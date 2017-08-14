Чем и что сегодня закусывают в Архангельском областном Собрании депутатов?

Сегодня в Архангельском областном Собрании гуляют.

Не только по поводу первого рабочего дня осенней сессии и радостной встрече после летних каникул.

Сегодня коллеги-депутаты будут чествовать Сергея Моисеева. Которому стукнуло 45, первая круглая дата после 35, которую мужчине не стремно отмечать. Впрочем, настоящая дата его рождения приходится на 18 июля, но тогда областное Заксобрание было распущено в летние отпуска. А не накроешь поляну с юбилея – решат, что зажал

Такого Моисеев – не только народный избранник, политик регионального формата, когда-то входивший в список вероятных кандидатов на пост мэра Архангельска (2008 – снялся по настоятельной просьбе губернатора Михальчука), член Президиума Регионального политического совета, руководитель депутатского объединения (фракции) «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов, заместитель председателя АОСД, председатель комитета по бюджету и налоговой политике… и прочая, и прочая – просто не может себе позволить.

Он еще и известный ритейлер (владелец сетей розничной торговли), оставивший свой успешный бизнес на время своего депутатства особо доверенным людям.

Поэтому особо интересно, чем будет потчевать своих гостей столь искушенный в гастрономии человек.

Это же заинтересовало и коллег по «Вольному делу» из ИА «Эхо севера». И вот, что им удалось выяснить:

К концу первого перерыва (на сессии Облсобрания) только закончили разгрузку фуры — настолько обильное угощение, что к получасовой разгрузке пришлось привлекать народ численностью как мотострелковом отделении.

Итак, кроме семги и икры выгрузили:

— виноград (киш-миш без косточек — пр-во Азербайджан);

— апельсины (большие) — пр-во Турция;

— кулебяки (5 коробок);

— две коробки зелени и огурцов свежих;

— мясных деликатесов — пять коробок;

К моменту завершения съемки началась выгрузка колбасных корзинок (как у Сечина с Улюкаевым).

Спиртное и напитки обещали подвезти отдельной фурой.

Достоверно не известно, но товарищи юбиляра говорят о том, что он скупой и на дорогие напитки не раскошеливается ради друзей (которых вроде нет, но есть товарищи).

По любасу из алкоголя — вискарик из серии гулящий Джони с красной лейбой

А вино отдельно для вип особ, а отдельно для шантрапы.

Водка согласно политическому сезону, тянущемуся в России с 31 декабря 1999 года и по ныне — «Пу……»

Специально для коллег из категории ЗОЖ (Дятлов и ему подобные спортсмены) — вода минеральная в фигурных бутылочках «Серноводская». Такая подается Кадырову, она из Чечни, потому престижно и 100 процентов гарантии от подделки.

Редакция ИА RUSNORD еще раз присоединяется к поздравлениям, что прозвучат сегодня в адрес Сергея Вениаминовича, и искренне желает ему и дальше не терять вкуса к жизни.



