторией, продолжая расширять горизонты и привлекая новых участников в своё творческое пространство.

19 январь 15:19 | : Разное

Главные новости


В новый год с хорошим настроением. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Парадоксов друг. «Лермонтов» без прикрас

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (175)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20