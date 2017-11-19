Трамп - время предсказуемых сюрпризов. Международные итоги 2017 года

2017-й стал Годом Трампа, к нему присматривались, к нему прислушивались, к нему принюхивались.

Ну, а кто-то разве сомневался. Вот прогноз из моих прошлогодних итоговых Итогов: Тут два пути – или наши отношения с США будут улучшаться, или испортятся так, что и Трумэну не снилось. В любом случае, Трамп мне представляется человеком крайностей… или талантливо играет в такого. Шоу только начинается, будем наблюдать.

Понаблюдали. Как и было ясно заранее (мне, в частности), Дональд Трамп настроен стать президентом американцев. А не русских, китайцев, израильтян, арабов, немцев и пр. Что у него получается – сам Путин отдал ему должное на своей пресс-конференции, оценив успехи американской экономики. А уж мои знакомые, живущие за океаном, те, что не инфицированы левацкими бреднями, на него, если не молятся, то премного уважают. Ещё бы – за год сократил безработицу на 300 тысяч…

«Восемь лет позора и постыдства позади. В это никто не верил, но патологической лгунье и преступнице не удалось войти в Белый дом и довести до конца дело Обамы по превращению великой державы в помойку, которую ни в грош не ставят враги и которой не верят друзья. Америка сказала «нет». Достаточно. Хватит».

Это из ЖЖ одного знакомого. Русского, кстати, не еврея. Что, удивлены? Человек, между прочим, совсем не хотел туда ехать. Но жена в начале 90-х университетский грант получила. Вот он и поехал… посмотреть, не отказываться же. И прижился, живёт там уже четверть века, жену сменил, профессию. Доходы? Не хочу распалять зависть. Причём это не бизнес в нашем ущербном понимании экспорт-импорт, а работа руками и головой. Очень достойно. Хотя стареть намерен в России. На американскую пенсию…

Кстати, сам недавно узнал, что евреи, хоть и основная часть эмиграции из России, но не единственная. У них было два этапа – предреволюционный, который исчерпывающе (на мой взгляд) описал Шолом-Алейхем, и тот, который наступил после принятия поправки Джексона-Веника и длился до перестройки. Уже в 90-м, когда я там был, одного пятого пункта было недостаточно – будь любезен, докажи, что именно тебя дома притесняют, насилием угрожают. Не у всех получается, кстати, а для грантов и рабочих виз нужны совсем другие аргументы.

Так, для справки – первопроходцами в американской иммиграции из России были староверы, в подавляющем большинстве своём, этнически русские. Потом был поток белой эмиграции, бежавшей от красного террора (евреи, кстати, в тот период были по другую сторону баррикад). Для ориентации данные из интернета - на русском языке в Америке общается 879,434 человека, на украинском – 152,325 и на белорусском – 1,805. По-армянски там говорят 237,840, по-литовски – 39,790, на латышском – 16,035, таджикском – 435, осетинском - 50. Это только часть ИМЕННО иноязычных граждан США, представляющих практически все республики и автономные области бывшего СССР. Сколько там тех, кто находится нелегально или по грин-карте? Кто же вам ответит…

Но напоминаю, Трамп в своих предвыборных речах не раз говорил, что прикроет эту иммиграционную халяву, причём не только нелегальную. И сдержал слово – прикрыл лотерею Green Card (мы про причины и последствия дважды говорили). Вместо неё он предлагает ввести конкурсную систему отбора. Это даст больше шансов получить вид на жительство мигрантам с высоким уровнем образования, знающим английский язык и способным претендовать на высококвалифицированные рабочие места, а также быть финансово независимыми от государства, что позволит снизить нагрузку на американских налогоплательщиков. И, кстати, даст работу своим, которые не хотели учиться и способны только землю копать… думаете, таких в Америке мало?

Что касается внешней политики, тут Трамп более связан условностями своего республиканского истеблишмента и договорённостями с демократической стороной. Помните, как мы мечтали – вот взойдёт он на престол и сразу поедет в Архангельск на Арктический форум с Путиным в дёсна целоваться. Хрена с два! Дональд в этом случае ведёт интересную, на мой взгляд, политику. Как просто хороший американский парень Доня он не скрывает своего расположения к русскому Володе. Но как президент всех американцев, у которых разные взгляды на статус и благо своей страны, он не спешит кидаться в дружеские объятия. Наоборот, изо дня в день настаивает на величии собственной нации… как будто мы ведём себя по-другому. И его угрозы в сторону КНДР – «щас как бабахну» - не звучат простым сотрясанием воздуха. Этот может.

В итоге мы (Россия) оказываемся в крайне несимпатичной мне компании Китая, Ирана и Северной Кореи. Да, отчаянные ребята собрались… только эта отчаянность больше от собственной голозадости – беднякам терять не привыкать.

Вот мы и упёрлись в санкции. Вашингтон с дьявольской периодичностью добавляет всё новые и новые, Брюссель их поддерживает. Хрен бы с этими помидорами, авокадами… с рикоттой тоже хрен. Хрен с тем, что куда-то закрыт въезд нашим оборзевшим элитам и персональным друзьям Путина (ему-то самому хрен закроешь, не по-дипломатически). Но под удар попали наши нефтегазовый сектор, горнодобывающая, металлургическая, железнодорожная и судоходная отрасли. И, что действительно очень плохо и опасно для здоровья нации – фармацевтическая. Все слышали шум по поводу отказа от прививок? Сами врачи (те, что честные) предупреждают – препараты изготавливаются из нашей отечественной хрени, последствия и побочные действия мало предсказуемы.

Да, я с вами согласен – лишь бы не было войны. Но и болезней тоже совсем не хочется.

Мой прогноз: Дональд Трамп явно себе нравится именно таким – крутым и непредсказуемым. Так себя будет вести и в дальнейшем. У него немало сюрпризов в рукаве. На днях по доброте душевной предупредил о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге. А потом, из того же чувства, раскроет имена высших российских чиновников, хранящих свои трудовые накопления в американских финансовых институтах (он давно обещает). Представляете скандал такого уровня да под выборы нашего президента?! А я не представляю. Как и патриота-силовика на месте премьер-министра России, что запросто станет спусковым крючком для целой очереди сенсационных разоблачений. Делайте выводы…

Ближний Восток – традиционно горячая точка земного шарика.

Во-первых, Сирия. Хорошо, что не стала (пока) вторым Афганистаном для России с Америкой. Вы хорошо разбираетесь в том, с кем там воюем мы, а с кем они? Вроде бы, с бандитами-террористами, но почему-то с разными. Сунниты… шииты… не наше христианское это дело.

Путин несколько раз сказал – всё, уходим, в последний раз твёрдо. Лично меня не покидает вопрос – а зачем тогда заходили? Да, потери в живой силе (формулировка – жуть) минимальные… но это же люди, наши люди!

Надежды на то, что президент Асад, не слезая с толчка (моя прошлогодняя формулировка), подпишет отречение, провалились. Единственное, он как будто бы согласился на честные демократические выборы с участием оппозиции. Честные… демократические… на арабском Востоке… ах, не смешите мои шлёпанцы, вот уж где будет работать административный ресурс со скоростью и густотой огня зенитного орудия.

Тогда зачем это всё? Политические выгоды? Режимом Асада фактически командует Тегеран, а не Москва - иранцы и ближе, и понятнее, и Коран так велит (мы никуда не денемся от статуса неверных). Экономические? Покажите на инвесторов, готовых к серьёзным вложениям на сирийской территории в её нынешнем состоянии (и физическом, и политическом). Военные? Ну да, продемонстрировали кое-что из новейшего вооружения в деле, даже что-то продали (наверное). Только на ком тренировались? Смешно сказать, на исламском сброде, среди которого, если верить ТВ, полно студенток МГУ с гуманитарных факультетов. Потягались силой? По-моему, американцы там даже не начинали воевать. А вот как приплывет к тем берегам парочка их авианосцев (век бы не видеть)…

Да и вообще, играть заметную роль на Ближнем Востоке – дело зело дорогостоящее. Это при СССР наша компартия могла позволить себе покупать целые режимы, политические партии и национально-освободительные движения за счёт наших нищенских (по меркам цивилизованного мира) зарплат и всеобщего дефицита. Но не сейчас, когда любые лишние денежки, оставшиеся после самых срочных социальных выплат, уплывают… лично я не знаю, куда. Что касается создания какой-то «широкой международной коалиции»… С кем мы её создавать хотели? С бандитами из Хезболлы?

Так что то, что мы уходим из Сирии, да под самые президентские выборы – это месседж. Отчасти хороший – Путин всё-таки придерживается роли миротворца в кампании, которая уже идёт, а не военачальника, для которого любая война - как мать родна. Отчасти плохой – отечественная экономика совсем исхудала, иначе бы мы ещё пободались.

Во-вторых, Израиль. Трамп с широкого плеча признаёт Иерусалим столицей страны. Моментально возникает исламская коалиция, которая делает то же самое, но по отношению к несуществующей в реальности Палестине. Идут разговоры о начале новой интифады, над еврейскими городами звучат тревожные сирены. Первые же неуправляемые ракеты, выпущенные с территории Газы, падают рядом с детским садиком… куда запросто могут ходить и арабские дети. Прикажете радоваться – они показали своё истинное лицо, им наплевать даже на своих? А то мы этого не знали…

Я всё чаще читаю о том, что Трамп оказал Израилю медвежью услугу. Добро бы он нагнул своих партнёров из Европы и те поддержали бы его почин. Так ведь ничего подобного. Лишь очередной всплеск левацких настроений и знакомых разговоров о взаимных уступках (если не об оккупации).

Кстати, и в самой Америке. Евреи-реформисты выступили против. Их ответ на решение Трампа крайне неубедительный, но они составляют 35% еврейских избирателей. Возможно, они бы и ушли от демократов к республиканцам, видя впечатляющие успехи в экономике… теперь точно фигушки.

О реакции России и говорить не хочется – предсказуемо до противности. Старая песня из советских времён о дружбе с народом Палестины. Вы хоть одного палестинца лично знаете? А еврея? То-то же…

Мой прогноз: Мы выведем наши войска из Сирии… но не все. Военные базы останутся и будут греть чьё-то пламенное сердце несокрушимой мощью родного оружия, способного контролировать даже далёкий Ближний Восток. Дай бог, мы потянем (финансово). Что касается Израиля… только молиться за его жизнь и процветание, а также быструю и безболезненную кончину всех его злейших врагов.

Осталась Украина. Ах, это, право же, смешно. Я изначально не верил в позитивные перемены. В какие? Да ни в какие! Когда пришёл Ющенко, я знал, что будет бардак и передел, как на бандитской стрелке. Когда пришёл Янукович, я знал, что ничего не изменится… разве что центр силы перекочует с запада на восток. Когда пришёл Порошенко… нет, такого даже я не ожидал.

Теперь политической стабильности Украины (а разве она там была?) угрожает… грузин. Ну, дают хлопцы! Вроде бы, пример Сталина должен был чему-то научить. Так ведь нет, всё им лобио с сацибели грезится…

Зря Путин столько говорил об этом наглом бутузе. Он, пожалуй, ещё и возгордился, возомнив себя равновеликой политической фигурой. Но ведь собирает в Киеве по 15 тысяч сторонников, Навальному в Москве и семь вряд ли потянуть. Или на Украине действительно победил политический интернационализм? Чудеса! Так чего же вы, гады, когда я с вами в армии служил, из себя щирых националистов строили?!

В принципе, такой Саакашвили нам (России) нужен. После Южной Осетии, которая напрочь смела впечатления от любые самых удачных реформ – уж он-то знал, с каким настроением его танкисты шли на Цхинвал. После губернаторства в Одессе, откуда за те два года уехали последние евреи… потому что от грузина во власти можно ждать любых сюрпризов. После сегодняшних шалостей… которые ещё дальше отодвигают Украину от Европы.

Но России такой украинский лидер выгоден. По оценкам ряда аналитиков, самого Саакашвили, как Мишико, на весь Киев поддерживают человек… 200, и то этнические грузины. Остальные выступают не за него, а против Порошенко… но под его знаменем. Самая контрпродуктивная позиция не только для столичного истеблишмента, но и для всей страны, вам любой политолог это скажет (только Чуракова не спрашивайте).

Что касается остальных бывших республик СССР, той же Грузии… когда я о них пишу (всё реже и реже), то упираюсь в одно – это абсолютно чужие нам иностранные государства, чуть более или чуть менее враждебные. Моим детям, например, Америка и та ближе, и поехать туда больше резонов. А, главное, есть к кому.

Мой прогноз: Неблагодарное это занятие, что-то прогнозировать по Украине. Всё больше похожа она на незаживающий нарыв под левым соском Европы. Чем дальше продолжается то, что творится на Донбассе, тем меньше желания иметь с ней какие-либо дела, что в настоящем, что в будущем. Просто из инстинкта самосохранения - представляете, какая шпана там мазу держит? Может, само как-нибудь рассосётся… хотя вряд ли.

Леонид Черток