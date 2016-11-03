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Первый - пошел! Кремлевский инсайд получил свое подтверждение

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин, предвосхитив желание Кремля, подал в добровольную отставку.

Фактически глава региона признал свою неготовность участвовать в губернаторских выборах осенью 2017 года, а также неспособность достойно подготовить край к президентским 2018 года.

«В этой связи важны политическая и экономическая стабильность в регионе, что во многом зависит от консолидации общества», - подчеркнул губернатор. Он отметил, что принял «выверенное и продуманное» решение не иди на предстоящие выборы губернатора. Несмотря на то, что срок его полномочий истекает в мае, глава региона решил обратиться к главе государства с просьбой о досрочном прекращении его полномочий на посту губернатора. «До сентября остается не так много времени, кандидат, поддержанный президентом должен адаптироваться к условиям работы в Пермском крае, получить поддержку со стороны его жителей, политических партий и общественных движений, чтоб на выборы выйти с программой первоочередных шагов по социально-экономическому развитию региона», - цитирует отставника издание «Коммерсант».

Также Басаргин попросил доброхотов «не беспокоится за его будущее». Что косвенно подтверждает мнение наблюдателей в отношении трудоустройства бывших губернаторов.

Напомним, что сегодня появилась информация о скорой отставке целой группы глав российских регионов.

06 февраль 10:08 | : Политика

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