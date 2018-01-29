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Читайте в Итогах недели от 25 марта 2018 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели


Сегодня в Итогах:


- Дело о 50 миллионах – как французский президент ливийского диктатора через колено кинул;


- Победитель и ЭТИ – Путин что-то обещал соучастникам президентской гонки;


- Самиздат возвращается – Минобраз отбивает у школьников последнюю тягу к чтению;


- Просто Годзиш – глава Архангельска рассказал, почему северодвинские мужики в 90-м на него смотрели с завистью.


Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/40810-itogi-nedeli-s-19-po-25-marta-2018-goda.html


25 март 08:06 | : Политика

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