Читайте в Итогах недели от 1 октября 2017 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- Немецкая катавасия – за что открытая лесбиянка из «Альтернативы» вдруг возлюбила Россию;
- Губернаторы на вылет – в России развернулась открытая война между сечинскими и чемезовскими;
- Вернись, Махмуд – в российской армии стали скучать по призывникам из Средней Азии;
- Страсти недели – народ разрывало между Иван Иванычем, Михаил Аркадьевичем и Еленой Сергеевной.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/39421-itogi-nedeli-s-25-sentyabrya-po-1-oktyabrya-2017-goda.html