Читайте в Итогах недели от 25 марта 2018 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели





Сегодня в Итогах:





- Дело о 50 миллионах – как французский президент ливийского диктатора через колено кинул;





- Победитель и ЭТИ – Путин что-то обещал соучастникам президентской гонки;





- Самиздат возвращается – Минобраз отбивает у школьников последнюю тягу к чтению;





- Просто Годзиш – глава Архангельска рассказал, почему северодвинские мужики в 90-м на него смотрели с завистью.





Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/40810-itogi-nedeli-s-19-po-25-marta-2018-goda.html



