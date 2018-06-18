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Выборы-2018 в Архангельской области: Смотрите, кто пришел

Издание «Регион 29» публикует список победителей на региональных выборах в Поморье:

Архангельская Гордума

На выборах в Архангельскую городскую Думу по итогам выборов распределились 30 депутатских мандатов: 15 — по партийным спискам и 15 — по одномандатным округам.

За партию «Единая Россия» проголосовало 27,41% избирателей, за «ЛДПР» — 21,43%, за «КПРФ» — 17,94%, за партию «Справедливая Россия» — 17,30%, за партию «Коммунисты России» — 4,56%, за партию «Родина» — 3,81%, за партию «Яблоко» — 2,44%.

Список лидеров голосования в одномандатных округах выглядит следующим образом: 

«Единая Россия»:

Владимир Хотеновский

Олег Черненко 

Сергей Чанчиков

Сергей Малиновский

Вячеслав Широкий

Иван Воронцов 

«КПРФ»:

Ростислав Васильев

Александр Гревцов

Александр Афанасьев  

Виталий Морозков

«Справедливая Россия»:

Андрей Махлягин 

Андрей Балеевский

«ЛДПР»:

Михаил Блохин 

Самовыдвиженцы:

Татьяна Подстригань

Дмитрий Акишев

В голосовании за городских депутатов приняло участие 26,91% избирателей.

Собрание депутатов Приморского района

За партию «Единая Россия» проголосовали 34,71% избирателей, за «ЛДПР» — 26,33%, за «КПРФ» — 16,38%, за партию «Справедливая Россия» — 14,49%, за партию «Родина» — 4,93%.

Предварительные итоги голосования в одномандатных округах выглядят следующим образом:

«Единая Россия»:

Владимир Грязнов 

Михаил Порядин  

Александр Авилов  

Александр Гаврилов  

Николай Надеин   

Антон Голенищев

Дмитрий Дорофеев 

Наталья Мяндина  

Светлана Бондаренко 

Виктор Цыварев.

 

Явка избирателей на территории Приморского района составила 29,35%.

Собрание депутатов Котласа 

За партию «КПРФ» проголосовали 34,36% избирателей, ЛДПР — 18,95%, «Единая Россия» — 18,20%, «Справедливая Россия» — 16,60%, «Родина» — 8,16%.

В одномандатных округах голоса избирателей распределились следующим образом: 

«Единая Россия»:

Анатолий Арсеев

Эдуард Брессель 

«КПРФ»:

Василий Волков

Сергей Алышев 

Николай Завадский 

Тельман Мамедов 

«Родина»:

Евгений Уткин 

Самовыдвиженцы:

Надежда Кондакова

Олег Зильберг

Александр Меньшаков 

Явка избирателей составила 31,17%.

Собрание депутатов Няндомского района

Партии показали следующие результаты: «Единая Россия» — 32,40%, «ЛДПР» — 26,08%, «Справедливая Россия» — 20,90%, «КПРФ» — 16,86%.

Предварительные данные об итогах голосования по мажоритарной системе в Няндомском районе выглядят следующим образом:

«Единая Россия»:

Галина Вислых 

Инна Юрьева

Борис Маслов 

«Справедливая Россия»:

Николай Зорин 

Елена Герасимова

«ЛДПР»:

Екатерина Панфилова.

Явка избирателей в Няндомском районе составила 30,31%.

Выборы главы муниципального образования «Телеговское» Красноборского района 

Больше всего голосов избирателей получил Алексей Истомин (КПРФ) — 47,86%. Явка избирателей составила 39,03%.  

12 сентябрь 13:49 | : Политика

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