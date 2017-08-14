Россия-США-Украина: Геополитическая пауза

Сейчас, к удивлени многих, идет хорошее спокойное время — его можно назвать паузой и крупном геополитическом конфликте между Западом и Россией.

Многие играли в шахматы или смотрели, как играют другие. Шахматы — это примитивное отражение реальной жизни, без учета неожиданностей, которые возникают с течением времени.

В шахматах всегда есть периоды, когда противники не берут фигуры оппонентов: игроки только лишь перемещают свои фигуры. Но также в шахматах есть периоды, когда шахматисты активно берут фигуры друг друга! Так вот именно сейчас идет тот самый период, когда геополитические противники «двигают фигуры», то есть что-то делают, но удары друг другу не наносят.

А ведь раньше было не так!

В начале 2014 года западная цивилизация нанесла мощный удар, взяв под контроль существенную часть православной цивилизации: победа Евромайдана принесла США и ЕС целую Украину! Почти сразу же православная цивилизация ответила своим ударом — Крым вошел в состав России, а на Донбассе началось восстание.

Следующие удары пошли со стороны Запада — армия Украины пошла на Донецк и Луганск, а против России летом 2014 года были применены экономические санкции. Ответный удар православной цивилизации в августе 2014 года привел ВСУ к разгрому и подписанию перемирия «Минск-1». Западная цивилизация ответила дважды: во-первых, двукратным падением цен на нефть, из-за чего к концу 2014 года в два раза упал курс рубля, во-вторых, не отдав РФ построенные и оплаченные Россией два вертолетоносца.

Обращает на себя внимание состав лидеров Западного мира. В 2013-2014 гг. это были Обама (США), Меркель (Германия) и Олланд (Франция).

Великобритании в этом списке нет, так как Лондон всегда идет вместе с Вашингтоном. В этом списке также нет Италии, Испании, Австралии, Канады, Польши и других стран, ибо эти страны тоже идут в фарватере политики, определяемой лидерами западной цивилизации.

Зимой 2014-2015 гг. произошло обострение обстановки на фронтах Донбасса, вылившееся в подписание перемирия «Минск-2». Так на Украине наступило время геополитической паузы. Во время нее западная цивилизация старалась укрепить ВСУ, а Россия начала воссоздавать танковую армию и другие мощные воинские соединения.

Осенью 2015 года РФ вступила в войну в Сирии на стороне своего проигрывающего войну союзника, и в течение 2015-2016 гг. смогла переломить ситуацию в пользу Дамаска. Но этому способствовал тот факт, что в главной стране западной цивилизации — в США — с зимы 2016 года началась активная президентская кампания. Америке стало не до России: уходящий Президент США не хотел обострять ситуацию, а нового Президента США еще не было. Кроме того, в 2016 году должны были пройти выборы лидеров Франции и Германии!

Именно зимой 2016 года началась та самая геополитическая пауза в конфликте между западной и православной цивилизациями, которая и продолжается до сих пор.

Осенью 2016 года в США был избран новый Президент (Трамп), весной 2017 года был избран новый Президент Франции (Макрон). И вот недавно, в сентябре, в Германии завершились выборы, которые, с высокой степенью вероятности позволят сохранить власть предыдущему канцлеру (Меркель).

Таким образом, к концу 2017 года западная цивилизация завершит свой избирательный цикл в своих главных странах и сможет проводить более активную политику. Предвестником этого может служить дипломатический конфликт между США и Северной Корей, случившийся летом 2017 года, а также принятие нового, усиленного пакета санкций со стороны США по отношению к России.

Москва прекрасно понимает это, и потому готовится, в частности:

1) На недавних учениях «Запад-2017» была впервые задействована 1-я танковая армия;

2) Россия бьет рекорды по выращиванию пшеницы;

3) РФ уверенно чувствует себя в конфликте в Сирии;

4) Крымский мост скоро свяжет полуостров с материком (как это год назад сделал энергомост).

Время больших потрясений неумолимо приближается, но сейчас все еще продолжается геополитическая пауза.

Константин Щемелинин, крымский писатель