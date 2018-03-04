Вместе сподручнее. Ассоциация "Арктические муниципалитеты" и Ассоциация торгово-промышленных палат северных территорий подписали соглашение о сотрудничестве

Подписано соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности между Ассоциацией «Арктические муниципалитеты» и Ассоциацией торгово-промышленных палат (АТПП) северных (приполярных) территорий и зоны Арктики РФ.

Предмет соглашения в долгосрочном сотрудничестве, которое должно обеспечить режим наибольшего благоприятствования в решении правовых, экономических и политических вопросов, создание благоприятного экономического климата в Арктической зоне.

Из основных направлений данного сотрудничества можно выделить:

- выработка консолидированной позиции по обозначенным проблемам и вопросам;

- модернизация и диверсификация предлагаемых товаров и услуг;

- совместная разработка концепций развития Арктических территорий.

Настоящее Соглашение начинает действовать с момента его подписания – 16.04.2018 г.

Документ скреплен подписями председателя Ассоциации «Арктические муниципалитеты» Михаилом Гмыриным и президентом АТПП Василием Сидоровским.