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На первый-второй. Самый последний прогноз по выборам президента России

На первом месте Путин, на втором – Грудинин, на третьем – Жириновский. Обойдется одним туром.

Таков последний прогноз перед президентскими выборами 18 марта, все опубликованное позже будет расцениваться как нарушение избирательного законодательства.

По данным ВЦИОМ, за Владимира Путина готовы отдать голоса 69% избирателей. Электоральный рейтинг Павла Грудинина - 7%, Владимира Жириновского - 5%, Ксении Собчак - 2%, Григория Явлинского и Сергея Бабурина - 1%, Бориса Титова и Максима Сурайкина - менее 1%.

Явка на выборы составит 69-67%, прогнозируют социологи. Впрочем, по регионам могут быть подвижки, в частности, в СЗФО независимые эксперты прогнозируют низкую электоральную активность.

Напомним, соцопросами на этих выборах занимаются две службы – ВЦИОМ и ФОМ, «Левада-центр» самоустранился в связи с получением этой организацией клейма «иностранный агент». Один из кандидатов в президенты, Ксения Собчак, уже обвинила двух первых в фальсификации данных по опросам.

Интересно, что по данным экспертов МГУ, если бы КПРФ выдвинул кандидатом в президенты Геннадия Зюганова, его рейтинг на превысил 3-4 %.

В столице России несколько другая картина. Действующего президента поддерживает 60 % москвичей, Грудинина – 17 %, а Явлинского аж 24 %. Собчак довольствуется 5 %... наверное, потому что питерская.

(на фото: предвыборный стенд на одной из улиц в центре Сыктывкара)


12 март 13:53 | : Политика

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