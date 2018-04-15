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Константин Щемелинин: ЛНР и ДНР - война громыхает?

21 мая 2018 года события в непризнанных ЛНР и ДНР, в очередной раз, обострились: в ЛНР был взорван мост, а в ДНР произошел бой, в результате которого был подбит танк ВСУ и трое военнослужащих ВС ДНР попали в плен. Что это такое? Это перемирие «Минск-2» или уже война? Где вообще проходят красные линии в войне на Донбассе? 

Прежде всего, следует помнить о том, что Киев частично управляется из США, а ЛДНР частично управляются из Москвы, поэтому, если бы Украина и ДНР с ЛНР были полностью независимыми государствами, проводящими свою политику, то полномасштабная война между ними возобновилась бы еще в 2015 году.  

Красными линиями, то есть теми событием, после которых автоматически начнется война, в конфликте на юго-востоке Украины не являются: 

1) Обстрелы.  

Кто бы в кого с какой интенсивностью не стрелял — это ситуацию не изменит. Даже если «Грады» будут сутками выстреливать полные пакеты, все равно войны не будет, и никто в наступление не пойдет. 

2) Взятие кем-либо любого населенного пункта в «серой зоне». 

«Серая зона» — это демилитаризованная территория между враждующими сторонами. Никакие события в этом коридоре к войне не приведут. 

3) Удар ВСУ на южном направлении. 

Если армия Украины пойдет вперед на юге ДНР и выйдет к границе с Россией, это тоже не станет поводом для войны, потому что ДНР и ЛНР еще будут существовать. 

4) Взятие Горловки армией Украины. 

Если ВСУ возьмут Горловку (или какой-либо другой крупный пункт в ЛНР или ДНР), то это также не станет поводом для начала войны. 

5) Любые враждебные действия спецслужб Украины на территориях ДНР и ЛНР также не являются поводами для войны. 

А вот что может действительно взорвать ситуацию и привести к войне. 

1) Полномасштабное наступление ВСУ с целью полного захвата территорий ДНР и ЛНР. Такое наступление действительно приведет к войне, ибо Россия вмешается: остановить стотысячную группировку ВСУ просто так не получится — нужно будет ввести в бой хотя бы 200-300 тыс. солдат РФ, а что это как не полномасштабная война? 

2) Введение тяжелых санкций США и их союзников против России и обрушение экономики РФ. К удивлению многих, это тоже может стать реальным поводом к войне на Украине! Нефтяное эмбарго (даже частичное), запрет на покупку российского госдолга (даже частичный), санкции против крупнейших компаний России, — все это вполне может обрушить рубль, вызвать массовую безработицу и привести к социальным протестам, то есть постепенно подвести российское общество к радикализации, в результате чего, вполне вероятно, разными путями, но все-таки на Украину придет большая война. 

Именно этот второй вариант, с высокой степень вероятности, и приведет Украину к большой войне. Санкции — это в целом мягкая форма войны или сильная форма давления; мощные, сокрушительные санкции — это вообще-то фактически война, а для войны существуют вооруженные силы. 

Первый вариант к войне, скорее всего, не приведет, потому что ВСУ не пойдут в наступление до тех пор, пока не получат от США гарантий того, что Россия не вмешается в конфликт.

Константин Щемелинин, крымский писатель и эксперт

23 май 08:19 | : Политика

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