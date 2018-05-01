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Константин Щемелинин: Что такое СССР

В представлении многих современных людей СССР выступает то демократией, то попыткой построить справедливое общество, то прекрасным прошлым, то ужасным прошлым, то чем-то непонятным.

И это все - мнения обычных людей.

А чем был Советский Союз в реальности? Хотелось бы узнать мнение не обычных людей, а серьезных исследователей, желательно, очень серьезных, то есть ученых, чье мнение записано в энциклопедии. Где же еще брать правильную информацию, как не в энциклопедии?

В Интернете каждый может зайти на сайт Большой Российской Энциклопедии http://bigenc.ru/  и узнать мнение настоящих ученых по разным вопросам.

Заходим в статью ДИКТАТУРА http://bigenc.ru/world_history/text/1955756 и читаем:

«ДИКТАТУРА (лат. dictatura - не ограниченная власть, от dicto - часто говорить, предписывать, диктовать), форма гос. правления, при которой власть сконцентрирована в руках одного человека, группы лиц, клики или партии, монополизирующих её».

Читаем статью дальше:

«Наиболее типичными политич. системами диктаторского типа в 20 в. являлись тоталитарные режимы: фашистский режим в Италии, национал-социалистический в Германии - на правом политич. фланге и большевистский в СССР - на левом фланге».

Так написано в энциклопедии! Написано, проверено и напечатано!

Получается, что СССР - это тоталитарная большевистская диктатура.

Не слишком приятное для многих определение Советского Союза.

Теперь зайдем на статью ТОТАЛИТАРИЗМ http://bigenc.ru/philosophy/text/4198665 и прочитаем, что же понимают ученые под этим термином:

«Большинство исследователей Т. рассматривали его прежде всего как специфич. систему господства, выделяя такие черты, как предельная политич. и адм. централизация, монополизация управления в руках диктатора и возглавляемой им единственной партии, иерархически организованной и тесно сплетённой с гоc. аппаратом; ликвидация разделения властей и парламентской демократии; гос. контроль над экономикой; упразднение всех гражд. свобод, обязательная для всех членов общества идеология квазирелигиозного характера («политическая религия») и связанный с этим культ харизматич. вождя; жёсткий контроль над средствами массовой коммуникации - орудием гос. пропаганды и индоктринизации населения; вторжение государства в частную жизнь и монополия на воспитание молодёжи; террор, осуществляемый с помощью карательных органов, в т. ч. тайной полиции, выявляющей и устраняющей не только реальных, но и потенциальных противников режима; милитаризация общества».

Все, так выглядит полная и достаточная неприглядная картина СССР!

Константин Щемелинин, крымский писатель и эксперт

28 май 07:54 | : Политика

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