Всеношное бдение митрополита Корнилия

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 29 августа совершил всенощное бдение с чином Погребения Пресвятой Богородицы в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

    Архипастырю сослужили клирики городских храмов, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.

    О чине Погребения Пресвятой Богородицы

    В современной практике празднование Успения часто так или иначе связывается с чином Погребения, надписываемым также как «Похвалы, или священное последование на святое Преставление Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии». Чин Погребения имеет иерусалимское (гефсиманское) происхождение и является подражанием чину утрени Великой Субботы. Чин этот весьма поздний; в его основе лежат праздничные припевы к 17-й кафизме (такие припевы в XIV-XVI веках исполнялись на многие праздники, а позже вышли из практики); к XIX веку в Иерусалиме эти припевы были дополнены многими элементами, взятыми из службы Великой субботы и несколько видоизмененными.

    В Гефсимании (священном месте, где произошло событие Успения) чин Погребения служится 14 августа по старому стилю, накануне Успения, но подготовка к нему начинается задолго до этого. Описание празднеств приводятся по статьям А. А. Дмитриевского «Празднества в Гефсимании в честь Успения Богоматери» и «О чине литании и празднике Успения Матери Божией во Святой Земле» // ЖМП, 1979, №3.

    На подворье Гефсиманского монастыря в Иерусалиме, расположенном против дверей храма Воскресения, хранится плащаница с изображением Успения Пресвятой Богородицы, употребляемая на успенском богослужении. Плащаница лежит, окруженная подсвечниками. Еще с праздника Преображения перед плащаницей каждодневно служатся молебны, акафисты и вечерня — вплоть до 12 августа. 12 августа в 2 часа ночи настоятель Гефсиманского подворья совершает Божественную литургию. По окончании Литургии в 4 часа утра настоятель в полном облачении совершает краткий молебен перед плащаницей. Затем плащаница торжественно переносится в Гефсиманию в воспоминание перенесения туда с Сиона апостолами тела Богоматери. В крестном ходе участвует множество представителей духовенства со свечами (ныне в предпраздничном каноне поется: «Сионяне, свещы возжгите»). Плащаницу несет в предшествии клира настоятель на широкой шелковой перевязи через плечо с бархатной подушкой. Крестный ход обычно сопровождается стечением большого числа паломников. В Гефсимании, куда процессия прибывает с восходом солнца, плащаница полагается в каменной пещере на ложе Богоматери. Здесь она пребывает до праздника для поклонения.

    14 августа утром около 9–10 часа совершается сама служба Погребения Богоматери, состоящая из пения 17-й кафизмы с припевами — похвалами, подобными великосубботним. Служба совершается Патриархом. (Согласно описанию А.А. Дмитриевского, во времена османского владычества к богослужению в Гефсиманию прибывали войска турецкого гарнизона, которые, располагаясь шпалерами по пути от Иерусалима, встречали прибывающего Патриарха военным маршем.) По каждении Патриархом одра с плащаницей Богоматери в Пещере погребения, после обычного начала службы (Трисвятое по Отче наш), одр с плащаницей выносится на середину храма под паникадило. За одром становится Патриарх, а по бокам от него и вплоть до царских дверей — архиереи, архимандриты и иеромонахи.

    Патриарх входит опять в пещеру, чтобы оттуда начать каждение всего храма, которое и совершается при пении первой статии погребальных похвал: «Жизнь во гробе полагается». Статия, как и в Великую Субботу, заключается ектенией с возгласом Патриарха. На второй статие «Достойно есть величати Тя» Предстоятель Церкви Святого Града кадит только пещеру и одр, а возглас произносит старейший архиерей. На третьей статие: «Роди вси песнь погребению Твоему приносят, Дево», кадит второй архиерей. Третья статия, как и в Великую Субботу, переходит в пение парафразированных воскресных тропарей «Ангельский собор». После ектении — ексапостиларий праздника («Апостоли от конец земли»), хвалитные стихиры и великое славословие. Во время протяжного пения Трисвятого иереи выносят одр с плащаницей на верхнюю площадку базилики, где произносится ектения с поминанием по именам участвующих священнослужителей и за святогробское братство. Одр относится опять на середину храма при пении ексапостилария и стихиры «С громом на облацех Спас посылает апостолы к Рождшей». Затем Патриарх творит отпуст.

    Богослужение в самый день Успения ничем не отличается от обычного праздничного. Вечерня накануне праздника совершается отдельно, без утрени, но в конце происходит благословение хлебов, раздаваемых затем народу. В попразднство Успения ежедневно принято лобызать упомянутую плащаницу. На отдание праздника по окончании Литургии плащаница относится обратно в Гефсиманское подворье Иерусалима с таким же крестным ходом, с каким была принесена.

    На Руси чин Погребения получил большое распространение уже в XVI веке и в виде похвальных статий издавна совершался вместе с праздничной службой в Киево-Печерской лавре и в костромском Богоявленском монастыре. Отметим здесь указание старообрядческого устава по 6-й песне канона: «аще изволит настоятель», совершается на средине храма собором со свечами у всех «надгробное пение» — такое, как в Киевской лавре, без ектений; «аще храм (Успения), подобает неотложно быти надгробному пению». В редакции действующего ныне в Русской Церкви Типикона самого чинопоследования и необходимых уставных указаний нет.

    При святителе Филарете (Дроздове) в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой лавры был установлен, помимо Успения, также праздник Воскресения и Вознесения Божией Матери — 17 августа. Накануне 17-го совершалось Иерусалимское последование, а 17-го, после Литургии, крестный ход с иконой Вознесения Божией Матери.

    В 1845 году перевод Иерусалимского последования Погребения с греческого языка на церковнославянский был осуществлен М.С. Холмогоровым для Гефсиманского скита с текста, присланного митрополитом Фаворским Иерофеем (впоследствии Патриархом Антиохийским). Перевод был пересмотрен и исправлен святителем Филаретом Московским, стремившимся к большей ясности текста. В 1872 году Иерусалимский чин празднования Успения был напечатан Синодальной типографией под уже упомянутым выше названием «Похвалы, или священное последование на святое Преставление Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, поемое в седьмый надесять день месяца августа, каждогодно, в ските Гефсимании, а в Лавре отправляемое пятнадцатаго августа». В 1913 году вышло 2-е издание. Ныне чин печатается в составе Приложения к августовскому тому Минеи.

    В приходской практике (в случае наличия плащаницы Божией Матери) в настоящее время чин Погребения может совершаться либо накануне праздника Успения, 14 августа по старому стилю, на утрене, что соответствует иерусалимской традиции; либо на праздничном всенощном бдении; либо в один из ближайших дней периода попразднства (обычно вечером 16 или 17 августа по старому стилю; 17 августа предпочтительнее и символически — как третий день после Успения, и исторически — такова была практика в Гефсиманском скиту). 

