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А в мае у нас выборы. Архангельское областное Собрание освобождается от осужденных депутатов

Конкретно это касается Сергея Мышковского, получившего пять лет и девять месяцев за преднамеренное банкротство лесозавода № 3. Напомним, что в региональном парламенте осужденный представлял избирателей Шенкурского района.

Соответствующий документ о лишении полномочий отправлен председателем Комитета по регламенту и депутатской этике Михаилом Голышевым на имя спикера Областного собрания Виктора Новожилова и, по всем прогнозам, будет удовлетворен.

О чем намекнул на январской пресс-конференции секретарь регионального политсовета «Единой России» Виталий Фортыгин, сообщивший, что досрочные выборы депутатов Архангельского областного Собрания пройдут 21 или 28 мая.

Также в АОСД освобождаются еще два кресла – криминального профбосса Александра Савкина, представлявшего интересы Онежского р-на (юридический казус – осужденного Савкина убирают из депутатов за несданную вовремя декларацию о доходах), и Андрея Палкина (Котласский р-н), прошедшего прошлой осенью по одномандатному округу в Госдуму.

Также освобождается одно кресло в архангельском Горсовете (Дмитрий Юрков тоже теперь в Госдуме), оно также будет разыграно в мае.

Напомним, что принять участие в довыборах уже планируют некоторые знаковые персоны региона, например, бывший руководитель аппарата архангельской мэрии Владимир Гармашов, рассчитывающий выдвинуться от ЛДПР.

13 февраль 12:35 | : Политика

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