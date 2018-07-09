Андрей Палкин: "Мне не дали ресурса". Депутат Госдумы признал, что готов был снять "Родину" с избирательной кампании

Напомним, что вчера в ряде СМИ, в том числе на сайте rusnord.ru, были процитированы слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова о неблаговидной роли депутата Госдумы Андрея Палкина, которую он сыграл на осенних выборах в областное Собрание (на юге региона «Единая Россия» фактически провалилась).
«Ну, а Котлас… не надо ничего замалчивать — господин Палкин, член партии «Единая Россия», активно играл против партии, достаточно содержательно и очень тщательно вычищал ситуацию, чтобы партия проиграла, нанося урон системе исполнительной власти и в целом выборному процессу».
В своем ответном комментарии, данном участнику Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера», российский законодатель заявил, что у него были особые договоренности с председателем Генсовета ЕР Андреем Турчаком, но та сторона своих обязательств перед ним не выполнила.
Я поставил лишь одно условие: убрать главных жуликов и воров…
…Мне все было обещано руководством «Единой России». Когда я прибыл в регион все случилось с точностью до наоборот. В Котласе, где «Единая Россия» провалилась, всем руководил Бральнин — мало кем уважаемый в городе.
Далее Палкин признается, что готов был заставить своего сына Павла…
Также меня попросили уговорить сына снять кандидатуру с выборов, он, напомню, шел во главе списка «Родины» (соответственно, летел бы весь список). Я был согласен и сказал, что мне нужен ресурс.
Напомним, наблюдатели от ИА RUSNORD предсказывали именно такое развитие событий.
Теперь понятно, что же пошло не так… не хватило ресурса.