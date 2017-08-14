Народ может ошибаться - чиновник никогда, или «Выборы» по-пинежски.

Все мы знаем, что вопреки Конституции РФ, нашему главному закону, единоросы лишили населения избирательного права избирать глав районов. Госдума отдала это решение на откуп региональным законодательным органам. А наше областное Собрание депутатов (где большинство единоросов) приняло решение «избирать» глав районов посредством проведения конкурсов и потом представительными органами. Как сказал депутат Вторый С.А. «Народ может ошибаться». Сразу хочу заметить, что народ ошибается только когда голосует за одну партию - за партию власти.

Но вернемся к так называемому конкурсу. Изначально было понятно, что это будет фарс. Но очень хотелось надеяться… Почему фарс, потому как в положении (?) по выборам глав прописано, что половина членов конкурсной комиссии назначается правительством области, а другая половина депутатами района.

Согласно ст. 10 Конституции Российской Федерации государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения властей на законодательную исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. Это означает только одно, что никто не вправе вмешиваться в работу той или иной власти.

Вместе с тем, в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы МО «Пинежский район» были включены представители государственной власти, а именно И.А Дементьев - первый заместитель руководителя администрации губернатора Архангельской области, Полухин О.В. – заместитель председателя Общественной палаты Архангельской области, Сердюк Ю.И. - заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов, Эммануилов Сергей Дмитриевич - председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов.

Надеялись, что может удастся выбрать своего председателя комиссии как в Онеге. Не тут-то было. Если в Онеге председатель Собрания переживает за район, за избирателей, то наш председатель Собрания некто Шехина Н.Л. переживает, наверное, только за свое хлебное место. Ибо несмотря на то, что депутатами района председателем комиссии была предложена Шатровская Н.Н., Шехина Н. проголосовала за Сердюка Ю.И. Итого пятеро против троих. Но и это еще полбеды, если бы кандидатов оценивали непредвзято.

Итак, на конкурс были представлены три кандидата: Кочнев Сергей Александрович 1987 г.р., Сенчишин М.В. 1963 г.р., Чечулин Александр Сергеевич 1987 года рождения. Комиссия должна была заседать 07 сентября 2017 года. Перед заседанием комиссии в интернет-сообществе проходило голосование: «Если бы были прямые выборы, за кого бы вы проголосовали?». Более 75% от числа проголосовавших отдали свои голоса за Сенчишина М.В. За Кочнева А. – 7%. За Чечулина А. - 18%. Кроме интернет-голосования люди собирали подписи под обращением к депутатам района в поддержку Сенчишина М.В. Так как все мы понимали и понимаем, что сегодня району нужен крепкий хозяйственник-профессионал, с деловой хваткой и с желанием работать… И даже если посмотреть программы трех кандидатов, то видно, что программа Сенчишина М. – это перспектива развития района, программа продумана, выстрадана, пропущена через сердце. Действительно Сенчишин М. как коренной пинежанин хочет и, главное, может сделать так, чтоб Пинежский район не загибался, а хоть мало-мальски что-то в районе делалось.

Здесь нужно отметить, что за все годы сидения Хромцова А.В. из района уехало почти половина населения. И, если еще пять лет назад в районе было 30 тыс. человек, то сейчас и двадцати не наберется. Да из этих 20-ти еще треть населения только зарегистрирована, но проживает не здесь (те же студенты, вахтовики и т.д.) Это ли не показатель упадка района?

Программы же двух мальчиков-кандидатов (не могу иначе их назвать) - это бла –бла –бла. В основном «буду стараться, нужно сделать, буду отстаивать интересы и т.д.» И никакой конкретики. На встрече с кандидатом в главы Чечулиным А. ему был задан вопрос: Что будете делать для организации транспортной доступности поселений? (Нужно сказать, что это очень больной вопрос. Я уже не раз его поднимала. Но до сих пор он не решен. Жители деревень Труфанова, Пиринемь, Чакола, Матвера, Веегора, Широкое, Сылога, и др. как не могли выехать из своих населенных пунктов, так и не могут.) Ответ Чечулина А. меня удивил - «Буду добиваться повышения тарифов на автоперевозки». А если не добьетесь? И вновь тоже самое. Спросила: «Как собираетесь поднимать экономику района?» Ответ: «Буду поддерживать малое предпринимательство, соберу Совет предпринимателей…» Так и хотелось спросить - за шиворот будете их поддерживать или за кушак? Не буду утомлять читателя этими изысками из программы этого кандидата. Одно могу сказать - никакой конкретики, никакого видения того, что нужно сделать в районе, чтоб молодежь не уезжала, чтоб оставалась, чтоб люди приезжали в район и хотели остаться

И, несмотря на все это, комиссия отдала предпочтение двум кандидатам – Кочневу А (как техническому кандидату) и Чечулину А. (как вероятному). Поразило то, что изначально комиссия ехала с такой установкой. От кого она исходила понятно.

Приведу лишь примеры оценок, которые комиссия выставляла (в лице Дементьева). Например, критерий оценки: профессиональное образование … У Чечулина А. - окончено САФУ, у Сенчишина М.- АЛТИ (что одно и то же), но у Сенчишина М. еще окончен Байкальский институт в 2013 году по экологической безопасности, в 2014 году окончены курсы по валютному дилингу и дилингу ценных бумаг, и в 2017 году окончен МИУ по программе антикризисное управление. И… в итоге Дементьев ему ставит за этот критерий 3 балла, а Чечулину - 5. Другой критерий - опыт руководящей работы. Стаж работы на государственной службе: у Сенчишина М. стаж работы на руководящих должностях долее 20-ти лет и более 10 лет стаж на гос. службе. И … Сенчишину М. ставят 3 за этот критерий, а Чечулину за стаж работы на руководящих должностях более 2-х лет ставится 5... И так по всем критериям.

Смешно и грустно. «За что же так с нами, пинежанами?», – спрашивают в интернет-сообществе? Почему же никто не считается с людьми, почему люди для всех - это лишь способ куда-нибудь избраться?

Я долго над этим размышляла и пришла к выводу, что в нашей области не нужны профессионалы, нужны угодные послушные руководители, чтоб не рыпались, не выпячивались, ничего не просили и не требовали.

И самое интересное - бывший глава района Хромцов А. остается первым заместителем Чечулина А. Таким образом ничего не изменится - Чечулин будет пропадать в Архангельске (у него там семья), а «править» будет, как и правил, Хромцов А.

Всем хорошо кроме жителей района.

Проблема в том, что ни Хромцов, ни наши областные депутаты Вторый и Эммануилов вообще о районе не думают. Я говорю это с полной уверенностью, потому что за последние двадцать лет не слышал и не видел от Хромцова ни одной идеи по развитию района. От этих наших депутатов тоже.

Единственное, о чем они думают - это финансовые потоки. Их в районе всего два. Бюджетный - но этот поток идет, в основном, из области. А второй, и он же единственный, который остался у района - это ЖКХ.

Причем тот и другой затухающие, но медленно затухающие.

Вторый с Эммануиловым и клан Хромцовых прекрасно на них сидят, поэтому "управление" как таковое их вообще не волнуют. Они стопроцентные "сиделки у постели умирающей территории".

Точно такой же сиделкой был господин Котлов в Шенкурском районе, курируемый бандитом Мышковским. Вот только пути той сладкой парочки разделились: Мышковский сел на восемь лет и ушел по этапу куда-то в Сибирь, а Котлов вдруг стал замом в министерстве образования, а на днях я услышал, что его прочат в министры. (

С чем я область и поздравляю…

Но вернемся в наше Пинежье. Итак, что происходило в последние годы…

«Клан Хромцовых успешно подминал под себя ЖКХ. Сначала они выиграли концессию в Ясном. Дело хорошее, но если сунуть в этот договор нос компетентным органам, то отбиться от них младшему Хромцову можно будет только, если на троне сидит Хромцов-старший. Затем они подмяли Карпогоры. Здесь тоже идет реконструкция, но.... вообще без концессии (???!!!) (и без договора аренды имущества). Оказывается, конкурс только еще будет. Но как же его выиграть, если папа уходит? Победа будет обеспечена только в том случае, если главой станет лучший друг и одноклассник - Чечулин.

Но и это еще не все. В прошлом году клан хромцовых совершил рейдерский захват с помощью комиссии МЧС ЖКХ всего верховья района, отжав этот бизнес у Володи Зайцева, который выиграл его на честном конкурсе. Повод был простой: у компании Зайцева был долг перед энергетиками. Справедливое решение? Может быть и так. Проблема в том, что у компании сына Хромцова долг был больше, но комиссия МЧС. которой руководит старший Хромцов, этот вопрос, естественно, не поднимала. А ЖКХ верховья досталось... Хромцову-младшему... без конкурса.



И что, разве аппетиты Хромцовых утолены? Ничуть не бывало. С помощью Чечулина, как мне не только кажется, но я в этом уверен, они будут захватывать остальной район - Сию и Пинегу»

Это написал в интернете житель Пинежского района. .... И я готова подписаться под каждым его словом. ... Только хочу добавить, что для Эммануилова С.Д., который по слухам вновь хочет баллотироваться в нашем же округе, тоже нужен свой глава района - административный ресурс. Это мощное оружие.

Участвовать ли в этом фарсе под названием выборы, каждый из депутатов должен решить самостоятельно – хочется ли в своих же глазах. выглядеть марионеткой, которой можно манипулировать.

Елена Соплякова – депутат Собрания депутатов МО «Пинежский район»

P.S. Редакция ИА RUSNORD напоминает о своей готовности предоставить слово обратной стороне конфликта