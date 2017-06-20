Германия: Время бритых. Неонацисты стали в очередь за русскоязычными голосами

Только недавно писал про выборы в Германии. О том, что Меркель неизбежна, как меньшее из имеющихся у этой нации зол, о том, что недооценён потенциал русскоязычного избирателя. Кстати, в день тамошних выборов в интернете крутился целевой репортаж об избирательной активности наших бывших соотечественников. Кто они такие по «пятому пункту»? Немецкие Гансы да еврейские Хаимы. А показали спившихся Васей… специально издевались, подбирая для съёмки, или налицо признаки летальной ассимиляции?

И все говорившие были против Меркель. Причём основная претензия в её адрес – слишком либеральная иммиграционная политика. А сами… можно подумать, что коренные баварцы. Да, эмигранты из бывшего СССР, как правило, более образованы, подготовлены, готовы впитывать немецкую культуру и общаться с местным населением, а, если что-то и привносят своё, так это фестивали бардовской песни и популярные у нас интеллектуальные игры (извините, про своих друзей говорю). Но, глядя на то, что их представители мямлили в телевизоре… хоть бы турок постеснялись.

На выходе большой сенсации не произошло. Христианские демократы во главе с бессменной «канцелерин» Ангелой Меркель заняли первое место, социал-демократы на втором. Но… обе партии с худшими для себя результатами почти за всю послевоенную историю. Точнее, с 1949 года, когда в тогдашней ФРГ были проведены первые демократические выборы.

Зато сенсационное третье место заняла «Альтернатива для Германии, которую политологи характеризуют как крайне правую, чуть ли не нацистскую. Ну, это с их позиций, как никак, живы в людях генетические воспоминания, с каких взглядов, лозунгов и приветствий начинался губительный для этой европейской страны Третий рейх. У нас «Ночные волки» иногда похуже себя ведут, а мы не паримся, надеемся, что перебесятся.

«Вы нас не ждали, а мы приперлись», - веселится эта «Альтернатива». Нервная часть общества хватается за голову – в Бундестаге будут заседать нацисты. Что за беда - в парламентах многих европейских стран представители ультраправых партий нередко заседают вместе с мейнстримовыми политиками. Помню, в каком ужасе мне рассказывал мосфильмовский оператор-постановщик по фамилии Эпштейн, что он увидел на экскурсии в австрийский парламент (у них практикуется). Сидит отдельно от всех маленькая группка депутатов, ни с кем не общается, тупо голосует против по любому вопросу. «А это кто?». «А это наши фашисты…». «Ты представляешь, - горячился Витя, чья родня сгорела в огне Холокоста, - они там опять поднимают голову, в парламент проходят… так и хотелось гранатой их». Разговор случился в начале 80-х… с Австрией до сих пор всё в порядке.

Однако, согласитесь, с Германией совсем другой случай. На родине нацизма, где любую резко националистическую риторику по-прежнему воспринимают болезненно, такая ситуация экстраординарна. Нам бы также вовремя признать коммунизм преступным режимом… эх, не хватило кому-то политической воли.

Но разве приход крайне правых такой уж сюрприз? Это лишь закономерный ответ на провалившуюся политику мультикультуризма, на мусульманские минареты, перекрывающие шпили протестантских кирх, на новогодние изнасилования в Кёльне, на то, что Германию сделали дойной коровой для экономически слабых членов Евросоюза. У меня самого сильно развито собственное эго… я немцев в этом понимаю (хотя и не люблю).

Впрочем, и нацист в Германии уже не тот, более продвинутый с современными допусками. Если один из их лидеров Александр Гауланд – наци классического типа, называющий памятник жертвам Холокоста в Берлине «позором для Германии» и требующий пересмотреть отношения с Израилем, которые он считает слишком добросердечными, то ещё одна, Алис Вайдель – открытая лесбиянка, а их, как мы помним, Гитлер не жаловал. Зато эти двое максимально охватили свободный электорат, первый – оставшихся ССовских недобитков и их последышей, вторая – прикалывающуюся молодёжь, национально ориентированных бизнесменов, сексуально неудовлетворённых женщин и ЛГБТ-шников.

Больше скажу, я уверен, что «альтернативщики» взяли меньше своего сегодняшнего потенциала. Просто немцы по своей натуре известные консерваторы, им с первого раза сложно решиться голосовать за новую партию, за которой так и вьётся шлейф скандалов. В этом смысле немецкий результат не нужно сравнивать с российским, что был у ЛДПР с самого начала, когда «Россия, ты одурела?». Тогда для нас всё было внове, у немцев же устоявшаяся демократия. Зато как эти посидят срок в Бундестаге, пусть и в полном одиночестве, что сейчас готовится, и небо от этого не упадёт на землю… тогда мы посмотрим, так ли долговечной оказалась прививка, поставленная нации в мае 45-го.

Почему же устояла канцлерша, если на словах она всех раздражает? По признанию самих немцев, Меркель даёт им чувство надёжности и стабильности одним своим видом домашней тётушки, у которой всегда найдётся пирог для внуков и пинта пива для дядюшки. Если прибавить к этому её сильную волю и ответственность, а также рост ВВП, несмотря на разгоревшийся в Европе мигрантский кризис и низкий уровень безработицы, то становится понятно, почему немцы сделали такой выбор. Это перевешивает негативные настроения от необходимости выбирать нового-старого канцлера, однако недовольство такой ситуацией растёт.

А ещё простые немцы, неискушённые в статистике и прочих штучках, вряд ли догадываются, что ситуация в стране не так стабильна, как им преподносят. Например, с безработицей был произведён особый фокус в 2011 году: в Германии изменили методологию подсчёта. С 2010 на 2011 год в стране было 6,5 миллионов безработных, а стало 3,5 миллиона. Три миллиона безработных просто перевели в другие категории: условно занятые, мало занятые, с минимальной зарплатой и другие. Бедные от этого богаче не стали, зато средний класс успокоился – а что, хорошо живём!

И самое интересное – роль России во всей этой немецкой политической катавасии. В самый канун выборов в Бундестаг в центре Берлина появились плакаты с надписью - «Голосуйте за Путина», стилизованные под цвета партии Меркель. Кто их расклеил, пока так и неясно. Высказываются две версии: это могли сделать однопартийцы канцлера, чтобы заручиться поддержкой русскоязычного населения (но странно, что поздно спохватились), или её противники, проведя параллель между долгим пребыванием у власти обоих лидеров. Последнее слишком тонко для простого избирателя… хотя в непростом Берлине может проканать.

О том, что у Меркель с Путиным сразу не задались именно личные отношения (эх, на её бы место красотулю типа Юли Тимошенко), я писал неоднократно. И главный камень преткновения – Крым - вряд ли рассосётся при этом канцлере, а рассасываться он должен именно с немецкой стороны. И в Москве это прекрасно понимают – на многое с ХДС рассчитывать нечего.

Вот «Альтернатива для Германии» и подбирает брошенное. Взятие Рейхстага давно забыто, права гей-сообщества тоже. Зато Крым в их риторике всегда был российским, а отношения с Америкой, что уже несколько лет на грани разрыва, самые прагматичные и правильные. Впрочем, и в наших официальных репортажах я не заметил большой антипатии к неонацистам… по крайней мере, RT неоднократно брала у их лидеров (фюреров?) интервью, изо всех сил стараясь выдерживать незаинтересованный тон.

На мой взгляд, всё идёт от нашей внешней политики последнего десятилетия, где всё, что плохо для Запада, объявившего санкции, хорошо для нас. Ради того, чтобы внести разброд во вражеский лагерь, все средства хороши, неправда ли? К тому же от этой партии в Бундестаге могут оказаться русскоязычные выходцы из СНГ, в своё время попавшие под антиамериканскую пропаганду, у которых в головах образовалась дикая смесь из немецкого и русского национализмов. Что, будем с такими и дальше заигрывать?

По-моему, самое время вспомнить, что в российских законах тоже есть запрет на всяческую нацистскую пропаганду…

Леонид Черток