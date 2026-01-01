До "Встречи"! В Архангельске пройдет православный молодежный форум

14–15 февраля в Архангельске пройдет православный форум для молодежи «Встреча» — место, где можно остановиться, выдохнуть и поговорить о том, что действительно волнует многих из нас: о любви, отношениях, выборе и ответственности.

Место: Молодежный центр Архангельской области

Обязательна предварительная регистрация (ссылка в комментариях)

Возрастное ограничение: 18-35

Что тебя ждет?

«Один раз и на всю жизнь».

Семинар о том, как строить крепкие, здоровые и настоящие отношения.

«Взаимоотношения молодого человека и девушки».

Поговорим о поиске своей второй половинки и «подводных камнях», которые могут быть препятствием на этом пути.

«Покажи настоящую любовь».

Творческая площадка для тех, кто хочет говорить миру о семье, любви и верности современным языком — искренне и красиво.

«Встреча» — это возможность побыть среди своих, задать важные вопросы, найти отклик и, возможно, сделать для себя что-то важное.