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Константин Щемелинин: Что год 18-й готовит Донбассу?

Вспомним, как развивалась ситуация в Югославии в 1991-1995 годах.

С 1991 по 1993 год между войсками Хорватии и Сербской Краины происходили боевые столкновения.

1994 год, казалось, подарил надежду на мир: в августе 1994 состоялись переговоры между РСК и Хорватией, в 2 декабря был подписан договор о нормализации экономических отношений между Республикой Сербской Краиной (РСК) и Хорватией.

Настал 1995 год. В январе США предложили план мирного урегулирования, казалось бы, все идет к миру, но нет: в августе 1995 года армия Хорватии в течение нескольких дней разгромила армию РСК и взяла под полный контроль территорию Сербской Краины.

Таким образом, отношения между Хорватией и непризнанной РСК развивались так: первый год – провозглашение независимости, два года ограниченного позиционного конфликта, на третий год – улучшение политической обстановки и мощная атака летом, на четвертый год конфликта.

Что происходит на Донбассе?

Первый год (2014) – провозглашение независимости ДНР и ЛНР.

Два года вялой позиционной войны – это как раз 2015 и 2016 годы.

Третий год (2017) – улучшение отношений, чему служит недавно произведенный масштабный обмен пленными.

Что принесет Донбассу лето 2018 года?

Константин Щемелинин, крымский писатель

29 декабрь 10:46 | : Политика

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