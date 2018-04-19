Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Читайте в Итогах недели от 22 июля 2018 года (Летний короткий обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- Два хитрована – на саммите в Хельсинки Путин и Трамп решили держать мир в непонятках;

- Путь стукача – КГБ готовил Познеру легенду на случай заброски в Америку… авось еще пригодится;

- Школьная годы балбесные – будущие депутаты сегодня прячутся в частных школах.

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/41816-itogi-nedeli-s-16-po-22-iyulya-2018-goda-avtor-v-otpuske-do-6-avgusta.html

22 июль 08:29 | : Политика / Экономика / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2018 (168)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)


Деньги


все материалы
«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20