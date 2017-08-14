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Игорь Кошин ушел по собственному. Место главы НАО займет представитель системных либералов

Как мы и предсказывали ранее, покинул свой пост глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.

По сведениям редакции, уже в понедельник после появления пресловутого кремлевского списка губернатор маленького нефтяного региона отправился в Москву, но не добиваться встречи с президентом, а прямиком в кабинет к Сергею Кириенко, сегодняшнему вершителю губернаторских судеб.

Видимо, так ничего и не высидел.

В СМИ давно шли разговоры о том, что на Кошина «точит зуб» его тезка Сечин, так как считает, что интересы его «Роснефти» в НАО ущемляются губернатором в пользу «Лукойла».

Впрочем, вопреки прогнозам, освободившееся место занял не представитель силовиков, а совсем наоборот – человек из стана системных либералов, москвич Александр Цыбульский.

Краткая справка:

Родился 15 июля 1979 года в г. Москве.

Окончил в 2001 г. Военный университет Министерства обороны Российской Федерации.

В 2006 г. окончил Московский институт международного бизнеса.

В 1996-2005 гг. — проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.

2006-2008 гг. — занимал различные должности в Департаменте внешнеэкономических отношений Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.

В феврале-августе 2008 г. - занимал различные должности в Департаменте международного сотрудничества Аппарата Правительства Российской Федерации.

2008-2010гг. - помощник Министра регионального развития Российской Федерации.

2010-2011 гг. - заместитель директора Департамента международных связей и развития приграничного сотрудничества Министерства регионального развития Российской Федерации.

2011-2013 гг. - директор Департамента международных связей и развития приграничного сотрудничества Министерства регионального развития Российской Федерации.

В январе-марте 2013 г. - директор Департамента координации государственных отраслевых программ Министерства регионального развития Российской Федерации.

В марте-сентябре 2013 г. - помощник Министра экономического развития Российской Федерации.

В сентябре-декабре 2013 г. - директор Департамента обеспечения деятельности Министра Министерства экономического развития Российской Федерации.

2013-2014 гг. - директор Департамента взаимодействия с органами Таможенного союза и экономического сотрудничества со странами СНГ Министерства экономического развития Российской Федерации.

С 19 ноября 2014 года - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.

 

28 сентябрь 15:08 | : Политика

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