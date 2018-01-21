Кремль снизил ожидаемый порог явки на 5 %

Хорошей явкой на президентских выборах 18 марта Кремль будет считать показатель не ниже 65% избирателей. Об этом сообщили кремлевские источники издания РБК.

Такой показатель сопоставим с явкой на выборах президента 2012 года: тогда она составила 65,3%. Более низкая явка может трактоваться как снижение интереса к выборам, пояснил один из собеседников издания.

Ранее в средствах массовой информации называлась другая цифра - 70%. В декабре 2017 года журналисты РБК со ссылкой на осведомленные источники писали о том, что чиновникам в ряде регионов велели обеспечить явку на этом уровне, а также результат в 70% голосов избирателей за "основного кандидата".



Напомним, что в течении длительного времени по соцсетям гуляет мнение, что устойчивость положения главы того или иного региона РФ будет зависеть от процента явки, а также от процента проголосовавших за основного кандидата. Однако политологи, близкие к Кремлю, настаивают на том, что Администрация президента будет больше обращать внимание не на количество проголосовавших, а на качество проведение всей избирательной кампании – отсутствие громких скандалов, жалоб со стороны оппозиции, организация и техническое оснащение избирательных участков… т.д.

(фото ИА REGNUM)



