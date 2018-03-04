Константин Щемелинин: Крым без воды - и ни туды и ни сюды

Крым всегда был засушливой областью, особенно Северный Крым. Столетиями он представлял собой выжженную солнцем бесплодную степь с засоленным почвами, на которых практически ничего не росло. Ситуацию изменил Северо-Крымский канал, который принес воду из Днепра в Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Симферополь, Белогорск, Керчь, а также в Феодосию и Севастополь.

Но вот в 2014 году Украина объявила водную блокаду Крыма, перекрыв воду, из-за чего процесс деградации Северного Крыма оказался запущен.

Северный Крым уже не спасет ничто: соленые воды постепенно поднимаются из глубин и скоро сельское хозяйство в этом регионе умрет. Да, погибнет, и да, полностью, ибо соль убивает. Население региона берет воду из пресных грунтовых источников, ускоряя движение из глубин соленой воды.

В Армянске и Красноперекопске из водопроводных кранов уже периодически течет соляной рассол. В ближайшем будущем население, в большинстве своем, покинет Северный Крым, и он станет малолюдным. У людей нет выбора — в засоленной безводной степи трудно выжить.

Без огромных объемов пресной воды регион не спасти, а взять такие огромные объемы можно только из Днепра.

Но в исходе людей из Северного Крыма есть и хорошее — Сиваш (который является рыбными яслями) оживет — он уже оживает без разрушительной хозяйственной деятельности человека, а значит, больше рыбы будет в Азовском море, причем рыбы дорогой — осетров!

Есть еще хорошая новость — с 2014 года в Крыму идут сильные мощные дожди. Вот, например, данные для Симферополя (норма для июля равна 47 мм осадков): 2013 — 110 мм, 2014 — 18 мм, 2015 — 38 мм, 2016 — 38 мм, 2017 — 55 мм.

На это хорошее заканчивается: дальше — только плохое!

А вот так было в июле в Симферополе еще недавно: 2007 — 6 мм, 2008 — 21 мм, 2009 — 43 мм, 2010 — 98 мм, 2011 — 0 мм, 2012 — 28 мм. Так что в Крым скоро придут засушливые года, когда воды с неба не будет — а откуда ее тогда брать?

Водный кризис не затронет курорты ЮБК — у них своя вода, не днепровская, например, Ялта питается из горного Счастливенского водохранилища, то есть для городов и поселков от Алушты до Фороса не изменится ничего.

Наиболее зависимые от днепровской воды города — это Керчь, Судак, Феодосия, Джанкой, Армянск, Красноперекопск, а также, частично, Симферополь и Севастополь, то есть более миллиона человек из 2,3 млн. численности населения Крыма, скорее всего, будут страдать от недостатка питьевой воды в ближайшие засушливые годы.

Вода — это жизнь; нет воды — нет и жизни. Как будет решаться эта проблема?

Константин Щемелинин, крымский писатель и эксперт