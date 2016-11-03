И кто из них идиот? Архангельские сталинисты требуют осуждения ученого Юрия Барашкова

Поклонники генералиссимуса Сталина, нашедшие лазейку для установления памятника своему «кумиру» на частной территории г. Архангельска, судя по всему, почувствовали свою силу и теперь требуют судебной расправы над их оппонентом – профессором Юрием Барашковым.
За основу взяты слова, произнесенные ученым и общественником в пылу общественных слушаний по поводу установки бюста вышеназванного «деятеля».
…Считаю, что только психически больные люди (идиоты) могут сегодня ставить вопрос об установке памятника И.В.Сталину где бы то ни было, в том числе в нашем городе. И в своём выступлении я обобщённо назвал ратующих за установку памятника И.В.Сталину больными идиотами, не называя конкретных имён и фамилий.
Инициативной группой, возглавляемой известным в городе лидером «левостороннего» движение «Мое жилье» Василием Поздеевом, было подано соответствующее заявление в правоохранительные органы.
На что пришел вполне ожидаемый ответ:
Городская прокуратура в установленные законом сроки завершила проверку поступившего заявления и пришла к выводу, что состава преступления в действиях/заявлениях- высказываниях Барашкова Ю.А. 17 мая 2016 года не имеется. Никого конкретно он не оскорбил и не оклеветал. А его оскорбительные и клеветнические выпады в адрес неопределённого круга лиц, в том числе по адресу ветеранов войны и труда должны рассматриваться не по правовым, а по нравственным законам. И потому он не подлежит привлечению к юридической/административной ответственности.
Теперь активисты-сталинисты требуют общественного осуждения позиции своего оппонента в социальных сетях.
Полный текст рефлексии читайте здесь.
Редакция ИА RUSNORD присоединяется к мнению коллег с сайта Архсвобода в осуждении практики привлечения правоохранительных органов для разрешения словесных и эпистолярных конфликтов, возникших в ходе обсуждения Общественно значимых вопросов.