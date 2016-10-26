А в мае у нас выборы. Архангельское областное Собрание освобождается от осужденных депутатов

Конкретно это касается Сергея Мышковского, получившего пять лет и девять месяцев за преднамеренное банкротство лесозавода № 3. Напомним, что в региональном парламенте осужденный представлял избирателей Шенкурского района.
Соответствующий документ о лишении полномочий отправлен председателем Комитета по регламенту и депутатской этике Михаилом Голышевым на имя спикера Областного собрания Виктора Новожилова и, по всем прогнозам, будет удовлетворен.
О чем намекнул на январской пресс-конференции секретарь регионального политсовета «Единой России» Виталий Фортыгин, сообщивший, что досрочные выборы депутатов Архангельского областного Собрания пройдут 21 или 28 мая.
Также в АОСД освобождаются еще два кресла – криминального профбосса Александра Савкина, представлявшего интересы Онежского р-на (юридический казус – осужденного Савкина убирают из депутатов за несданную вовремя декларацию о доходах), и Андрея Палкина (Котласский р-н), прошедшего прошлой осенью по одномандатному округу в Госдуму.
Также освобождается одно кресло в архангельском Горсовете (Дмитрий Юрков тоже теперь в Госдуме), оно также будет разыграно в мае.
Напомним, что принять участие в довыборах уже планируют некоторые знаковые персоны региона, например, бывший руководитель аппарата архангельской мэрии Владимир Гармашов, рассчитывающий выдвинуться от ЛДПР.