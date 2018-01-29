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Константин Щемелинин: Геополитические итоги выборов... или врата в геополитический ад

Прошедшие выборы Президента России дали прекрасную картину для страны: при явке порядка 67% за переизбрание действующего Президента РФ проголосовали около 77% избирателей. 

С точки зрения «Искусства войны» Сунь Цзы это означает, что Дао (то есть путь) у Кремля и народов России один и тот же: «Дао заставляет людей быть в полной гармонии с правителем. [Поэтому], они будут умирать вместе с ним, они будут жить вместе с ним и не бояться опасности». 

Для России как для страны единство пути, которым идет и руководство РФ, и народы России — это благо, ведь именно из-за этого РФ становится все сильнее и сильнее. Но Россия не единственная страна на Земле — есть еще и страны Западного мира, которые постоянно вводят все новые и новые санкции против РФ. 

Главных геополитических итогов прошедших выборов Президента России два:  

1) Единство пути у Кремля и подавляющего большинства граждан РФ. 

2) Ясное осознание всеми того факта, что Россия не только не принадлежит Западному миру, но даже и не стремиться быть похожей на него. 

Исходя из понимания, что Россия — это сильное, единое и иное (не западное и не стремящееся походить на западное) государство, страны Запада, скорее всего, после выборов станут вести себя политически по-другому: то, что с их точки зрения раньше казалось действенным — ограниченные персональные санкции, спортивные наказания и прочее — отныне, после выборов, такими действенными средствами уже не являются. 

До выборов у Западного мира были надежды на то, что Россия стремится быть похожей на них — теперь же они — надежды —исчезли! 

Те санкции, которые были раньше, годились для не западной страны, идущей прозападным курсом, оказываются ненужными, ибо отныне этой страны НЕТ!  

Таким образом, все то, чего раньше опасались в России, не произойдет, ибо это уже слабые инструменты давления с точки зрения Запада!  

Так что положительными итогами выборов Президента России можно считать прогноз того, что Россия успешно проведет ЧМ-2018, никто не будет отключать РФ от системы SWIFT, персональные санкции вряд ли будут расширяться, на Донбассе в ближайшее время не разгорится новая война и т.д.  

Но, на самом деле, это не так уже и хорошо — скорее это, это врата в геополитический ад. 

Вспомним март 2014 года. Кто-нибудь мог тогда прогнозировать, что к концу года рубль рухнет в два раза? Никто этого не предполагал, однако это произошло.  

Но теперь, после выборов Президента России, то, что тогда было — это пыль, ибо настоящих санкций, которые применяются к враждебным чужакам, народы России еще не знали!  

Скорее всего, гражданам РФ еще придется научиться выживать во время действия постоянно усиливающихся секторальных санкций (а многие совершенно не понимают силы и тяжести этого), элиту России еще ждет проверка на лояльность со стороны Западного мира (не прошедшим грозит заморозка или даже конфискация активов, размещенных в странах Запада), ну и плюсом следует ожидать массового потока негатива (информационного и околосанкционного) из Европы и США, направленного в сторону России. 

Мир еще ждет войны, аналогичные таким войнам XX века как конфликты в Корее, Вьетнаме, Эфиопии, Анголе (одна война такого плана уже идет в Сирии); мир ждет еще повторение Карибского кризиса — мир ждет еще много чего такого, о чем хотелось бы забыть.  

Как будут развиваться события? Также как и во время Первой Холодной войны — ничего нового Вторая Холодная война в историю человечества не принесет. 

Та Россия, которая есть сейчас, такую геополитическую схватку не выиграет, хотя у нынешней РФ есть хорошие шансы растянуть борьбу во времени и не допустить досрочного проигрыша. Прекрасным вариантом для того, чтобы уменьшить накал схватки двух цивилизаций (православной и западноевропейской), может и должна служить национальная идея русского народа, выраженная в письменной форме — так народы Русского мира и Западного мира могут увидеть, что между ними много общего, а значит, есть основа для долговременных геополитических договоренностей. Например, предлагаемый проект государственного девиза для России — За Веру, Родину и Свободу — ясно покажет Западу, что русские, как и европейцы, и американцы хотят жить свободно, защищая свою Родину. Стремление к свободе — это то, что объединяет людей во всем мире — тот, кто хотя бы декларирует это, перестает быть страшным и опасным для Западного мира. 

Новая Россия — будущая Россия, выигравшая войну на Украине, — по расчетам «Военно-практического применения пассионарной теории этногенеза для построения политической и этнической картины мира в XXII веке» должна не просто выжить, но даже (к удивлению многих) победить Западный мир, захватив его земли.  

Однако до победы еще очень и очень далеко — она начнет вырисовываться не раньше 2050-х годов, а до 2050-х годов страны Запада неуязвимы и непобедимы ни для кого — ни для РФ, ни для Китая, ни для кого-либо еще — минимальная возможность победы появится только через 30 лет, а сама окончательная геополитическая победа, вероятно, придет в районе 2100-2150-х годов. 

В «Искусстве войны» Сунь Цзы писал: «Непобедимость заключена в самом себе; возможность победы зависит от врага». 

Непобедимость России заключена в русском народе, в Конституции РФ, в сферах производства и экономики, а также в области образования и деторождения. Вот основа даже не победы (она сейчас невозможна), а хотя бы нынешнего продолжения борьбы до того, как ситуация начнет разворачиваться в пользу России! 

 Константин Щемелинин, крымский писатель и философ

 

27 март 13:03 | : Политика

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