Новый глава НАО Александр Цыбульский собирается снять округ с нефтяной иглы

Как заявил врио главы Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, на днях прибывший в новый для себя регион и никак до этого с ним не связанный, НАО – настоящий полигон для современных технологий.

Из интервью агентству РБК:

В НАО есть возможности выстраивания умной экономики, умного города и внедрения всех передовых технологий. Там есть полигон для применения технологий телемедицины… Надо смотреть вопросы развития потребительской кооперации, особенно то, что связано с коренными малочисленными народами.

Далее, чиновник заявил, что намерен сделать экономику округа «более современной и не опирающейся исключительно на нефтедобычу и добычу полезных ископаемых».

Напомним, что ранее Цыбульский работал заместителем министра экономического развития РФ (курировал, в том числе, и Арктические проекты), относится к так называемому либеральному крылу правительства и считается человеком Кудрина. На посту главы округа он сменил Игоря Кошина, которому вменялось в вину падение доходов в регионе, чья экономика ориентирована, прежде всего, на нефтегазовый сектор.

Наблюдатели пока спорят, как примет округ еще одного варяга (последним «своим губернатором» был полукриминальный Владимир Бутов). Представлять населению Цыбульского приехал сам полпред президента в СЗФО Николай Цуканов. Напомним, что с 2015 года прямые выборы глав автономных округов отменены, кандидатов предлагают главы субъектов, в которые они входят (в нашем случае Архангельская область), а уже президент выдвигает пятерых на рассмотрение местным парламентариям.

Между тем в социальных сетях идет спор – уж не стоит ли перед Цыбульским задача подготовить Ненецкий округ к объединению с Архангельской областью. Впрочем, такие же слухи ходят вокруг каждого главы, начиная с середины нулевых.