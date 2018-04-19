Читайте в Итогах недели от 22 июля 2018 года (Летний короткий обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- Два хитрована – на саммите в Хельсинки Путин и Трамп решили держать мир в непонятках;

- Путь стукача – КГБ готовил Познеру легенду на случай заброски в Америку… авось еще пригодится;

- Школьная годы балбесные – будущие депутаты сегодня прячутся в частных школах.

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/41816-itogi-nedeli-s-16-po-22-iyulya-2018-goda-avtor-v-otpuske-do-6-avgusta.html