Читайте в Итогах недели от 10 июня 2018 года (Летний короткий обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- Режиссёр не для всех – Олега Сенцова приговорила его же путаница с гражданствами;

- Страна равных невозможностей – пенсионный срок как грядущая неизбежность и проверка на удачливость;

- Ест такая партия – «Единая Россия» в Архангельской области расписалась в собственном необновлении.

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/41475-itogi-nedeli-s-4-po-10-iyunya-2017-goda-sleduyuschiy-vypusk-24-iyunya.html