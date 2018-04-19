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Читайте в Итогах недели от 27 мая 2018 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- Николас выкрутился – выборы в Венесуэле показали, что нормальных людей там почти не осталось;

- Лондон не для всех – Роман Абрамович пострадал за неравнодушное отношение к нему Путина;

- Телевизор, деньги, дети – россияне признались в своих привязанностях;

- Захотел Черток отдохнуть – продолжение мытарств инвалидов-колясочников по Архангельской области.

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/41330-itogi-nedeli-s-21-po-27-maya-2017-goda.html

27 май 08:12 | : Политика / Культура / Скандалы

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