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Султан по имени Эрдоган. Турция сделала восточный выбор

Начало минувшей недели прошло под звуки имени Эрдогана. Турецкого президента, если кто не в курсе. Человека, мягко говоря, сложного. Вечно преподносящего какие-нибудь сюрпризы. То российский самолёт собьёт, то… ну, вы помните.

Последнее российско-турецкое похолодание длилось не очень долго. Подулись-подулись президенты друг на друга, обменялись санкциями, а потом экономический смысл взял верх. Ну и политический – пришли к выводу, что третий их коллега, американский президент, недостаточно уважительно к ним обоим относится.

Решили обижаться на него вместе. Прежней «любви в дёсна» уже нет, но политес по отношению друг к другу сохраняют. Вот и сейчас, после референдума, который при положительном исходе даёт турецкому президенту поистине султанские полномочия, Кремль лишь пожал плечами (путинского пресс-секретаря Пескова) – это личное дело турок. Ещё пример с них брать начнём… не дай бог!

Так в чём цимес нынешних конституционных поправок для действующей власти? Они практически полностью устраняют систему баланса полномочий властей, наделяя президента страны Эрдогана почти неограниченными возможностями: он может распускать парламент, объявлять чрезвычайное положение, назначать и увольнять министров и судей, издавать указы, приравненные к законам.

Конституция в Турции – дама непостоянная. Эта (четвёртая по счёту) действует с 7 ноября 1982 года и уже неоднократно корректировалась «по обстоятельствам». Так что же в ней хотят изменить, раз такой стон поднялся?

- Срок полномочий парламента увеличен с 4 до 5 лет. Парламентские и президентские выборы должны проводиться в один день раз в 5 лет.

- Отменена обязанность министров устно отвечать на вопросы в парламенте (то есть, должность члена правительства априори выше депутатской).

- Президент является главой государства и правительства с правом назначать и увольнять министров и вице-президентов. Президент имеет право организовывать референдумы.

- Президент может назначить одного или нескольких вице-президентов.

- Право объявления чрезвычайного положения принадлежит президенту, но требует парламентского одобрения для начала действия.

- Отменены военные суды.

- Адаптация ряда статей конституции к предложениям реформы. В частности, перенос исполнительных полномочий от правительства к президенту.

Всего поправок 18. Если коротко – все они так или иначе работают на усиление влияния президента. Причём конкретного, с фамилией Эрдоган, который с истинно диктаторской наивностью мнит себя вечным.

Что напрягает цивилизованных турок, так это то, что их нынешний президент заигрался в ислам (пусть он и называет его умеренным). В 2001 году текст Конституции страны претерпел масштабные изменения в связи с подготовкой Турции к вступлению в ЕС и приведением основных гражданских прав и свобод в соответствие с Европейской конвенцией прав человека. Тогда в новом варианте предусматривались устранения ограничений на свободу слова и выражения мнений; отмена смертной казни (за исключением преступлений, связанных с терроризмом, совершенных в условиях войны или в случаях ее угрозы); сокращение сроков пребывания под стражей задержанных и арестованных лиц; запрет на использование сведений, добытых незаконным путем, в качестве доказательств и др. То есть, подразумевался стиль жизни, максимально приближенный к западному… ну, может, без излишнего разврата. А тремя годами позже турецких женщин окончательно уравняли в правах с мужчинами.

Сейчас в Турции о вступлении в ЕС говорят всё реже (и в ЕС, кстати, тоже). Конечно, хорошо получать из общего котла, как какая-нибудь Греция, да вот значительная часть населения не может поступиться религиозными принципами, как та наша Нина Андреева коммунистическими. Когда-то знаменитый Ататюрк передал все рычаги управления страной в руки военных, как единственных дееспособных гарантов светского образа жизни. Сейчас это сословие всё больше прижимают к ногтю - последняя инсценировка госпереворота и его последствия тому яркий пример.

Впрочем, разрыв противников и сторонников беспрецедентного усиления президентской власти настолько минимален, что речь идет даже не о подтасовке результата, а о принципе: неужели 49 % населения должны подчиниться такому минимальному большинству? Увы, издержки демократической системы управления, которая, как показывает опыт, хороша только для стран с устоявшейся цивилизованной формой правления. Турция, к сожалению, к таковым не относится, там вот-вот на женщин паранджу наденут.

Причём «нет» вечному Эрдогану (по новым поправкам он сможет оставаться у власти до 2039 года) ответили не только этнические курды, которые всегда против всего, но и жители крупнейших городов Турции – опора и гордость её экономики и культуры.

Всё это напрягает цивилизованную часть турецкого общества. Не станет ли светская Турция исламской республикой (а-ля Иран, но на свой манер)? Не начнётся ли в стране междоусобица, что при таком расслоении взглядов вполне прогнозируемо? Не скатится ли страна в полосу тяжелого экономического кризиса, к чему непременно приведёт разрыв последних отношений с Западом? Не начнет ли Турция очередную «победоносную» военную операцию в Сирии, которая перерастёт в полноценную войну? И что будет в отношениях с Россией, в которых до сих пор искрит и дымится?

Почему такой грустный прогноз? Да потому что при всей нашей показной (и наивной) мечте о просвещённом самодержавии, он ни в какое сравнение не идёт с реакционным турецким султанатом. У нас, по крайней мере, телесные наказания не узаконят… там – запросто.

По крайней мере, сейчас мы видим, как окончательно портятся отношения Евросоюза с Турцией. С каждой западной публикацией портятся, с каждым телерепортажем… и вряд ли кто-то в силах обуздать пафос европейских журналистов.

Вроде бы, при таком раскладе Россию должно потянуть на восточную сторону… но посмотрим.

 Леонид Черток

23 апрель 08:42 | : Политика

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