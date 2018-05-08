Итоги недели с 4 по 10 июня 2017 года (следующий выпуск 24 июня)

- Режиссёр не для всех – Олега Сенцова приговорила его же путаница с гражданствами;

- Страна равных невозможностей – пенсионный срок как грядущая неизбежность и проверка на удачливость;

- Есть такая партия – «Единая Россия» в Архангельской области расписалась в собственном необновлении.

Федеральные новости

Политика: Кто ты, Олег Сенцов?

Я сознательно не трогал тему Олега Сенцова.

Вроде бы свой браток, киношный. За него не только записные либералы из нашей среды заступаются (я Лиичку Ахеджакову имею ввиду), но и вполне взвешенный Александр Филиппенко. Значит, фигура этого арестанта интересна и заслуживает внимания.

Опять же, как к нему относиться - как к иностранному режиссёру или как к своему? Официально он украинский гражданин. Но кино – штука космополитичная - сегодня так, а завтра эдак. Например, Милош Форман был когда-то подающим надежды чешским режиссёром, а потом бац – и звезда Голливуда, автор гениального «Полёта над гнездом кукушки». Или Тарковский – последний фильм в Швеции, предпоследний в Италии. Мой любимый Эмир Кустурица заехал как-то в США, слегонца снял «Сны Аризоны» и тут же попал в американскую киноклассику. А Кончаловский… короче, вы поняли.

Это уже не говоря о распавшемся Союзе. Что в том же Гии Данелия грузинского, а в Романе Балаяне армянского, кроме их фамилий?

Тем более что Сенцов на глазах становится международным героем. К акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России по обвинению в терроризме, подключились граждане более чем 80 городов в 25 странах мира. Акции в поддержку режиссера прошли в Германии, Италии, Швеции, ОАЭ, Франции, Бельгии, Израиле, Канаде, США, Великобритании, Кувейте и в других странах. Я не помню, с Савченко такое же было или потише? И в итоге Украина жалеет, что её выпустили с российского кичмана - слишком самостоятельная героиня на родину вернулась.

Удивительно, но я раньше не знал режиссёра по фамилии Сенцов - ни украинского, ни российского. Оказывается, в его творческой биографии всего один фильм, созданный, что называется, на коленке при активной помощи друзей автора (бюджет – 20 тысяч долларов). Получил пару местечковых премий и обещание солидной постановки. Но не успел, арестовали. Всё остальное творчество из-за решётки, а это совсем другая история, когда ценят не качество продукта, а историю создания.

Можете начинать кидаться тапочками, но для меня Сенцов-режиссёр слишком громко. Он экономист с образованием, хозяин компьютерного клуба. Но это так успешно не продаётся, таких дофига.

Что же сделал этот Сенцов-режиссёр? Российские силовики инкриминировали поджоги офисов общественной организации «Русская община Крыма» и представительства партии «Единая Россия», а также подготовку к взрывам самодельных бомб у мемориала «Вечный огонь» и памятника Ленину в Симферополе. Последнее, что называется, с особым цинизмом - в ночь с 8 на 9 мая 2014 года.

Кроме того, следствие утверждает, что Сенцов является активным членом запрещённого в России «Правого сектора», партии откровенно реакционного и фашистского (антисемитского) толка. Что лично у меня никогда не встретит никакого понимания… хоть они детдомовских детей будут мороженым закармливать. Просто потому, что эскимо из рук ублюдка ядовитым становится.

Однако тут же и сомнения. Список подельников Сенцова - крымский анархист и антифашист Александр Кольченко, преподаватель военной истории Симферопольского института культуры Алексей Чирний и выпускник юридического факультета, сотрудник прокуратуры Железнодорожного района Симферополя Геннадий Афанасьев. Антифашист в компании фашиста… не очень ли круто? И вообще группа дюже интеллигентная для взрывов мемориалов и памятников, на подобные акции охотней маргиналы вербуются.

Вообще 23 года заключения – это круто. За преступления, в которых не пострадали физические лица… не говоря уже о просто их подготовке. Интересный нюанс – российское гражданство Сенцова больше напоминает юридический казус – он просто не успел от него отказаться в момент присоединения Крыма. Был бы сейчас он украинцем…

…а вот хрен знает, что бы с ним было. Часть его соратников считает, что Сенцов больше опасен Киеву, чем Москве: «…был «договорняк», чтобы Олег сидел. Также его боятся наши страны гаранты. Олег является угрозой, потому может в своем фильме показать на весь мир политический «истеблишмент», который передал Крым». Видите, опять речь о кино, хотя никто не знает, каким Сенцов окажется режиссёром. Если речь идёт о документалистике, то поверьте, этот жанр ещё сложнее. Если бы Надя Савченко в детстве посещала балетную школу (оттуда, кстати, часто выходят детки её наклонностей… я сейчас не про терроризм), правомерно было бы говорить о том, что кремлёвский режим мучает балерин?

23 года заключения – это много для любого возраста, даже если посадили в 18-ть. Однако так с ним случилось, и Олег вполне осознанно и, на мой взгляд, оправданно пытается из этого выжать максимальную пользу для себя. Сенцов-режиссёр давно стало правозащитным брендом, это и двумя «Оскарами» не перешибёшь.

То, что он голодает, конечно, ужасно. Как и любой другой (за исключением доктора Хайдера, где речь шла, прежде всего, о похудании, а потом уже о борьбе за мир во всём мире). Но и популярность растёт. Представьте, что Сенцова завтра обменяют на россиян, как предлагает украинская сторона. Да ему Голливуд постановку даст, может и две (пока разберётся, есть ли там талант). Ещё кто-то завидовать будет, у нас же дофига не снимающих режиссёров.

Если, конечно, путаница со статусом не помешает. Всё-таки чей он кинорежиссёр – украинский или российский? Если первое, то и спрос поменьше. Здесь есть какой-то юридический нонсенс – житель Крыма Олег Сенцов хотел оставаться гражданином Украины (безотносительно к другим своим провинностям), не признал результатов референдума, на что имел полное человеческое право, такое же, как те, кто проголосовал за отход полуострова к России. Но он остаётся россиянином… не проще ли лишить его этого гордого звания? Создать, так сказать, прецедент… мало ли, когда самим пригодится.

То есть, перед украинским режиссёром Сенцовым все двери нараспашку, и тюремные, и творческие. А вот перед российским… Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его ведомство не намерено оказывать государственную поддержку антироссийски настроенным авторам, и это вовсе не цензура, а "воля избирателей". «Цензурой мы не занимаемся и не планируем, цензура у нас запрещена конституцией, но вопрос в другом - какие произведения получают господдержку?».



Вообще-то, цензура разная бывает. Не запретить съёмки, но создать режим наименьшего благоприятствования для съёмок неугодного тебе фильма – это ли не цензура? Тот хай, что поднялся вокруг «Смерти Сталина», не смог убрать ленту из интернета (даже наоборот, прибавил аудиторию), но ударил под дых прокатчикам. Типичная политическая вкусовщина, ведь ни одной статьи УК РФ авторы довольно средней, на мой вкус, картины не нарушили.

Но Мединскому продлевают срок (не тюремный). Соответственно, российскому кинорежиссёру Сенцову здесь делать нечего, после такой школы жизни вряд ли когда снимет что-нибудь патриотическое.

Так, может, отпустить его с богом?

P.S. На «прямой линии» Путин сказал, что нифига не отпустит…

Экономика: Они голосовали за…

После объявления состава нового российского правительство, в котором, как я уже писал, не оказалось сюрпризов, тем более, в экономическом блоке, россияне стали готовиться к худшему. Те, кто посложнее, замерли в ожидании – как либеральная направленность российской экономики будет сочетаться с общими патриотическими настроениями. Те, кто попроще, просто ожидают очередной пакости.

И вот первая, ожидаемая. Из-за кремлёвских стен просачиваются (санкционированно) сведения, что повышение пенсионного возраста вот-вот. Другое дело, на сколько и когда. Типа, без шоковой терапии. Из последнего. Первый вариант предполагает возраст выхода на пенсию для мужчин 65 лет, для женщин — 60 лет. Второй вариант — 62 года для мужчин и 60 лет для женщин. Это в планах Министерства труда и социальной защиты. В третьем варианте, который хочет предложить Минфин, пенсионный возраст для мужчин увеличивается на пять лет — до 65 лет, а для женщин — на восемь лет, до 63 лет.

Как мы видим, женщинам при любом варианте больше достанется. С одной стороны, они и живут дольше. С другой, именно женщинам проще найти себя вне работы, среди них объективно меньше трудоголиков и карьеристок. К тому же внуки, огороды, цветники… да и звание домохозяйка отнюдь не намекает на тунеядство.

Тем более, жизненные обстоятельства. Одной из моих бабушек пришлось уйти на пенсию в 56, иначе отправиться бы мне в суворовское училище, с родителями-актёрами по-другому не получалось. Не скажу, что она пожертвовала для меня чем-то, к работе относилась без любви, как к необходимости (старший лаборант «Гидропроекта»), зарплата шутёвая, около 90, а пенсия 60.

Но при той жизни разница в тридцатку была ощутимой. Тем более, что у моих родителей она была ненамного больше. Не голодали, но фрукты на столе были радостным событием, а на покупку новой школьной формы серьёзно копили несколько месяцев.

Теперь ту советскую пенсионную систему кто-то вспоминает, закатывая глаза. А с какого, позвольте спросить, перепуга? Если не ошибаюсь, эти 60 и 55 были введены ещё в 30-х годах. Когда до пенсионного возраста доживали немногие по целому ряду причин. Но и делать 50 и 45 было бы по меньшей мере глупо, люди уходили из жизни ещё полными сил. То есть, вопрос более деликатный, чем кажется.

Теперь о размерах. Кажется, самой большой была в 132 рубля, дальше шли персональные. Что ж, вполне достойная для молодого специалиста зарплата, четыре таких как раз хватало на покупку самого дешёвенького цветного телевизора. Это если не пить и не есть. В это время пенсионеры Европы и Америки уже раскатывали по морским круизам, а нам всё рассказывали про звериный оскал капитализма. А звериный оскал социализма – это когда ты на своих шести сотках корячишься, чтобы зимой хоть на картошку не тратиться (10 коп. за кг в овощном отделе, половина – в ведро), или за мясом три часа в очереди давишься. Выбирайте, какая жизнь больше по вкусу.

Помните, как на эту тему реагировал сам Путин: «Вопрос не праздный, не простой, очень чувствительный для большого количества наших граждан. Вы знаете, что решение у нас пока не принято, идут дискуссии на этот счет».

Наши граждане действительно очень болезненно реагируют, процентов 80 решительно против. При этом я не знаю НИ ОДНОГО, кто действительно собирается, достигнув 60/55 (на севере 55/50) отправляться на покой, не то нынче время. Другое дело, дополнительно к зарплате получать ещё и пенсию, это да. Но государство же не идиот, чтобы позволить так себя кидать на деньги.

К тому же возникает резонный вопрос – как с официальным повышением пенсионного возраста работодатели будут относиться к возрастным соискателям должности. Ведь сейчас жалуются – после 45 по некоторым профессиональным позициям работу искать бесполезно.

Вот и сдаётся мне, что будет задействовано предложение Минтруда – оставить возможность уйти на отдых досрочно, но с сокращённым размером пенсии. Гарантия же будет или у действительно высококлассных специалистов, или у хозяев собственного дела, в том числе, у самозанятых. Говорите, социально несправедливо? Не согласен. Более умелые, работящие, способные, удачливые… и должны жить лучше. Другие доводы от лукавого.

Впрочем, я бы начал всё равно с другого. С того, что лишил бы сумасшедших пенсий бывших депутатов и сенаторов, чиновников высшего эшелона и судей. Если на работе им платили за секретность и ответственность решений, то теперь-то за что? Пересмотрел бы список льготных пенсионеров: кто в спецслужбах и армии действительно жизнью рисковал, а кто штаны (юбки) в штабах просиживал да на интендантских складах подъедался. Уверен, такие ограничения наше общество встретит со всем пониманием.

Теперь немного о бензине. Немного, потому что тут особо говорить нечего. Если будущий отставник из вице-премьеров Аркадий Дворкович в начале весны клялся-божился, что никакого скачка бензиновых цен не будет, так это перед выборами, с него и взятки гладки (прокуратура даже не дёргается).

А то, что цены поползут вверх, было ясно, когда нефть поднялась - у нас это взаимосвязано. Не связано другое – когда нефть падает, а бензин всё равно растёт. Этот рост опасен тем, что тянет за собой весь потребительский рынок и большую часть экономики вообще.

И вот, кто в этом виноват - Респонденты винят в росте цен на бензин в первую очередь нефтяные компании (46%) и правительство (40%), а на третьем месте (19%) - владельцы автозаправок. 12% респондентов назвали виновным в росте цен на бензин президента Владимира Путина, 10% россиян считают виновниками роста цен на бензин западные страны, которые ввели антироссийские санкции, а еще 9% - российских депутатов и сенаторов.

Как Путин, почему Путин?! Это, наверное, из тех 20 %, кто не верит в исключительность нашего президента. У-у, белоленточники…

Но суть в том, что Путин просто не может крикнуть на всю страну – а ну, цены вниз! После этого вся наша декорация посыплется, а Россия в очередной раз станет всемирным посмешищем, оно вам надо?

На самом деле бензин растёт (одна из главных причин) из-за нехватки этого товара. У НПЗ есть определённые квоты на производство данного продукта, которые не так просто увеличить. Как ни парадоксально, но среди наших автомобилистов-частников ещё высок процент тех, кто садится за руль только в летний период… вот их и повылазило. Ну, а дальше одно наслоилось на другое, потом на третье, так часто бывает.

Есть апробированная в таких случаях модель. Когда в стране происходит экономический кризис (например, резко падает курс национальной валюты), то правительство берёт на себя административное регулирование рынков наиболее социально значимых товаров — в первую очередь бензина и дизельного топлива. В итоге получается, что цены на бензин и дизель становятся очень низкими в валютном выражении, и народ вздыхает с облегчением (кстати, цены в европейских АЗС и так в 2-3 раза выше).

Впрочем, есть и другие данные о причинах роста бензиновых цен. Так, часть экспертов рынка ГСМ говорят о том, целевое повышение акцизов на топливо с 1 января было принято специально для того чтобы найти деньги на окончание строительства моста в Крым, которое осуществлял президентский друг по спорту некто Ротенберг. Но это, конечно, наветы врагов… не будем на них обращать внимания.

У нас только что прошли выборы. Народ (потребители) проголосовал как надо, ради чего нефтяников (продавцов) и так год прижимали. Надо и им теперь вздохнуть… Вексельбергам нашим.

Как, вы не согласны?! Даже странно…

Региональные новости

Архангельская область: Весь этот праймериз

Предварительное голосование в «Единой России» прокатилось и по Архангельской области.

Явка – 5.88%. Почти вполовину меньше, чем в целом по России – 11%.

Отличный результат - заявил секретарь федерального политсовета партии Андрей Турчак. Наши скромно промолчали… но и волосы не рвут от отчаяния. Стоики…

Особенно у нас в регионе. Назначить голосование в момент, когда у всего города (Архангельска) отключают воду. Не только горячую, всякую. Когда за день до голосования повысили цены на проезд в единственном выжившем городском транспорте – автобусе. «Безумству храбрых поём мы…» Это о них буревестник революции написал, об архангельских единороссах. Или им просто всё пофигу? Как вариант…

В чём цимес этого действа, в чём самый сок?

Как подсказывает формальная логика, во время голосования проще (и дешевле) стимулировать избирателя к выполнению гражданского долга. Свозить автобусами подневольных бюджетников – вещь затратная, легко вычисляемая и фиксируемая. А вот неприметный автобус, стоящий чуть в стороне от избирательного участка, где утром в воскресенье тебе предоставят всё необходимое для поправки после субботнего отдыха. А как вы думали? Праймериз же, волнительно.

Это не выдумки автора. Нечто подобное рассказал известный архангельский общественник Беднов. И даже фамилию назвал опохметолога, но мы её повторять не будем, пусть органы разбираются. Человек этот опытный, не раз в избирательных боях испытанный, и не сказать, что миллионер. Вполне мог потянуть эти расходы с расчётом на то, что уже на главных выборах (если проскочит), на него будет работать и административный ресурс, и партийный.

Другое дело, если праймериз внутрипартийные. Этакий «гамбургский счёт», когда единороссы между собой решают, кто круче, кто достойней. Вот, где самые страсти, где можно всем всё припомнить. Так было перед последними губернаторскими выборами (победил Орлов за явным преимуществом). Я фоторепортажи оттуда вни-и-имательно разглядывал. Как заклятые… хм, друзья мило улыбались друг другу на камеру. Девчонки в стиле рок их со сцены мотивировали… всё развлечение посреди серых будней, плюс укрепление партийной дисциплины.

А устраивать ещё одно всенародное голосование… зачем? Как я понял, единый день голосования организовали как раз для того, чтобы лишний раз не гонять избирателя к урне… не надоедать, не раздражать. Вот так сорваться в первое воскресенье лета и пойти заполнять бюллетень могут либо подневольные, либо прибабахнутые, либо протестный электорат. Но какой протестный, если за одну партию власти голосуем?! Вот и остаются две первые категории… объективная картина?

Но, раз уж праймериз прошли, постараемся сделать выводы.

И самый напрашивающийся – партийная принадлежность играет всё меньшую роль, электорат голосует за конкретную личность.

Нет, это не я придумал, это сами партийцы говорят. Цитата (по Региону29) из Екатерины Прокопьевой. Именно она навела самый большой шухер в процессе выдвижения – её обаяния не выдержал такой искушённый политический игрок, как Андрей Аннин, и заранее сдался (вышел из праймериз):

«Возможно, такая высокая явка вызвана тем, что в списке кандидатов двое из троих — уроженцы Холмогорского района. Сегодня голосуют за тех, кого знают лично. Очень важно, что нынешнее предварительное голосование даёт возможность и начинающим политикам проявить себя, ощутить поддержку земляков. И сегодняшняя конкуренция среди кандидатов, и активность избирателей это подтверждают».

Впрочем, Аннин для Холмогорского района не свой достаточно условно, и это объяснение Катерины скорее можно рассматривать как оправдание дурацкого слогана, придуманного командой её матрёшек-политтехнологов: «Катя – наш новый Ломоносов». Не очень понятно, зачем ей это надо (по последним слухам, девушка из Холмогор заменит в сенате Людмилу Кононову, а та как раз уйдёт в местный парламент)… но, если очень хочется…

Более показательна в этом смысле победа Олега Черненко в его родном округе, где его все знали как ренегата-лдпровца. И вдруг идёт от «Единой России», а заветная подруга его Ирина Чиркова от «Справедливой России» заседает. Какая разница, были бы люди хорошие (а вот это как раз под большим вопросом).

Или неожиданная победа в Плесецке Ваге Петросяна (нет, не родственник), директора аэропорта «Архангельск». Неожиданная даже для его команды (признались в частной беседе). Убрал на третье место самого патриарха поморского парламентаризма Фортыгина (но вы не волнуйтесь, Виталий Сергеевич без мандата не останется, на то и придуманы хитрые тройки).

Как добился такого успеха, интересуетесь? Слово самому Ваге (второе место по отданным за него голосам на всех праймериз):

- С одной стороны такой результат превзошел мои ожидания. Но с другой стороны в этом есть определенная закономерность: голосованию предшествовала огромная работа. Мы приложили много усилий для того, чтобы познакомиться с максимальным количеством людей, рассказать о наших взглядах и наших планах, ответить на вопросы и просто убедить людей в том, что участие в голосовании – это не пустой звук, ведь результат работы депутатского корпуса зависит от конкретного человека, которому избиратели отдадут свой голос.

Тут, конечно, эффект свежего лица (на Фортыгина давно и собаки не гавкают). Но в соцсетях больше обсуждают две инициативы кандидата Петросяна (не на будущее, а то, что уже делается) – возрождение Плесецкого аэропорта и молочных кухонь. Если на осенних выборах к лозунгу «Молоко – детям!» добавить «А взрослым – чачу!», думаю, победа у него в кармане (попытка пошутить со стороны автора). Ну, а сторонники поморской идентификации пусть сопят в тряпочку (вот это вполне серьёзно).

Главный же премьер предварительного голосования – Иван Новиков, взявший в родном для него Шенкурске 2712 голосов. И здесь же главная интрига. В чём? Сейчас объясню.

Не секрет, что именно под Ивана в аппарате областного правительства возродился департамент информации (который когда-то так же создавался под Сергея Ковалёва). Для 33-летнего политтехнолога…. Очень серьёзный кадровый скачок, дающий и статус, и связи, и возможности. И полгода на таком месте, конечно, не срок. Когда я увидел фамилию Новиков среди кандидатов на праймериз, подумал – Ваня кого-то страхует… или пытается убрать. Но серьёзная предвыборная кампания и такой результат (что бы другие партии не говорили про административный ресурс, если и было, то только подтверждает мои догадки) наводит вот на какие рассуждения…

Похоже, что губернатор Игорь Орлов действительно может получить пост в одном из федеральных министерств (в последнее время много разговоров о Минприроде). Ни для кого не секрет, что новый глава региона (или города… без разницы), кем бы он ни был, первыми зачищает две должности – руководителя аппарата и главного по информации, как особо приближённых к предшественнику. Посему вполне допускаю, что благодарный своему верному пресс-секретарю Игорь Анатольевич по-отечески сказал Ивану: «Иди!» И придал ускорение всеми имеющимися в его губернаторском арсенале возможностями. Ну, а для молодого политика (кем себя всегда позиционировал Новиков) место председателя какого-нибудь Комитета в Заксобрании (на освобождённой основе), да с наработанным за эти годы ресурсом… то, что доктор прописал.

Будем наблюдать.

И последнее.

Перед началом процедуры праймериз «Единая Россия» устами своих глашатых объясняла, зачем ей эти игры – привлечь в депутатские ряды молодёжь, спортсменов, деятелей искусства, дабы разбавить бизнесово-чиновничий междусобойчик во фракциях.

Две-три молодёжи действительно просочились, ими теперь размахивают, как флагами. А вот хоккей и культура в полном пролёте. И тот, кто хотя бы раз смотрел их неуклюжие дебаты, над которыми конями ржали соцсети, понимает, что таких выпускать в публичное пространство – на весь мир опозориться. Теперь партия власти на полном основании может развести руками – не подросли новые богатыри, кушайте пока Фортыгина, Ухина, Белокоровина…

Но штука в том, что в других партиях с кадрами ещё хуже. До такой степени, что лидер областных эсеров кинула в Фэйсбуке клич – идите от нашей партии депутатами! Хоть бы кто… до такой степени. Соколы Жириновского погрязли во внутренних разборках, местные коммунисты… просто смех, о «Родине» по ходу уже никто и не вспоминает.

Так что мы заслужили такие праймериз. Все - от избирателей до партийцев. И нечего жаловаться…

ВНИМАНИЕ: Следующие Итоги недели выйдут 24 июня.

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD