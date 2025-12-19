Венесуэла now

Новогодний захват Венесуэлы до сих пор не сходит с первых страниц. И то… образцовая, просто показательная специальная военная операция (СВО) по свержению режима даже в не соседней стране силами одной десантной дивизии (ну, примерно). Что больше всего поражает и даже восхищает – по заявлениям венесуэльской стороны, их военных погибло более ста человек. У США потерь НОЛЬ… и это у атакующих! Такого просто не бывает… или очень редко.

Что называется, утёрли нос. У кого-то из наших политологов прочитал, что у столицы этой боливарианской республики Каракасе была очень слабая оборона. Что за чушь?! Разве подобное возможно в стране, которой 15 лет управлял профессиональный военный, десантник Уго Чавес? Да, он назначил себе в наследники водителя автобуса Мадуро, но и тот вряд ли успел с 2013 года разрушить построенное до основания.

На наших глазах разворачивалась гениальная, ювелирно подготовленная спецоперация. С подкупом предателей в высших органах управления и военных на ключевых постах, иначе, такое невозможно даже представить. Обязательно войдёт в учебники мировых спецслужб, но не факт, что кому-то удастся повторить.

На «Руснорде» по горячим следам уже выходил материал на эту тему. Пришло время копнуть поглубже.

Венесуэла не была социалистической страной в классическом понимании. В её концепции прекрасно уживались и кварталы богатых людей, и типичные для Латинской Америки фавелы для полунищих. Кладовая с самыми большими мировыми запасами разведанной нефти занимала первые строчки в антирейтинге самых опасных по уровню уличной преступности, прежде всего, убийств. И в этом вина не только низкого ВВП на человека – 3 087$ (для сравнения в России – 14 260), но и культа силы как жизненного успеха, олицетворением которого был всё тот же Чавес. Ведь путь «из грязи в князи» почти всегда начинается с финкой в подворотне, Россия это проходила в 1917-м.

Но при Уго страна переживала подъём. Уровень жизни населения рос: деньги от продажи нефти стали поступать в госказну, образование и медицина стали бесплатными для всех, бедных людей стало меньше. Да, иностранные нефтяные компании вытеснялись с рынков добычи и продажи, их обкладывали налогами, как минами. Но терпели, скрипя зубами, или уходили прочь – в современных реалиях неразумно развязывать войну со страной, где население поддерживает правительство.

Всё изменилось с приходом Николаса Мадуро, опять запустившую характерную для этой точки земного шара коррупцию – к 2018 года инфляция в Венесуэле достигла 6000%, только и успевай деноминировать свою денежную единицу.

Естественно, что в такой ситуации любое производство впадает в стагнацию. Ну, кроме добычи полезных ископаемых при устойчивых ценах на мировом рынке (вспомните Россию 90-х). Однако беда венесуэльской нефти в том, что она очень «тяжёлая», требует более глубокой переработки и очистки. Соответственно, доходы в госказну текут тоненьким ручейком, социальные программы скукоживаются. В таких условиях всё идёт или к гражданской войне (бунту), или к иностранной интервенции.

А ещё наркотики. Нет, тут Венесуэла отнюдь не лидер, куда ей тягаться с Колумбией или Мексикой. Но когда в этом грязном деле замешаны близкие родственники (племянники) супруги самого президента (что было предъявлено и пока не опровергнуто), согласитесь, ситуация критическая, любой минздрав это подтвердит.

И всё-таки нефть на первом месте. Добыча её упала до миллиона баррелей в день — капля в море по сравнению с 13,9 миллиона баррелей в США. Но у последней есть все технологии (и средства), чтобы повысить эти показатели. И параллельно с этих доходов влить в венесуэльскую казну столько денег, что фавелы только возрадуются подобной «оккупации». Деньги в современны конфликтах намного эффективней любого оружия («бабло всегда побеждает зло»).

Кому солоно придётся, так это революционной Кубе, время нефтяной халявы для неё закончились. По ходу, социализм тоже.

Жалко Мадуро? Нисколько. Если внимательно следить за публикациями его «двенадцатилетки», этот «стоеросовый» проявил себя типичным карибским диктатором под социалистической маской – любил золотые цацки, по его приказу похищали, пытали, убивали недовольных режимом. Конечно, шофёр, как и любая кухарка, может управлять государством, но только в силу собственного интеллекта.

Идея взять в плен Мадуро не как президента суверенного государства, а как главу крупнейшего наркокартеля заслуживает Нобелевской премии (правда, непонятно, в какой номинации). Плюс отличный пример для… сами знаете кого. Зарабатывал сам Николас на наркотраффике? Тут, как говорится, и к бабке не ходи, в традиции южной части Западного полушария делиться с главным начальником, так повелось со времён ацтеков. То есть, любой срок будет по делу. Как и амнистия, если таковая случится (не сам же собирал, готовил, фасовал и толкал на американских улицах).

Из былого: Похожую операцию США провели в Панаме в конце 1989-го - начале 1990 года. Штаты тогда обвинили фактического руководителя страны генерала Мануэля Норьегу в организации торговли наркотиков, вошли в Панаму и вывезли диктатора, который добровольно сдался американским военным. В США Норьегу приговорили к 40 годам лишения свободы, в 2011-м он был передан Панаме для отбывания наказания за убийство. Последние годы жизни он провёл в панамской тюрьме и скончался в 2017 году в возрасте 83 лет.

Международный пример, конечно, так себе, США показали, что могут зайти, куда захотят, хоть в Колумбию, хоть в Никарагуа, хоть в Гренландию, и мировое сообщество утрётся. Но ведь не стали засиживаться, вводить оккупационный режим, просто пришли - захватили – ушли. Как оно дальше сложится, покажет время. Скорее всего, Венесуэле грозит марионеточный режим. Неявный, с колкостями в адрес Вашингтона, но ясный по умолчанию – кто девушку кормит, тот её и … (танцует). А с американской авиатехникой так же залететь в Тегеран, раз плюнуть. Тем более, что сейчас Иран сам по себе бурлит в недовольстве.

Но Иран это так, на закуску, у Белого дома есть интересы покруче. Знаете ли вы, что Китай ежедневно покупал у Венесуэлы примерно 650 тысяч баррелей нефти, больше половины всей суточной добычи, причём по заниженной цене (как у партнёра по идеологии)? Прибавьте к этому взаимную торговлю вооружением и поставку из Китая компьютерных комплектующих. Теперь экономическо-идеологической связке явно будет положен решительный конец. Хороший козырь давления прямо на ближайших переговорах.

Плюс Европе было продемонстрировано американское превосходство во внешней политике – кто смел, тот и съел.

И, конечно, Россия. Наверное, многие задавались вопросом – о чём Трамп с Путиным часами ведут переговоры по закрытой линии, то, что никогда не попадает в СМИ? Не исключаю (и даже уверен), что о размене интересов – Кремль высказал «обеспокоенность ситуацией в Венесуэле», но очень аккуратно, без бренчания оружием и угроз вмешаться. Такое же поведение и у Пекина. Рискну предположить, что на кону раздел мира на зоны влияния между тремя главными игроками.

И к этому обязательно придём, вот увидите.

Леонид Черток