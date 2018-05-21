Константин Щемелинин: Давайте признаемся, что живем при капитализме

России следует ввести следующие изменения в ее трудовое законодательство:

Изменить основу для исчисления рабочего времени с дня на час.

Современный рабочий день — это продолжение советского трудодня, а нынешняя Россия — это капиталистическая страна.

Трудовой час принят за основу в Европе и в США. Если оплачивать по часам, тогда возникнут широкие возможности для работы на неполный рабочий день (это важно для студентов, молодых мам, пенсионеров, а также для подработки), плюс получится справедливая система оплаты переработок.

Работодатель должен иметь больше возможностей для увольнения:

2.1. Увольнение по соглашению сторон — через определенное время после написания заявления.

2.2. Увольнение по желанию работодателя (без объяснения причин) — в этот день или на следующий день.

Работодатель должен иметь право уволить потому, что это его предприятие и так он хочет, ибо в России капитализм.

Работник должен быть защищен от произвола работодателя:

3.1. Все почасовые переработки должны быть оплачены.

3.2. Увольнение по собственному желанию (без объяснения причин) — в этот день или на следующий день после написания заявления.

Отсутствие обязательной двухнедельной отработки освобождает работника, который не желает трудиться на данной работе и служит ограничителем для произвола со стороны работодателя.

Работник должен иметь право уйти, ибо наемная работа — это не рабство.

Разрешить отпуск разбивать на дни.

Современный отпуск в России — это аналог отпуска в армии, когда военнослужащий может взять только отпуск целиком, потому что иначе пострадает боеспособность части.

Жизнь — это не армия с ее четкостью — в жизни надо регулярно отпрашиваться с работы по разным делам: то на несколько часов, а то — на несколько дней. Работник должен иметь право взять одни или несколько дней от отпуска.

Уточнение: в большинстве случаев увольнение должно происходить без объяснения причин в трудовой книжке (исключение — случаи воровства, явного нарушении трудовой дисциплины и тому подобное): никто не должен отчитываться ни перед кем, почему кто-то уволили или он сам уволился — это внутренний вопрос отношений между данным работодателем и данным сотрудником в данных условиях — чужие люди не должны иметь к этому никакого отношения!

Константин Щемелинин, крымский писатель и политолог