Читайте в Итогах недели от 10 июня 2018 года (Летний короткий обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- Режиссёр не для всех – Олега Сенцова приговорила его же путаница с гражданствами;
- Страна равных невозможностей – пенсионный срок как грядущая неизбежность и проверка на удачливость;
- Ест такая партия – «Единая Россия» в Архангельской области расписалась в собственном необновлении.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/41475-itogi-nedeli-s-4-po-10-iyunya-2017-goda-sleduyuschiy-vypusk-24-iyunya.html