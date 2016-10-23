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"Вольное дело": Чьи вы, "акулы пера" Архангельской области?

Елена Горяшина, блогер:

Прочитала статью архангельского журналиста об архангельской журналистике.
"Акулы пера всех жанров и направлений"? Акулы? Не знаю...

"Прошедший год был насыщенным в жизни архангельской журналистики и принёс много изменений." Насыщенным? Не знаю...

Изменения принёс. Большие!

 Перефразирую фразу Ротшильда "Кто влaдеет информaцией, тот влaдеет миром" под Архангельскую область: "Кто владеет информационными ресурсами, тот владеет Архангельской областью".

Кто это? Формально - генеральный директор Корпорации развития Архангельской области (КРАО) Алексей КОВАЛЕВ и главный молодой предприниматель Архангельской области Артём ВАХРУШЕВ.

Реально – ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ.

Чем владеют? Вот чем: ИА «Регион29», ИА «Двина-Информ», Архангельское городское телевидение, телеканал ПС, газеты «МК в Архангельске», «Правда Севера».

 Генеральный директор Корпорации развития Архангельской области (КРАО) Алексей КОВАЛЕВ - 51 %, главный молодой предприниматель Архангельской области Артём ВАХРУШЕВ - 25 %, фонд «Устойчивое развитие Поморья» - 24 %.

Напомню, КРАО - единственный учредитель фонда «Устойчивое развитие Поморья», правительство Архангельской области - единственный акционер КРАО.

Яков ПОПАРЕНКО в Москве, а Евгений УДАЛКИН - начальник отдела агитационно-пропагандистской работы регионального отделения «Единой России» в Архангельской области.

А самыми обсуждаемыми темами в архангельском журналистском сообществе, по версии Архангельского медиа-клуба, в 2016 году стали:

- можно ли стоять на коленях, выполняя свой профессиональный долг, или это позорно?
- нужен ли дресс-код архангельским журналистам?

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19 январь 07:51 | : Политика

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