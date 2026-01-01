Вверх
До "Встречи"! В Архангельске пройдет православный молодежный форум

14–15 февраля в Архангельске пройдет православный форум для молодежи «Встреча» — место, где можно остановиться, выдохнуть и поговорить о том, что действительно волнует многих из нас: о любви, отношениях, выборе и ответственности.

 Место: Молодежный центр Архангельской области
 Обязательна предварительная регистрация (ссылка в комментариях)
 Возрастное ограничение: 18-35 

 Что тебя ждет?
 «Один раз и на всю жизнь».
 Семинар о том, как строить крепкие, здоровые и настоящие отношения.
 «Взаимоотношения молодого человека и девушки».
 Поговорим о поиске своей второй половинки и «подводных камнях», которые могут быть препятствием на этом пути.
 «Покажи настоящую любовь».
 Творческая площадка для тех, кто хочет говорить миру о семье, любви и верности современным языком — искренне и красиво.

 «Встреча» — это возможность побыть среди своих, задать важные вопросы, найти отклик и, возможно, сделать для себя что-то важное.

24 январь 10:18 | : Будни / Верую

