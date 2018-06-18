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Игорь Орлов: Депутат Госдумы Андрей Палкин - главный враг "Единой России"

На вчерашнем политсовете партии «Единая Россия», посвященном разбору низких показателей, полученных ЕР на региональных выборах 9 сентября, губернатор Игорь Орлов назвал конкретного виновника котласского провала.
Справка. Собрание депутатов Котласа итоги выборов: «КПРФ» — 34,36%, ЛДПР — 18,95%, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 18,20%, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» — 16,60%, «Родина» — 8,16%.
«Ну, а Котлас… не надо ничего замалчивать — господин Палкин, член партии «Единая Россия», активно играл против партии, достаточно содержательно и очень тщательно вычищал ситуацию, чтобы партия проиграла, нанося урон системе исполнительной власти и в целом выборному процессу», - процитировал главу региона редактор ИА «Двина сегодня» Александр Кулешов.
Напомним, что один из сыновей члена фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Андрей Палкина Павел возглавлял в единственном лице региональный партийный список «Родина», отличившейся на этих выборах самым оголтелым мочиловом в адрес партии власти.
Впрочем, наблюдатели ожидали другого сценария – за неделю до выборов Павел Палкин снимает свою кандидатуру, чем автоматически исключает «Родину» из избирательного процесса.
Однако что-то пошло не так…

19 сентябрь 14:50 | : Политика / Скандалы

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