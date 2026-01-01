До "Встречи"! В Архангельске пройдет православный молодежный форум

14–15 февраля в Архангельске пройдет православный форум для молодежи «Встреча» — место, где можно остановиться, выдохнуть и поговорить о том, что действительно волнует многих из нас: о любви, отношениях, выборе и ответственности.
Место: Молодежный центр Архангельской области
Обязательна предварительная регистрация (ссылка в комментариях)
Возрастное ограничение: 18-35
Что тебя ждет?
«Один раз и на всю жизнь».
Семинар о том, как строить крепкие, здоровые и настоящие отношения.
«Взаимоотношения молодого человека и девушки».
Поговорим о поиске своей второй половинки и «подводных камнях», которые могут быть препятствием на этом пути.
«Покажи настоящую любовь».
Творческая площадка для тех, кто хочет говорить миру о семье, любви и верности современным языком — искренне и красиво.
«Встреча» — это возможность побыть среди своих, задать важные вопросы, найти отклик и, возможно, сделать для себя что-то важное.