Игорь Скубенко: "С ЛДПР нужен конструктивный диалог"

Глава Северодвинска встретился с представителем ЛДПР в городском совете, депутатом Дмитрием Зангиным и обсудил с ним ряд острых вопросов городского хозяйства.
Разговор с главой города народный избранник начал с благодарности жителей за дополнительный пешеходный переход через улицу Южную: теперь попасть на рынок «На Вертолётке» стало гораздо удобнее.
Далее Игорь Скубенко ответил на один из спорных вопросов: кому принадлежат тепловые сети в 123 квартале.
- Мы начинаем процедуру признания их бесхозяйными, чтобы потом принять в казну. После этого коммуникации будут передаваться ПАО «ТГК-2». Это - очень небыстрый процесс, но всё время, пока идут установленные законодательством процедуры, обслуживать сети и обеспечивать людей теплом будет ТГК-2, - пояснил глава муниципалитета.
Далее собеседники перешли к вопросам благоустройства. Дмитрий Зангин сообщил, что жители просят его содействия в деле обустройства сквера на берегу озера Первостроителей. Там есть пешеходные дорожки и прекрасная берёзовая роща.
- Рейтинговым голосованием горожане выбрали для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» аллею Молодёжи. Не будем забывать, что это - часть зелёной зоны на проспекте Труда. Сюда входят ещё аллеи Ветеранов и Героев. Есть планы устройства в центре города прогулочной зоны со строительством велосипедной дорожки, которая пройдёт через все эти аллеи, а также под путепроводом и далее протянется вдоль берега озера Первостроителей, - сообщил Игорь Скубенко.
Следующая территория, где нужно наводить порядок, находится возле детского сада «Сказка». Там нет парковки, а только разъезженный автомобилями газон. Однако, размещать парковку возле детского сада запрещают СанПиНы, но Дмитрий Зангин ознакомился с предложением специалистов комитета ЖКХ, транспорта и связи огородить газон, восстановить его покров и посадить деревья.
Депутат задал вопрос и об изменениях в Правила землепользования и застройки, которые бы «снизили» этажность жилой застройки в зоне, куда относится территория на улице Торцева, 65, и где в настоящее время подготавливается возведение 9-этажного дома. Игорь Скубенко пояснил, что соответствующее постановление находится на стадии согласования, а данные изменения пройдут через публичные слушания, после чего окончательное слово скажут народные избранники.
- Нам очень важно вести конструктивный диалог. Представители исполнительной власти, областные и местные депутаты - все мы живёт в одном городе и должны работать сообща в его интересах. Поэтому наши встречи с представителями разных фракций регионального и городского парламентов я считаю очень важными и ценными для совместной деятельности, - резюмировал Игорь Скубенко.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)