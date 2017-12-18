Итоги недели с 2 по 8 апреля 2018 года

Сегодня в Итогах:

Новые жители «Лефортово» - братьев Магомедовых подвела предпринимательская борзость;

- Ройзман на выход – жителям Екатеринбурга указали их место в стойле;

- Новый список санкционных жертв – у американцев свой взгляд на проблему российского олигархата;

- Весенняя распутица – ПДУ обещает будущей зимой угостить Архангельск таинственным реагентом.

Международные новости

США: Есть ли тебе, олигарх, имя?

Америка обещает прищучить наших олигархов. Новые санкции США, под которые, по информации СМИ, попадут российские олигархи, близкие к президенту РФ Владимиру Путину, будут направлены против 6-10 обеспеченных граждан России. Эти ограничительные меры связаны с расследованием вмешательства Кремля в президентские выборы США 2016 года.



Конкретные имена пока не названы, но их обещают огласить буквально на днях.

Стоп… а разве у нас есть олигархи?! Пояснение: олигарх — это представитель олигархата (власть немногих), то есть человек, в руках которого сосредоточена большая часть капитала государства. Иными словами, это очень обеспеченный товарищ, у которого есть очень большие деньги, крупный бизнес, предприятия, целая армия сотрудников, которые от него зависят, а благодаря всему этому есть власть. От просто богатых людей олигархов отличает то, что они имеют большое влияние на политический процесс. Помните Семибанкирщину 90-х? Оно. Причём в современной трактовке в олигархи могут записать и крупных чиновников, за годы пахоты на благо государства сумевших накопить миллионные состояния, и топ-менеджмент госкорпораций, которые по сути являются наёмными служащими. То есть, не обязательно быть, как раньше, хозяином чего-нибудь, ежедневно рискуя состоянием, а то и головой. Господи, какая благодать! («Каторга, какая благодать!» Б. Пастернак).

Нет, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (который иногда такую пургу гонит…), были да повывелись. Он вообще не может понять, о ком идёт речь. «Господа все в Париже», - помните шариковское? Перефразируя классика: «Олигархи все в Лондоне»… к тому же не все живы (да-да, на Березовского намекаю). Какое влияние они могут оказывать на власть, если у них прилюдно авторучки отбирают (а теперь на Дерипаску)? Песков ни одной фамилии назвать не мог, хотя его должность предполагает знать всё и всех (а не только фигуристок).

И тут автора начинают одолевать сомнения. Помните, как ещё в прошлом году Трамп намекал через своих клевретов, что перед самыми президентскими выборами в России Америка огласит список чиновников и лиц, особо приближённых, чьи капиталы и главные жизненные интересы находятся не на Тверской и в Барвихе, а на Уолл-стрит. Но не огласили. Вполне допускаю, что в тот напряжённый драматический момент между Москвой и Вашингтоном возникла некая договорённость: «Мы в ваши выборы не лезли, и вы наши не суйтесь… а если уж так неймётся, то вываливайте попозже». Похоже, час откровений настал. С учётом современной, более широкой трактовки понятия олигарх.

Наблюдатели (имя им легион) пытаются выяснить, кого из так называемых олигархов уже успела допросить въедливая американская Фемида (упоминаются две штуки). По не особо засекреченным данным, за последний месяц в Нью-Йорке совершили посадку три частных самолёта, принадлежащих акулам российского бизнеса, подпадающим под это понятие. Дивитесь: Роман Абрамович, Роман Вексельберг и Михаил Прохоров. «Чукча», еврей и представитель национального меньшинства в российском бизнесе (хотя кто его знает, этого Мойшу). Что им было делать в Большом Яблоке? Да что угодно… эти трое давно относятся к категории «гражданин мира».

Только представитель владельца ФК «Челси» заявил, что его хозяина никто не допрашивал («Да кто они такие?!!»). Клевреты остальных от комментариев отказались, на них и косимся. Но помним – Рома и Миша ребята тёртые, пуганые, в 90-х выжившие (к/ф «Жмурки»), вряд ли стали бы распускать языки и сливать бензин.

К тому же им нет смысла выслуживаться перед Западом. Тенденция текущего года – российская бизнес-элита, ранее уехавшая за рубеж и там обосновавшаяся, начинает возвращаться обратно и обзаводиться недвижимостью. Поводы к этому разные - от экономических до политических. Кто-то разочаровался в бизнесе в Европе, другие вернулись из-за санкций и давления со стороны европейских властей, давно видящих в каждом россиянине, хоть и бывшем, агента Кремля. В ближайшее время ожидается большой поток реэмигрантов из Великобритании (по понятной причине). Уже сейчас их доля в основной массе зарубежных покупателей составляет 66%. Ну и экономия - если раньше средний бюджет такой покупки составлял 60 млн рублей, то теперь сразу несколько объектов можно купить за 30-40 млн рублей. Также сейчас много желающих вложить в недвижимость 5-6 млн долларов.

Тут и курс рубля пошёл вниз по отношению к основным мировым валютам. Испугался, бродяга, наезда на олигархов, приближённых к Путину… а вы говорите, они на политику не влияют.

Я не раз писал, что с симпатией отношусь к богатым людям. Даже сверхбогатым. Которые своим умом… удачливостью… риском… бессонными ночами… Но эти, кого мы разбираем… уж слишком всё просто, чтобы выйти в дамки. Да, везение, такие тогда были правила игры (я в те годы, увы, играл в другие игры и ставил перед собой более скромные задачи), но надо быть и поскромнее. А то Дерипаску разводит какая-то плотва… за семью Ельциных неудобно.

…Ну вот, пока писал, пришло сообщение из США. В американский список наших олигархов, кроме уже упомянутых Вексельберга (где-то яйценос Фаберже прокололся) и Дерипаски, попали такие известные имена, как Фридман, Фрадков, Колокольцев, Косачёв, Миллер, Патрушев, Ротенберг и (внимание!) родственник бывшего архангельского губернатора Михальчука по фамилии Говорун. Уж не в его ли кармашек наши поморские денежки утекли?

А всего под санкции попали 24 конкретных физических лица (бизнесмены, крупные кремлевские чиновники, сотрудники АП, друзья президента по спорту), а также фирмы и госкорпорации – «Рособоронэкспорт», «Российская финансовая корпорация», «Российские машины», «Ренова», «Русал»… и т.д.

Знаете, что характерно? Никого из перечисленных не жалко. Ничуть.

Федеральные новости

Криминал: Братья Магомедовы – за что?

Я давно понял – российский менталитет может переварить только одну громкую новость. На две и более не хватает ни русского духа, ни русской жалости.

Трагедия в Кемерово затмила вот такую новостишку - Владельцы группы "Сумма" миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов, а также их партнер Артур Максидов, арестованные по подозрению в организации преступного сообщества и хищении более чем на 2 млрд рублей, помещены в следственный изолятор (СИЗО) N2 "Лефортово".

Дальше чуть ли не смешно. Разместившись в «Лефортово» (все помнят, какие люди в этом СИЗО сиживали?), братья тут же стали качать права. Им, видите ли, не понравились условия содержания – нет в следственном изоляторе тренажёрного зала, негде браткам подкачаться в час досуга. А ещё горячую воду в камере включают нерегулярного. Вы им сочувствуете? Я так от всей души. В итоге братьев отправили в карантин (надеюсь, это не зашифрованное название пресс-хаты). Остудиться.

Фамилия вроде знакомая. По крайней мере, распространённая. В Москве не меньше, чем в Махачкале. Что им вменяют? Интернет пишет о семи эпизодах. В частности, хищения в особо крупных при строительстве объектов энергетики для Федеральной сетевой компании (подстанции «Василеостровская», Нерюнгринская ГРЭС и объект «Призейская-Эльгауголь»), а также во время двух строек в Калининграде (стадиона «Арена Балтика» и аэропорта «Храброво»). Причём при строительстве знакового, стратегически важного строительного объекта (догадываетесь, почему?) и такого же архизначимого аэропорта их «Сумма» (как назвали фирму, так она и поплыла) намыла себе денег аж 1.15 млрд. рублей. Российской энергетике братья-дагестанцы обошлись вполовину дешевле – 650 млн. И там ещё несколько эпизодов… по оценке наблюдателей, Магомедовы за свои шалости должны получить не менее 30 лет строгого режима. И это каждому…

Думаете, я вас суммами хочу поразить? Как же, не настолько автор наивен, мы все видели, как бабло КАМАЗами вывозится с дач полицейских подполковников. Всего лишь хотел обратить внимание читателя, насколько непростые парни эти Магомедовы. Простым предпринимателям такие госконтракты в самом счастливом сне не приснятся.

И тут начинает главная разборка - кто да за что? Часть аналитиков связывает неприятности Магомедовых с… да-да, Игорем Сечиным. Оказывается, их непонимание возникло давно – в момент вопроса транзита сечинской нефти (активы Роснефти) через новороссийский порт - главную жемчужину бизнес-империи Магомедовых. Игорь же Иванович давно известен своей злопамятностью.

Символично, что в другом московском СИЗО «Матросская тишина» сейчас пребывает ещё одна его жертва – бывший министр экономики всея Руси Алексей Улюкаев. То ли этапа ждёт, то ли прижился, пока непонятно. Но Сечин о нём помнит, как об удачно завершившейся спецоперации – российские силовики доказали, что запросто могут посадить (и надолго) своих конкурентов. Получилось в первый раз… почему бы не попробовать и во второй?

Неужели братья Магомедовы тоже либералы? - спросите вы. И я таки отвечу: сомневаюсь, вряд ли. Но ведь от кого-то они получали эти вкусные госконтракты. От кого-то близкого к правительству РФ, а то и прямо там сидящего. Правительство же, как известно, у нас насквозь либеральное и находится, пусть в скрытой, но постоянной конфронтации с патриотами-силовиками. Скоро-скоро инаугурация вновь переизбранного президента, после которой нам обещают перестановки в кабинете министров. Дадут на кого-нибудь показания братья Магомедовы… глядишь, кого-то из сегодня сидящих в правительстве дисквалифицируют, чтобы на его место своего патриота протолкнуть. По-моему, нормальный сценарий.

И это ещё без совсем неутешительных прогнозов демократической оппозиции – Путин, де, наигрался в либерализм, в период жёсткой внешнеполитической конфронтации с Западом ему такой либеральный кагал больше без надобности, самое время проредить грядку.

Впрочем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже жёстко ответил - Это, скорее, политологические пересуды. Давайте оставим их политологам. Мы не можем принимать участие в таких пересудах. Вот же выхухоль… а как не политологические, когда арестован человек, бывавший на собраниях у его шефа, сидевший с президентом за одним столом. Как сказал в беседе с вашим покорным слугой глава Архангельска Игорь Годзиш: «Экономики без политики не бывает». Соответственно и наоборот. Надо будет до Кремля эту мысль донести…

И вообще, я этим братьям Магомедовым почти искренне сочувствую. Сейчас жёлтая пресса (типа lifenews) издевательски пишет, что домочадцев лефортовских сидельцев ещё несколько дней не интересовало происхождение денег, на которые они живут… учатся в Лондоне… дружат с Бондарчуками и Маликовыми… катаются на яхтах и летают на частных самолётах.

А что прикажете – становиться Павликами Морозовыми (собирательный персонаж) и стучать на родителя? Если папу приглашают к Путину, он априори ни в чём плохом не может быть замешан, там же тройная проверка. Ну, не повезло… с кем не бывает. Это Сечин по простоте своей думает, что неприкасаемый, пока покерные кости ложатся на его сторону ломберного столика.

Меня другое удивляет (хотя вроде уже не должно). Например, когда я слышу «создание преступного сообщества» применительно к бизнесменам. Специально подчёркиваю – не к владельцам Черкизонов, где чем угодно могут из-под полы торговать, а к работающим по госконтрактам. По-моему, такое определение подходит для какого-нибудь Шакро-молодого, но не для солидных Магомедовых.

Или то, что мы с вами уже обсуждали в деле Пеункова, архангельского то ли депутата, то ли бизнесмена, то ли бандита с киллерскими замашками. Там следствие объясняло – вели за ним слежку несколько лет, чтобы предъявить обвинение по полной. А то, что общественно опасный тип всё это время что хотел, то и воротил, сидел на сессиях в Архоблсобрании (хотя мог запросто соседа-депутата ножичком почикать, ведь бандит же) - это так, издержки профессии сыщика?

То же самое и с Магомедовыми. Дело их якобы велось четыре года, несколько его фигурантов успели скрыться, но самих хозяев «Суммы» до поры до времени никто не беспокоил. Причём, по версии того же следствия, сумма хищений за этот период выросла с 500 млн. до двух с лишним миллиардов. И кто за это ответит? Или надеются вернуть в доход государству?

Просматриваю аналитику по их делу… в основном разговоры о том, что не в меру ретивых предпринимателей, попавших в российскую бизнес-элиту как бы с заднего хода, решили немного опустить – сбить лоск и борзость.

Всё-таки быть в нашей стране мелким предпринимателем (мой статус) гораздо спокойней. Самым малым… авось и не заметят.

Политика: Кому помешал Ройзман?

Первый политический акт после президентских выборов - Депутаты Заксобрания Свердловской области на заседании 3 апреля проголосовали за отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга. За это решение выступили 42 человека, а против только четыре.



Как мне написали знакомые жители столицы Урала, депутаты – это ещё не все екатеринбуржцы. Такого стихийного митинга с политической мотивацией они не помнят с 17-го года. Как будто полгорода на улицы вывалило… ну, не полгорода… но по опросам независимых социологов (а их на Урале таки есть) 70 % горожан против отмены прямых выборов градоначальника.

Какая мотивация? Известная (а в Архангельской области особенно хорошо). Сторонники отмены выборов (в основном единороссы) говорят о том, что это сэкономит деньги, а также о том, что в области должен быть только один политик - губернатор Евгений Куйвашев.

Собственно, этим они подставляют своего главного шефа (если не считать Дмитрия Медведева). Именно Ройзман на последних губернаторских выборах был бы его главным оппонентом… если бы прошёл муниципальный фильтр. Там тогда громкий скандал случился, чуть региональное отделение «Яблока» не распалось, я об этом подробно писал.

Куйвашев победил на выборах. Достойного соперника (как обычно бывает в наших российских реалиях) для него не случилось. Но и легитимность в народе сомнительная… хотя, честно говоря, я плохо представляю себе такую борзость даже для Западной Сибири – проголосовать за внесистемного либерала с нетитульной фамилией.

Последнее, что учудил мэр Ройзман в политическом плане – поддержал кандидатуру Навального и, соответственно, бойкот президентских выборов. Так и представляю тот вопль, потрясший стены президентской администрации – ДОКОЛЕ?!! Ну, и послали срочную депешу в регион…

…стоп, кто решил, что какие-то депутатишки решили оставить родину Бориса Николаевича Ельцина без демократической процедуры? На самом деле такая последовательность:

- в 2014 году был принят федеральный закон, который дал властям субъектов РФ право определять систему избрания органов местного самоуправления;

- в 2015 году был принят другой закон, который ввёл назначение глав городов по конкурсу.

Принимались те законы Госдумой, а подписывал их президент Путин. Вот кто и поставил заслон (фильтр) от всяких там ройзманов во власти (мною написано, исключительно ради сохранения исторической правды).

Конечно, всё не ко времени (а когда у нас по-другому было?!). В одном регионе мэра убирают (ни для кого не секрет, зачем нужна была отмена прямых выборов), в другом, соседнем, ушедшего в отставку губернатора (Кузбасс, Тулеев) чуть ли не на руках заносят в президиум областного Собрания. Причём никто особо не скрывает – перед тем, как совсем уйти в тень, Амангельды должен передать все рычаги управления. Ну, не рычаги… ниточки, за которые он дёргал, управляя этой угольной житницей… всем всё и так понятно.

И пошла реакция…

- Это целиком и полностью прерогатива местного регионального законодательного собрания, поэтому мы не можем ни вмешиваться, ни комментировать, - отмахнулся Дмитрий Песков (пресс-секретарь САМОГО) от наседающих на него с досужими вопросами журналистов. А что, он прав… кто там громче всех кричал: «Больше самостоятельности регионам!»? Нате, получите…

— Во-первых, отмена прямых мэрских выборов соответствует федеральному тренду, во-вторых, это личные амбиции губернатора. Я делаю этот вывод из того, что решение об отмене или сохранении выборов отдано на откуп региональным властям, но они стараются идти в федеральном тренде. Екатеринбург — один из последних городов России, где прямые выборы еще остались. Я думаю, что их отмена это такая месть мне — за то, что я эти выборы когда-то выиграл. Не случайно один из депутатов при обсуждении этого вопроса сегодня сказал, что я снова выиграю эти выборы, если они будут организованы прямым голосованием. А это уже сам Евгений Ройзман. Ну, понятно, он - лицо заинтересованное… к тому же амбициозное. А как без этого в политике?

«Протестовать и жёстко. Отмену выборов не признавать!» - так отреагировал сам Екатеринбург. Не только словом, но и делом.

Ах, не раскачивайте лодку, – слышу я стоны обывателей, всегда голосующих как надо. Так это и не лодка вовсе… бумажный кораблик. Мне только интересно – если у президента действительно такая народная поддержка, почему власть боится какого-то мэра-оппозиционера? И тут объяснение одно - отмена прямых выборов инициирована именно Куйвашевым (опять эту фамилию чуть через Х не написал), ибо он действительно видит в тёзке Ройзмане своего прямого конкурента. Ведь наш президент горазд на сюрпризы и нестандартные ходы – вдруг решится на эксперимент и превратит внесистемного мэра во внесистемного губернатора. Ему-то самому с таким рейтингом ничего не страшно (Куйвашев и так в хвосте рейтингов плетётся), а народу всё забава.

Наверное, не открою большой тайны, если скажу, что в сегодняшней России приветствуется политическая пассивность… этакая сытая апатия (если сравнивать с голодными, но активными 90-ми). Успокоение от того, что всё решается наверху, а люди всего лишь заклёпки большой государственной машины… что-то в этом есть от холопской покорности, которая так была востребована советской властью, не терпевшей любой политической конкуренции.

Ну, а назначать можно любого, хоть того же Женю Ройзмана. Ведь у сити-менеджера не будет главного преимущества – поддержки народа его избравшего. И какая будет цена его словам, его хотелкам?

Кстати, я совсем не уверен, что Ройзман смог бы выиграть следующие мэрские выборы - в первый раз ему удалось обойти соперника-единоросса процента на три. То, что он идеальный хозяин города, как-то сомнительно (слишком импульсивен). И народ по большому счёту вышел не за него, а за свои права. Значит, дело всё-таки в принципе – не фиг вам, отвыбирались.

Что потеряет теперь Екатеринбург… да и вся страна? Да не Ройзмана, не Ройзмана!

Региональные новости

Архангельск: Весны по колено

Всё-таки неугомонный мы народ – то нам холодно, то снежно, то мокро…

Как все ждали запоздавшую весну, ёжась под мартовскими холодами. И вот потеплело. Физические законы таковы – если повышается температура воздуха, то обязательно тает все, что нападало сверху. Особенно, если это нападавшее чистили всю зиму спустя рукава - работа Плесецкого дорожного управления уже стала притчей во языцех.

Нельзя сказать, что народ только ругается. Иногда дают дельные советы. Например, чем они сами посыпают дорожки на своём приусадебном участке, чтобы не скользило и не чавкало под ногами – берется опилок, посыпается… а потом лопатой, лопатой!

- Нет, - говорят, - это сельский метод, в городе другие технологии. И убирают… только проезжую часть. А тротуары превращаются то в каток, то в лягушатник (бассейн для дошколят). Теща как до нас добирается, такие ужасы рассказывает, что всей семьёй рыдаем по часу.

Местные СМИ наперегонки публикуют фоторепортажи, живописующие, как архангелогородцам не хватает венецианских гондол. Даже обычно лояльное ко всем ветвям власти интернет-издание «Регион29» цитирует на своих страницах недовольных жителей города: «Вот у нас в районе Урицкого — это вообще позор. К остановке не подойти. Урицкого-Обводный не подойти к остановке, вот так ходим».

Дальше, как и положено в приличных СМИ, слово предоставляется противной стороне… ПДУ, то есть. И оно нам вдумчиво объясняет прописные истины – как только температура воздуха повышается, то, что на тротуарах, превращается в снежную кашу, а чуть снова подморозило – в лёд. Всё потому, что тротуары содержатся в так называемом уплотнённом снежном накате, который посыпается песком. Зачем нужен накат, почему нельзя сразу убрать снег – пройтись по тротуарам специальными снегоуборочными машинками, которые есть в городском хозяйстве (сам видел), остаётся тайной за семью печатями.

Но свет в конце тоннеля всё-таки виден. ПДУ обещает будущей зимой заменить привычный песок чем-то другим, название чего пока не разглашается. Уже страшно за обувь и, особенно, за лапки наших домашних питомцев.

Справедливости ради обязан сказать – там, за бугром, бывают и снежные заносы, и слякоть. Идеальная чистота только в районах индивидуальной застройки, где хозяин каждого дома отвечает перед муниципалитетом за кусочек своего тротуара. То же часто и в большом городе, где у домов, сдающихся в наём (апартаменты), есть конкретный хозяин. Но и в остальном… труд дворника относится к высокооплачиваемым рабочим профессиям (наравне с мусорщиками). У нас же им платят… да вы сами знаете.

Конечно, прибавилось работы и травматологам. — Пациент был на улице Воскресенской, 92 у магазина «Дисма». На него упала снежная наледь, а с ней и буквы магазина «Дисма». У человека травма плеча и головы. Ещё один пациент обратился за помощью, потому что когда он проходил мимо не огороженного дома № 12 на улице Гайдара, наледь упала на его плечо… Это из репортажа АГТРК «Поморье». То есть, опасность не только лежит у нас под ногами, но и висит над головами.

Конечно, переживём, мало ли у нас зим снежных и вёсен мокрых было. Но каждая такая идёт в минус. В минус чувству патриотизма. Вот, читайте крик души с одного из интернет-форумов - Хватит кормить Кавказ, Крым, Донбасс! Когда у нас будут проводить чемпионаты мира и зимние олимпийские игры (а не в тропиках - в Сочи)? А не только закладывать камень на открытие спортивного комплекса с указанием постройки 2011 год, да паркеты по сугробам московским чиновникам стелить. А этот закладной камень надо поставить перед входом в областную администрацию пусть все чиновники спотыкаются и читают, что там написали. Ракеты Сармат с бесконечным радиусом порождения из Плесецка запускаем, наши подлодки вдоль всех берегов Америки поставили, а улицы прибрать от грязи не можем, люки крышками закрыть и огнетушители купить. Совсем сбрендили?

Но и это ещё цветочки. Через месяц 9 мая. День Победы. Когда город придёт поминать своих ушедших ветеранов на кладбища. В частности, на Вологодское. Где нет дренажной системы. Где вот-вот поплывёт воинский мемориал. И это будут видеть наши дети - как отношение взрослых к памяти погибших на войне. Как вам такая прививка от патриотизма?

А ведь именно это 9-е мая очень важно, в том числе, в политическом смысле. По центру города отдельной колонной пройдёт «Бессмертный экипаж», пронесут фотографии не только советских моряков, но и их иностранных коллег из экипажей английских и американских конвоев. Как вам такая акция на фоне всех сегодняшних внешнеполитических скандалов и санкций?

Впрочем, это тема для отдельного большого разговора… скоро вернёмся.

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD