Дровопильщик. Как это было в Архангельске

Первые пильные мельницы появились в России в конце XVIII века. В 1693 году на обратном пути из Архангельска молодой царь Петр, приказав свите двигаться сухим путём, «сам изволил шествовать Двиною в малом карбасе в Вавчугу ради осмотрения пильной мельницы» («Летопись Двинская», 1889). Активное развитие судостроение требовало много досок.

Диковинкой была тогда водяная пилорама братьев Бажениных. До этого времени, да, впрочем, ещё долго и после доски пилились вручную. В том числе и так, как изображено на приведённой иллюстрации к короткой заметке «Дровопильщик», опубликованной в книге «Зрелище природы и художеств», изданной в Санкт-Петербурге «иждивением Императорской Академии наук 1784 года». Начало заметки: «Дровопильщики для распиловки бревен и других толстых дерев в их длину употребляют большие и весьма крепкие пилы». Далее объясняются устройство «пилорамы» и процесс распиловки. Заканчиваются пояснения фразой: «Когда пила пройдет уже на несколько футов вдоль дерева, то, дабы она в развалине не защемилась, вколачивают в развалину клин».

Всё вроде бы просто. Многие века наши предки так пилили. А поди попробуй сам такое проделать. Ненадолго сил хватит.

P.S. Интересно, что делает изображённый в правом нижнем углу иллюстрации босой человек? Кто он? Какова его роль в производственном процессе? Или это обычный бродяга? Живой ли он? …Ничего не сказано в заметке о «лежащем на щите», вот и тревожно за него стало.

Александр Чашев