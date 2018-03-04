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Котласский район - женская вотчина. Татьяна Сергеева обещала всем "положительную динамику"

Вчера в Котласе приняла присягу на верность народу новая глава самого южного района Архангельской области Татьяна Сергеева.

Напомним, прямого голосования по ее кандидатуре не было, личность утверждала специальная комиссия, состоящая из представителей областной администрации и местных депутатов. В финале она обошла Ольгу Коробову, а до этого две шустрые дамы переиграли трех представителей сильного пола.

Наблюдатели подозревают, что власть решила не изменять традиции и оставить Котласский р-н женским.  Предшественница Сергеевой Светлана Бральнина в данный момент находится под судом по целому ряду преступлений, в том числе и коррупционного характера.

На инаугурации присутствовали губернатор Игорь Орлов и депутат Госдумы, представляющий как раз южный куст Архангельской области Андрей Палкин.

Татьяна Сергеева в этот значимый момент своей жизни: «Достижение целей, влияющих на положительную динамику района, возможно благодаря слаженной совместной работе всех муниципальных образований, поселений и администрации Котласского района, при консолидации усилий власти, бизнеса, общества, работе с чувством патриотизма перед своей малой родиной и земляками».

Наблюдатели скептически относятся к такой замене женщины на женщину… ну да время покажет.

19 апрель 11:36 | : Политика

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