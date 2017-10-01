Эти горячие единороссы. Депутат Белокоровин чуть на разодрался с депутатом Моисеевым из-за набережной

Как передают наблюдатели, присутствующие на завершающей этот законодательный год сессии Архангельского областного Собрания депутатов, главные страсти развернулись во время утверждений статей регионального бюджета на 2018 год.

Эрнест Белокоровин так активно защищал реконструкцию Набережной Седова, а Сергей Моисеев не менее рьяно ему апеллировал, что в атмосфере зала заседаний запахло потасовкой.

Даже старожилы не припомнят подобных страстей между членами одной фракции («Единая Россия»)… по крайней мере, публичных.

Впрочем, нельзя исключить, что это была домашняя заготовка – смотрите все, каков в нашей партии плюрализм мнений.

Из выступления Белокоровина:

- Если мы достроим Набережную Седова, то все войдем в историю. Я обещал, что поставлю памятник губернатору Орлову, если эта реконструкция закончится. Свое обещание я выполню. Но 11 миллионов областного бюджета не хватит на это. Это как прийти в столовую и взять только салат, но не поесть супа и второго. Давайте признаемся, что сумма недостаточная.

Мнение редакции ИА RUSNORD: Один салат? А что… при таком весе… и не только политическом… вполне себе здоровое питание.

(фото с личной странички депутата Юрия Шарова: Белокоровин жжОт с трибуны)