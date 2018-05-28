Вместо Новожилова Шерягин. С экс-главой Вельского района расплатились депутатским мандатом

Депутатский мандат от Виктора Новожилова, отправившегося блюсти интересы Архангельской области, перешел к экс-главе Вельского р-на Виктору Шерягину.
Все произошло не без интриги. Шерягин шел третьим в партийном списке по району, и освободившийся мандат должен был по справедливости достаться второму номеру - директору производственного отделения «Вельские электрические сети» Олегу Сидоровскому, уже походившему в областных депутатах. Однако что-то пошло не так… говорят, такое в принципе допускается. Судьбу мандата решил региональный политсовет «Единой России».
Напомним, Виктор Шерягин на посту главы Вельского – р-на продолжительное время был настоящим раздражителем общественного мнения, народ требовал его отставки, проводил митинги и пикеты. В итоге он снял свою кандидатуру на следующий срок в пользу исполнительного директора СРО «Союз профессиональных строителей» Дмитрия Дорофеева.
Наблюдатели считают, что именно депутатским мандатом партия расплатилась с Шерягиным за сговорчивость. Реакция непосредственно жителей района пока неизвестна.