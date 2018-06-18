Выборы-2018 в Архангельской области: Смотрите, кто пришел

Издание «Регион 29» публикует список победителей на региональных выборах в Поморье:
Архангельская Гордума
На выборах в Архангельскую городскую Думу по итогам выборов распределились 30 депутатских мандатов: 15 — по партийным спискам и 15 — по одномандатным округам.
За партию «Единая Россия» проголосовало 27,41% избирателей, за «ЛДПР» — 21,43%, за «КПРФ» — 17,94%, за партию «Справедливая Россия» — 17,30%, за партию «Коммунисты России» — 4,56%, за партию «Родина» — 3,81%, за партию «Яблоко» — 2,44%.
Список лидеров голосования в одномандатных округах выглядит следующим образом:
«Единая Россия»:
Владимир Хотеновский
Олег Черненко
Сергей Чанчиков
Сергей Малиновский
Вячеслав Широкий
Иван Воронцов
«КПРФ»:
Ростислав Васильев
Александр Гревцов
Александр Афанасьев
Виталий Морозков
«Справедливая Россия»:
Андрей Махлягин
Андрей Балеевский
«ЛДПР»:
Михаил Блохин
Самовыдвиженцы:
Татьяна Подстригань
Дмитрий Акишев
В голосовании за городских депутатов приняло участие 26,91% избирателей.
Собрание депутатов Приморского района
За партию «Единая Россия» проголосовали 34,71% избирателей, за «ЛДПР» — 26,33%, за «КПРФ» — 16,38%, за партию «Справедливая Россия» — 14,49%, за партию «Родина» — 4,93%.
Предварительные итоги голосования в одномандатных округах выглядят следующим образом:
«Единая Россия»:
Владимир Грязнов
Михаил Порядин
Александр Авилов
Александр Гаврилов
Николай Надеин
Антон Голенищев
Дмитрий Дорофеев
Наталья Мяндина
Светлана Бондаренко
Виктор Цыварев.
Явка избирателей на территории Приморского района составила 29,35%.
Собрание депутатов Котласа
За партию «КПРФ» проголосовали 34,36% избирателей, ЛДПР — 18,95%, «Единая Россия» — 18,20%, «Справедливая Россия» — 16,60%, «Родина» — 8,16%.
В одномандатных округах голоса избирателей распределились следующим образом:
«Единая Россия»:
Анатолий Арсеев
Эдуард Брессель
«КПРФ»:
Василий Волков
Сергей Алышев
Николай Завадский
Тельман Мамедов
«Родина»:
Евгений Уткин
Самовыдвиженцы:
Надежда Кондакова
Олег Зильберг
Александр Меньшаков
Явка избирателей составила 31,17%.
Собрание депутатов Няндомского района
Партии показали следующие результаты: «Единая Россия» — 32,40%, «ЛДПР» — 26,08%, «Справедливая Россия» — 20,90%, «КПРФ» — 16,86%.
Предварительные данные об итогах голосования по мажоритарной системе в Няндомском районе выглядят следующим образом:
«Единая Россия»:
Галина Вислых
Инна Юрьева
Борис Маслов
«Справедливая Россия»:
Николай Зорин
Елена Герасимова
«ЛДПР»:
Екатерина Панфилова.
Явка избирателей в Няндомском районе составила 30,31%.
Выборы главы муниципального образования «Телеговское» Красноборского района
Больше всего голосов избирателей получил Алексей Истомин (КПРФ) — 47,86%. Явка избирателей составила 39,03%.