"Вольное дело": Чьи вы, "акулы пера" Архангельской области?

Елена Горяшина, блогер:
Прочитала статью архангельского журналиста об архангельской журналистике.
"Акулы пера всех жанров и направлений"? Акулы? Не знаю...
"Прошедший год был насыщенным в жизни архангельской журналистики и принёс много изменений." Насыщенным? Не знаю...
Изменения принёс. Большие!
Перефразирую фразу Ротшильда "Кто влaдеет информaцией, тот влaдеет миром" под Архангельскую область: "Кто владеет информационными ресурсами, тот владеет Архангельской областью".
Кто это? Формально - генеральный директор Корпорации развития Архангельской области (КРАО) Алексей КОВАЛЕВ и главный молодой предприниматель Архангельской области Артём ВАХРУШЕВ.
Реально – ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ.
Чем владеют? Вот чем: ИА «Регион29», ИА «Двина-Информ», Архангельское городское телевидение, телеканал ПС, газеты «МК в Архангельске», «Правда Севера».
Генеральный директор Корпорации развития Архангельской области (КРАО) Алексей КОВАЛЕВ - 51 %, главный молодой предприниматель Архангельской области Артём ВАХРУШЕВ - 25 %, фонд «Устойчивое развитие Поморья» - 24 %.
Напомню, КРАО - единственный учредитель фонда «Устойчивое развитие Поморья», правительство Архангельской области - единственный акционер КРАО.
Яков ПОПАРЕНКО в Москве, а Евгений УДАЛКИН - начальник отдела агитационно-пропагандистской работы регионального отделения «Единой России» в Архангельской области.
А самыми обсуждаемыми темами в архангельском журналистском сообществе, по версии Архангельского медиа-клуба, в 2016 году стали:
- можно ли стоять на коленях, выполняя свой профессиональный долг, или это позорно?
- нужен ли дресс-код архангельским журналистам?
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