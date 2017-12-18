Читайте в Итогах недели от 8 апреля 2018 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- Новые жители «Лефортово» - братьев Магомедовых подвела предпринимательская борзость;
- Ройзман на выход – жителям Екатеринбурга указали их место в стойле;
- Новый список санкционных жертв – у американцев свой взгляд на проблему российского олигархата;
- Весенняя распутица – ПДУ обещает будущей зимой угостить Архангельск таинственным реагентом.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/40928-itogi-nedeli-s-2-po-8-aprelya-2018-goda.html